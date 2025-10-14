অলৌকিক কাণ্ড ! বেদীতে মা দুর্গার পায়ের ছাপ মিলল আসানসোলের এই গ্রামে

অলৌকিক কাণ্ড ! বেদীতে মা দুর্গার পায়ের ছাপ মিলল আসানসোলের এই গ্রামে
গ্রামবাসীদের দাবি, এখানকার মা দুর্গা খুব জাগ্রত ৷ তিনি অনেককে দেখাও দিয়েছেন । এবার তাঁর পায়ের ছাপ মিলল ৷
Published : October 14, 2025 at 8:49 PM IST
আসানসোল, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে । বিজয়া দশমীতে পুরান মতে মা দুর্গা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ফিরে গিয়েছেন কৈলাসে । লক্ষ্মীপুজোও পেরিয়ে গিয়েছে । আসন্ন দীপাবলি ও কালীপুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সবাই । আর তখনই ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা । আসানসোলের নাকটি কন্যাপুর গ্রামে শতাব্দী প্রাচীন দুর্গামন্দিরে দুর্গার বেদীতে পায়ের ছাপ লক্ষ করা গেল ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বেদীর উপর সিঁদুর মাখা বেশ কয়েকটি পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেন তাঁরা । তারপরেই ওই মন্দিরে ভিড় জমিয়েছেন আশেপাশের গ্রামের মানুষজনও । গ্রামবাসীদের দাবি, ওই পায়ের ছাপ স্বয়ং মা দুর্গার । আর সেই পায়ের ছাপ ঘিরে পুজো অর্চনাও শুরু হয়েছে ।
আসানসোলের বারাবনি ব্লকের নাকটি কন্যাপুর গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গামন্দির আছে । গ্রামবাসীদের দাবি, ওই মন্দিরে দু'শো বছরের বেশি সময় ধরে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে । দুর্গা প্রতিমা ভাসানের পর খড়ের মেড় নিয়ে আসা হয়েছে পুকুর থেকে তুলে । তা পুনরায় দুর্গার বেদীতে স্থাপিত হবে । পরের বার সেই মেড়েই মাটি দিয়ে আবার নতুন প্রতিমা হবে । এখনও মেড় মন্দিরের বাইরেই রাখা । কিন্তু আজ সকালে বেদীতে ফুল দিতে গিয়ে চমকে ওঠেন এক প্রবীন মহিলা ।
তাঁর দাবি, তিনিই প্রথমে দেখেন দুর্গার বেদীতে পায়ের ছাপ । লাল আলতা পরা পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । বেশ কয়েকটি পায়ের ছাপ পড়েছে বেদীতে । একটি থেকে আরেকটির দূরত্বও বেশ খানিকটা । অর্থাৎ ঝাঁপিয়ে যাওয়াও সম্ভব না । অন্যদিকে বেদীর উপরে ছাপ পড়লেও নীচে কোনও ছাপ নেই । একটি করে পা রয়েছে । দ্বিতীয় ছাপটি নেই । গ্রামবাসীদের মতে, দুর্গার বেদীতে কেউ ওঠার সাহস করবে না প্রথমত । দ্বিতীয়ত অন্য কেউ করে থাকলে দ্বিতীয় ছাপ কই । আর পায়ের ছাপ যথেষ্ট বড় । সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপের চেয়ে দীর্ঘ ।
যে মহিলা প্রথম এই পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছেন, সেই ছায়ারানি মিশ্র বলেন "আমার আগে মন্দির পরিষ্কার করে গিয়েছে । তারাও দেখেনি । মন্দিরে তখন কিছু ছিল না । আমি প্রথম বেদীতে গিয়ে দেখি মায়ের পায়ের ছাপ । এই বেদীতে ওঠার কেউ সাহস করবে না । এই পায়ের ছাপ দুর্গা মা ছাড়া কারও নয় । আমাদের মা খুব জাগ্রত ।"
মন্দিরে প্রায় 10 বছরের বেশি সময় ধরে পুজো করছেন পুরোহিত দীননাথ মিশ্র । তাঁর কথায়, "আমাদের মা প্রচণ্ড জাগ্রত এবং মা অনেককে দেখাও দিয়েছেন । এই বছর দুর্গাপুজোর সময়ই আমাদের পাড়ার এক শিশুকন্যা মাকে বেনারসি শাড়ি পড়ে দুর্গা মন্দির থেকে বের হতে দেখেছেন । শুধুমাত্র সেই শিশুকন্যাই দেখতে পেয়েছে আর কেউ দেখতে পায়নি ।"
আরেক বাসিন্দা বাদল মিশ্র বলেন, "এখানে প্রচুর অলৌকিক ঘটনা ঘটে । অষ্টমী সন্ধিতে মায়ের হাতে একটি পদ্মফুল থাকে । সেই পদ্মফুল ঠিক সন্ধিক্ষণের সময় মায়ের হাত থেকে পড়ে যায় । বছর কয়েক আগে আমার মেয়ের প্রচণ্ড শরীর খারাপ হয়েছিল । একেবারে মৃত্যুর শয্যায় ছিল । মায়ের কাছে প্রার্থনা করাতেই আমার মেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল ।"