দেড় দশকের পুলিশি-তোলাবাজি ! দিন বদলের আশায় ঝাড়খণ্ড-বীরভূম সীমানার ব্য়বসায়ীরা

দেড় দশকের পুলিশি-তোলাবাজি ! দিন বদলের আশায় ঝাড়খণ্ড-বীরভূম সীমানার ব্য়বসায়ীরা
তৃণমূল জমানার অবসান ও বিজেপির সরকার গঠনের সঙ্গে পরিবর্তনের আশা করছেন প্রত্যন্ত রাজনগর বাজারের ব্যবসায়ীরা ৷ কেন ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্তরায়ের রিপোর্ট ৷
Published : May 20, 2026 at 7:10 PM IST
রাজনগর, 20 মে: গ্রীষ্মের বেলা এগারোটা, কিন্তু বাজারের দোকানগুলো খাঁখাঁ করছে ৷ এই শূন্যতা গরমের কারণে নয় ৷ বছরের অন্য সময়েও এমন খালি খালিই থাকে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় অবস্থিত বীরভূমের প্রাচীন রাজনগর বাজার এলাকা ৷ ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷
এক ব্যবসায়ী আক্ষেপ করছিলেন, 15 বছর আগে দুই রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত এই বাজারে দৈনন্দিন জিনিসপত্র, এমনকী 5 টাকার মিষ্টি পর্যন্ত কিনতে আসতেন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারা ৷ তাঁদের ভিড়ে রাস্তায় যানজট হয়ে যেত ৷ তৃণমূল জমানায় পুলিশের অত্যাচার আর তোলাবাজিতে পড়শি রাজ্যের মানুষরা আর এমুখো হন না ৷ সীমানায় ঝাড়খণ্ডের দিকে কুণ্ডহীত ও আরও কয়েকটি বাজার থেকে কেনাবেচা করেন তাঁরা ৷ তাই এদিকের অর্থনীতি এখন ধুঁকছে ৷
দু'পাশে সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সড়ক চলে গিয়েছে পড়শি ঝাড়খণ্ডে ৷ বড় বড় ঘাসের মধ্যে দিয়ে সিমেন্টের ফলকে লেখা 'বিদায় রাজনগর থানা' ৷ আরেকটু এগোলে পথিককে স্বাগত জানাচ্ছে ঝাড়খণ্ড ৷ রাস্তার ধারে গাছের ছাওয়ায় দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়ি ৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পুলিশ ৷ আন্তঃরাজ্য সীমানায় চোরাচালান, বেআইনি পাচার বন্ধে কড়া নজরদারি চলছে ৷ সারাদিন রাজনগর বাজারে টহলদারি দেয় পুলিশ ৷
অভিযোগ, এই রক্ষকই বিগত বছরগুলিতে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে এসেছে ৷ বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানার এই এলাকায় 50 টাকার জিনিস কিনে রাজ্যে ফিরে যেতে পুলিশের হাতে 500 টাকা দিতে হত ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দাদের ৷ বাজারে ঘুরলে পুলিশের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের কথা শোনা যাবে প্রায় প্রতিটি ব্যবসায়ীর মুখ থেকে ৷
পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের সীমানার অধিকাংশ বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ৷ আর ঝাড়খণ্ড সীমানায় বীরভূমের রাজনগর বাজার খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই প্রাচীন রাজনগর বাজারের অর্থনীতি নির্ভর করত প্রতিবেশী রাজ্যের কমপক্ষে 25-30টি গ্রামের উপর ৷
দেড় দশক আগে ঝাড়খণ্ডের রসুনপুর, খেঁজুরি, দলাহি, পাতাজোড়, নলা, কুণ্ডহীত, আমবাসুটকি, আমবাপাকড়া, মুরগাবনি, ফুলডাঙ্গা, আমলাজোড়, চড়কাডিহি, করমডিহি, লাউবেরা-সহ বহু গ্রামের বাসিন্দারা বীরভূমের রাজনগরে কেনাকাটা করতে আসতেন ৷
সামান্য ওষুধ থেকে পোশাক, সব্জি বা অন্যান্য সামগ্রী কিনে ফেরার পথে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জুলুমবাজির মুখে পড়তে হত তাঁদের ৷ সীমান্তে নাকা চেকিংয়ে চলত বাংলা পুলিশের দেদার তোলাবাজি । রাজনগর বাজারের ব্যবসায়ীদের গুরুতর অভিযোগ, 500 হোক বা এক হাজার টাকার সামগ্রী, কিনে ফিরে যাওয়ার সময় পুলিশকে আরও 500-1,000 টাকা তোলা দিতে হত ৷ এই আতঙ্কে ক্রমশ রাজনগর বাজারের দিকে আসা কমিয়ে দেন তাঁরা ৷ বীরভূমের বাজারের উপর নির্ভরশীলতাও হ্রাস পায় ৷ ফলত ক্ষতির মুখে পড়েছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা ৷
