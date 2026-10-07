মল্লভূম বিষ্ণুপুরে ধুঁকছে পর্যটন ! ঐতিহ্য ফেরাতে সরকারের দিকে তাকিয়ে স্থানীয়রা

মল্লভূম বিষ্ণুপুরে ধুঁকছে পর্যটন ! ঐতিহ্য ফেরাতে সরকারের দিকে তাকিয়ে স্থানীয়রা
Bishnupur Tourism: পর্যটকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটের মুখে স্থানীয় গাইড, টোটোচালক থেকে মৃৎশিল্পী ও হস্তশিল্পের ব্যবসায়ীরা । সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 7, 2026 at 8:22 PM IST
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), 7 অক্টোবর: মল্ল রাজাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, টেরাকোটার চোখধাঁধানো কারুকাজ আর বিশ্বখ্যাত বিষ্ণুপুরী সিল্ক - সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের উপস্থিতি বহু পুরনো । একসময় মল্লভূমের এই প্রাচীন স্থাপত্যের টানে বছরভর দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকত । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে । পর্যটকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন স্থানীয় গাইড, টোটোচালক থেকে শুরু করে মৃৎশিল্পী ও হস্তশিল্পের ব্যবসায়ীরা ।
পর্যটন ব্যবসা ভেঙে পড়ার নেপথ্যের কারণ
বন্ধ লাইট অ্যান্ড সাউন্ড: পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ বিষ্ণুপুর রাসমঞ্চের সেই আলোক ও শব্দ প্রদর্শনী (Light and Sound) বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ ।
বিলুপ্ত ঐতিহ্যবাহী ঝাঁপান উৎসব: বিদেশি পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় জীবন্ত বিষধর সাপ নিয়ে ঐতিহ্যবাহী 'ঝাঁপান উৎসব' বহু আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ।
ম্লান দশাবতার তাস: বিষ্ণুপুরের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অন্যতম প্রতীক 'দশাবতার তাস' শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে ।
পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিষ্ণুপুরের এই বেহাল দশায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কয়েকশো পরিবার । স্থানীয় হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সমবেত দাবি, সরকার দ্রুত উদ্যোগী হয়ে বিষ্ণুপুরের হারিয়ে যাওয়া গরিমা ফিরিয়ে আনুক ।
এই বিষয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন রাজ্যের বর্তমান পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । ইটিভি ভারত-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, "বিষ্ণুপুরের সার্বিক উন্নয়ন রাজ্য সরকারের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ । ঐতিহ্যবাহী এই পর্যটন কেন্দ্রটিকে দ্রুত আবারও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে ।"
একনজরে বিষ্ণুপুরের মূল আকর্ষণ
হেরিটেজ স্থাপত্য: ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ, ছিন্নমস্তার মন্দির এবং মল্লরাজাদের ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক কামান ।
সংস্কৃতি ও শিল্প: পোড়ামাটির (টেরাকোটা) অমূল্য কারুশিল্প, বিশ্বখ্যাত বিষ্ণুপুরী সিল্ক, প্রাচীন দশাবতার তাস এবং বিষ্ণুপুরী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ঘরানা ।
স্থাপত্যের বিস্ময়: বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের রাজমুকুট হল রাসমঞ্চ । এটি কেবল একটি ধর্মীয় স্থান নয়, বরং ভারতীয় স্থাপত্যকলার এক অনন্য নিদর্শন ।
নির্মাতা ও সময়কাল: 1600 খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজা বীর হাম্বীর এই ঐতিহাসিক সৌধটি নির্মাণ করেন । এটি বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম ইটের তৈরি স্থাপত্য ।
অনন্য স্থাপত্যশৈলী: এটি বাংলা, ইসলামিক ও মিশরীয় পিরামিড স্থাপত্যের এক অপূর্ব মিশ্রণ ।
কাঠামো ও ভিত্তি: সুবিশাল ল্যাটেরাইট (মাঝারি লাল) পাথরের বেদির ওপর ইটের তৈরি এই রাসমঞ্চ দাঁড়িয়ে রয়েছে । এর উচ্চতা প্রায় 10.7 থেকে 12.5 মিটার এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ 24.5 মিটার ।
ছাদ ও খিলান: উপরিভাগ দেখতে বিশালাকার পিরামিডের মতো, যার চারপাশের চালাগুলিতে ঐতিহ্যবাহী 'বাংলা চালা' (কুঁড়েঘরের আকৃতি) শৈলী ব্যবহার করা হয়েছে । এর নীচের সারিবদ্ধ খিলানগুলিতে রয়েছে ইসলামিক স্থাপত্যের ছোঁয়া, যা পোড়ামাটির প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কারুকার্যে সজ্জিত ।
