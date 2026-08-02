নীরব প্রশাসন, বেহাল রাস্তা থেকে জল সরানোর কাজে খুদেরা
যে কাজ পুরসভার পক্ষ থেকে পাম্প বসিয়ে করার কথা, সেই কাজই সাধারণ মানুষকে করতে হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে ।
Published : August 2, 2026 at 3:17 PM IST
গঙ্গারামপুর, 2 অগস্ট: বৃষ্টির জলে রাস্তার বড় বড় খানাখন্দ ডুবে যাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে নিজেরাই বালতি হাতে জল সরানোর কাজে নেমে পড়লেন এলাকাবাসী ও খুদেরা । এমনই ঘটনার সাক্ষী দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের 4 নম্বর নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণপুর কাদিঘাটে ।
জানা গিয়েছে, শহরের কালীতলা ব্রাহ্মণী সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে কাঁটাবাড়ি যাওয়ার প্রায় 14 কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা কালীতলা ও নারায়ণপুর কাদিঘাটের উপর দিয়ে গিয়েছে । এই রাস্তা ব্যবহার করে কুশমণ্ডি ব্লকের কাঁটাবাড়ি, লোহাগঞ্জ, ডিকুল, চৌরঙ্গী, মহিপাল এবং গঙ্গারামপুর ব্লকের শুকদেবপুর ও বেলবাড়ি অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন । সারাদিন মোটরবাইক, টোটো, অটো-সহ বিভিন্ন যানবাহনের চলাচল লেগেই থাকে এই পথে ।
এই বিষয়ে গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক অভিষেক শুক্লা জানান, বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর পরিমাণে জল জমছে । আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ড্রেন করার পরিকল্পনা করছি । খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে কালীতলা-নারায়ণপুর কাদিঘাট এলাকায় রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে । পাথর বেরিয়ে এসে রাস্তার অবস্থা কার্যত কঙ্কালসার। তার উপর বর্ষার জলে সেই গর্তগুলো জলমগ্ন হয়ে থাকায় কোথায় কতটা গভীর গর্ত রয়েছে, তা বোঝা যায় না । ফলে প্রায়ই মোটর বাইক ও টোটো দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে ।
এই পরিস্থিতিতে নারায়ণপুর কাদিঘাট এলাকার বাসিন্দা ও এলাকার খুদেরা বালতি নিয়ে রাস্তায় নেমে জমে থাকা জল সেচে ফেলতে শুরু করেন । যে কাজ পুরসভার পক্ষ থেকে পাম্প বসিয়ে করার কথা, সেই কাজই সাধারণ মানুষকে করতে হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে । স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে বেহাল রাস্তার সংস্কার করতে হবে ৷ রাস্তার দু'ধারে নিকাশি নর্দমা নির্মাণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে বৃষ্টির জল জমে এমন দুর্ভোগ ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা আর না থাকে ।
টোটোচালক সাধন সরকার জানান, এই রাস্তা দিয়ে শুকদেবপুর যাওয়া যায় । এ রাস্তায় এতটাই জল যে চারা লাগালে ধান হয়ে যাবে এবং অন্যদিকে মাছ ছেড়ে দিলে মাছ চাষ হয়ে যাবে ৷ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা চলতে পারে না । রাস্তা দিয়ে হাঁটাও যায় না এতটাই জল । আমরা চাইছি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ রাস্তা ঠিক করার ব্যবস্থা করুক ।
অন্যদিকে, এলাকাবাসী তপতী শীলের কথায়, "আমাদের এই এলাকায় প্রতিদিন রাস্তায় কিছু প্রচুর জল জমে থাকে । চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে । সেই কারণে রাস্তার জল আমরা এলাকাবাসী-সহ এলাকার ক্ষুদেরাও পরিষ্কার করছে । আমাদের এই এলাকায় কোন ড্রেন না থাকার কারণে এই সমস্যা হচ্ছে । আমরা যাই পুরসভার পক্ষ থেকে ড্রেনের ব্যবস্থা করুক ।"