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালা বদল হয়েছে ৷ তৃণমূল সরকারের অবসান আর বিজেপির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের আশায় বুক বেঁধেছেন প্রত্যন্ত রাজনগরের ব্যবসায়ীরাও ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কয়েক দশক আগের সেই সুদিন ফিরবে, ফিরবে জৌলুস, স্বপ্ন দেখছেন রাজনগর বাজারের ছোট থেকে বড়-সব ধরনের ব্যবসায়ীরা ৷ রাজনগরের ব্যবসায়ীদের আশা, হয়তো সীমানা এলাকায় নিরাপত্তার নামে পুলিশের তোলাবাজি বন্ধ হবে ৷ আবার আগের মতো প্রতিবেশী রাজ্যের ক্রেতারা আসবেন, মন্দার খরা কাটিয়ে জমে উঠবে বাজার ৷
রাজ্য পুলিশের জুলুম, তোলাবাজি, হয়রানির জন্য রাজনগর বাজার থেকে গত 15 বছরে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়েছে ঝাড়খণ্ডের সংশ্লিষ্ট গ্রামের ক্রেতারা ৷ আর বিকল্প হিসাবে ঝাড়খণ্ডের কুণ্ডহীত, নলা ও দুমকা বাজার-মুখী হয়েছে ঝাড়খণ্ড সীমানার বাসিন্দারা ৷
ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ
স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাবু কর্মকার, সন্দীপ মজুমদার, সোমনাথ কর্মকার বলেন, "আগে আমাদের এই রাজনগর বিরাট বাজার ছিল ৷ লোকে লোকারণ্য থাকত ৷ এখন দেখুন খাঁ খাঁ করছে ৷ ঝাড়খণ্ডের আসেপাশে গ্রামের মানুষরা এই বাজারেই আসত ৷ এই বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল ৷ সামান্য কিছু জিনিসপত্র কিনে ফেরার পথে সীমানায় পুলিশের জুলুমবাজি চলত ৷ 500 থেকে 1000 টাকা তোলা দিতে হত পুলিশকে ৷ 15 বছরে তাই ঝাড়খণ্ডের মানুষ এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে ৷ আর এতে আমাদের বেচাকেনা লাটে উঠেছে ৷ এবার নতুন সরকার এসেছে ৷ আশা করছি, পুলিশের এই তোলাবাজি বন্ধ হবে ৷ আগের মতো জমে উঠবে আমাদের রাজনগর বাজার ৷" এই প্রসঙ্গে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব বলেন, "আগে কী হত জানি না ৷ এখন পুলিশের কোনও জুলুম নেই এটা বলতে পারি।"
রাজনগরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
ইতিহাস বলছে, এই রাজনগরের প্রাচীন নাম রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে ছিল 'লক্ষ্ণৌর' ৷ এই নামকরণ বল্লাল সেন নাকি লক্ষ্মণ সেনের- এ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে ৷ এই 'লক্ষ্ণৌর' নামটি পরবর্তীতে লোকমুখে অপভ্রংশ হতে হতে হয় 'লক্ষর' ৷ আরও পরে 'নগর' নাম হয় ৷ এরপর একাধিক রাজাদের গড় হওয়ায় এই স্থানের নাম হয় 'রাজনগর' ৷ অনুমানিক 1600 খ্রিস্টাব্দে রাজনগরে শুরু হয় মুসলিম শাসকদের রাজত্ব ৷
উল্লেখ্য, পরাক্রমশালী বীররাজা যখন রাজনগরের সিংহাসনে বিরাজমান, তখন দুই পাঠান সেনানায়ক আসাদুল্লাহ খাঁ ও জোনেদ খান রাজনগরে আসেন ৷ নিজ নিজ পরাক্রমের পরিচয় দিয়ে রাজার বিশ্বাস অর্জন করেন তাঁরা ৷ পরে রানির সহযোগিতায় জোনেদ খান বীররাজা ও আসাদুল্লাহ খাঁকে হত্যা করে ৷ রাজনগরে শুরু হয় পাঠানদের রাজত্ব ৷ এহেন ঐতিহাসিক বীরভূমের রাজনগর বাজার বিগত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের শাসনকালে পুলিশি জুলুম ও তোলাবাজির স্বীকার হয়েছে ।
বিজেপি জনপ্রতিনিধি কী বলছেন ?
সিউড়ি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ভারতবর্ষ এক বাজার ৷ আমরা গ্লোবাল ভিজেলের কথা বলি ৷ সেখানে ঝাড়খণ্ডের মানুষকে আটকে রাখা যাবে না ৷ ভারতে একটি রাজ্যের মানুষ, অন্য রাজ্যে ব্যবসা করতে যাবে না, এটা তো বলা যায় না ৷ পুলিশের এই তোলাবাজি বা ভিন রাজ্যের মানুষকে হয়রান করা যাবে না ৷ কিন্তু, এটা আন্তঃরাজ্য সীমানা, তাই এখানে পাচার বা কোনও অবৈধ কাজকর্ম যাতে না হয়, সেদিকে পুলিশকে নজরদারি রাখতেই হবে ।"