প্রদক্ষিণ পথ: মূল গর্ভগৃহকে ঘিরে রয়েছে তিনটি ধারাবাহিক খিলানযুক্ত গ্যালারি বা প্রদক্ষিণ পথ ।
ঐতিহাসিক গুরুত্ব: অতীতে রাস উৎসবের সময় বিষ্ণুপুর শহরের সমস্ত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এখানে এনে রাখা হতো এবং সাধারণ মানুষ পুজো দিতেন । ভারতের স্থাপত্য ইতিহাসে এমন নকশা অত্যন্ত বিরল ।
সরকারি সাহায্যের আশায় পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয়রা
বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজাদের বহু স্থাপত্য কীর্তি ঘুরে দেখতে হলে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায় । আর প্রাচীন এই স্থাপত্য কীর্তির সঙ্গে মিশে রয়েছে বহু ইতিহাস । পর্যটকদের কাছে সেই সমস্ত ইতিহাস তুলে ধরতেই এখানে রাস্তায় রাস্তায় গাইডরা ঘুরে বেড়ান ।
এলাকায় সবচেয়ে প্রবীণ গাইড অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বিষ্ণুপুরের সাম্প্রতিককালের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি এখানকার প্রথম গাইড । 1975 সাল থেকে আমি গাইড হিসেবে কাজ করছি । 2003 সালে তৎকালীন মহকুমাশাসকের কথায় আমি বহু যুবককে গাইড হিসাবে তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম । বিষ্ণুপুরে একসময় ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি থেকে বহু বিদেশি পর্যটক আসতেন । সেই সময় ঝাপান উৎসব হতো । কিন্তু সেই উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয় সরকারিভাবে । এরপর লাইট অ্যান্ড সাউন্ডও বন্ধ হয়ে যায় 2011-12 সালে । পরিকাঠামোর বিরাট অভাব রয়েছে । সেই সমস্ত অভাব মিটিয়ে দিতে পারলেই বিষ্ণুপুরে আবার পর্যটকদের ভিড় বাড়বে । কয়েক হাজার মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে এই পর্যটন শিল্পের উপরেই ।"
এখানে বহু পরিবারের দিন গুজরান নির্ভর করে পর্যটকদের আনাগোনার উপর ৷ পর্যটকদের নানা ঐতিহ্যবাহী স্থানে ঘুরিয়ে পেট চলে অসংখ্য টোটোচালকের ৷ তাঁদেরই একজন সুকুমার মাঝির কথায়, "এখন আর সেভাবে পর্যটক আসে না । আমরা কয়েকশো টোটোচালক কোনওদিন কাজ পাই আবার কোনওদিন পাই না । বিষ্ণুপুরের পর্যটনের উন্নতি হলে আমাদের মতো টোটোচালক, চা-বিক্রেতা, শাড়ির দোকানদার থেকে সবারই আগের মতো ভালো অবস্থা হবে ।"
পোড়ামাটির কারুকার্যের ওপর রং তুলির আঁচড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা এক শিল্পী বাপি মাইতির প্রতিক্রিয়া, "2012 সাল থেকে যখন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেল, তখন থেকেই পর্যটকের সংখ্যা কমতে লাগল । সরকার যদি একটু তাকিয়ে দেখে, আবার যদি বিষ্ণুপুরকে একটু সাজিয়ে তোলে, তাহলে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে ।"
একসময় গাইড হিসেবে কাজ করেছেন ৷ আজ আর ভালো করে হাঁটতে পারেন না ৷ তাই রাসমঞ্চের বাইরে বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের বই নিয়ে পর্যটকদের কাছে বিক্রি করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করেন কিষান মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বললেন, "আমরা চাই বিষ্ণুপুরের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুক সরকার । তাহলে আমাদের মতো মানুষেরা দুটো পয়সা রোজগার করতে পারবে । বিষ্ণুপুরে এই পর্যটন ছাড়া জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য আর কিছুই নেই ।"
পর্যটন মন্ত্রীর আশ্বাস
এই বিষয় নিয়ে ইটিভি ভারতের পক্ষ থেকে আমরা যোগাযোগ করি রাজ্যের বর্তমান পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে ৷ তিনি আশ্বাসবাণী দিয়ে বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলেছি । এই রাজ্যে যে 135টি হেরিটেজ বিল্ডিং আছে, তার কিছু অংশ আমরা তাদের যে পরিকল্পনা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন করে তৈরি করব । সেখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড থেকে সমস্ত কিছুই নতুন করে তৈরি করা হবে এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানো হবে ।"
হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেয়ে বিষ্ণুপুর আবার কবে পর্যটকদের কলতানে মুখরিত হয়ে ওঠে, সেদিকেই তাকিয়ে মল্লভূমের মানুষ ।