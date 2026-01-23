শিক্ষক দম্পতির সঙ্গে অভব্যতা, মহিলাকে কটূক্তিতে টোটো চালকের বিরুদ্ধে থানায় স্থানীয়রা
ভর সন্ধ্যায় টোটো চালকের বেপরোয়া আচরণে উত্তেজনা ছড়াল বারাসতে ৷ শিক্ষক দম্পতির সঙ্গে অশালীনতায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের স্থানীয়দের ৷
Published : January 23, 2026 at 9:35 AM IST
বারাসত, 23 জানুয়ারি: টোটো চালকের 'দাদাগিরি' ! রাস্তায় শিক্ষক দম্পতির সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ । শুধু তাই নয়, শিক্ষক স্বামীর সামনেই তাঁর স্ত্রীকে কটূক্তি করার অভিযোগও উঠেছে ওই টোটো চালকের বিরুদ্ধে । যা ঘিরে বৃহস্পতিবার রাতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে ।
ঘটনার পরেই যাত্রী নিয়ে উধাও হয়ে যান টোটো চালক অশ্বিনী দাস । পরে, তিনি ঘটনাস্থলে ফিরে আসলেও নিজের দোষ স্বীকার করার বদলে আরও বেপরোয়া মনোভাব দেখাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ । এরপরেই সাধারণ মানুষ অভিযুক্ত টোটো চালককে ঘিরে ধরলে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হন । অভিযুক্তের 'শাস্তি' চেয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ ।
এ নিয়ে তৃণমূল প্রভাবিত টোটো ইউনিয়নের কাছে নালিশও জানিয়েছেন তাঁরা । সেই সঙ্গে ওই টোটো চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগও করা হয়েছে বারাসত থানায় । ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
এই বিষয়ে কলোনি মোড়-আলগড়িয়া রুটের টোটো ইউনিয়নের তৃণমূলের সম্পাদক অলোক চট্টোপাধ্যায় বলেন,"এই ধরনের ঘটনা কখনওই কাম্য নয় । ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ইউনিয়নগতভাবে আলোচনা করে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নেব ওই টোটো চালকের বিরুদ্ধে । এটুকু বলতে পারি, অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ।"
ঘটনার সূত্রপাত, বাইকের হ্যান্ডেল ভাঙাকে কেন্দ্র করে । জানা গিয়েছে, বারাসত চেকপোস্ট এলাকার বাসিন্দা রাজেশ ভৌমিক তাঁর স্ত্রীকে বাইকে চাপিয়ে বারাসত কলোনি মোড়ে এসেছিলেন ঘড়ি কিনবেন বলে । বাইকটি 12 নম্বর জাতীয় সড়কের এক পাশে রেখে ওই শিক্ষক দম্পতি ঢোকেন একটি ঘড়ির দোকানে । ঘড়ি কিনে স্বামী-স্ত্রী রাস্তায় এসে লক্ষ্য করেন, বাইকের এক দিকের হ্যান্ডেল ভাঙা ! যা দেখে হতবাক হয়ে যান । দম্পতি বুঝতে পারেন, কোনও কিছুর ধাক্কায় সেটি ভেঙে থাকতে পারে । সন্দেহ গিয়ে পড়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ওই টোটো চালকের উপর । এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি বেঁধে যায় দম্পতির ।
অভিযোগ, এরপরেই শিক্ষক দম্পতির সঙ্গে অভ্যবতা শুরু করেন টোটো চালক । পেশায় শিক্ষিকা ওই মহিলাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, এমনকি কটূক্তিও করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । প্রকাশ্য রাস্তায় স্বামী-স্ত্রীকে এভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে ওই টোটো চালকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা । এলাকার লোকজনও এর প্রতিবাদ করেন । টোটো চালকের কয়েকজন সহকর্মী তাঁর পাশে থাকার চেষ্টা করলেও বিপদ বুঝে তাঁরাও আর সেদিকে এগোননি । গোটা ঘটনায় ক্ষুদ্ধ ব্যবসায়ী মহল থেকে আমজনতা । সদর শহর বারাসতে টোটোর দৌরাত্ম্য এবং একশ্রেণির টোটো চালকের দাদাগিরির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাঁরা ।
উল্লেখ্য, বারাসতে টোটোর দৌরাত্ম্য দিন-দিন বেড়েই চলেছে । জাতীয় সড়ক হোক কিংবা রাজ্য সড়ক যেখানেই চোখ যাবে সেখানেই অনিয়ন্ত্রিত টোটো । অভিযোগ, লাগামহীন টোটোর কারণে শহরবাসীর রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই যেন দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে । রয়েছে যাত্রীদের একাংশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার এবং একশ্রেণির টোটো চালকদের দাদাগিরির অভিযোগও । এ নিয়ে ইউনিয়নের কাছে ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগও জমা পড়েছে । কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও তার পর যে-কে সেই ! তা আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল এই ঘটনাতেই ।