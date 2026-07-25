ঝুলছে বাঁশের সাঁকো, পাশের লোহার সেতুও ব্যবহারযোগ্য নয়, প্রাণ হাতে শিলাবতী নদী পারাপার

ঝুলছে বাঁশের সাঁকো, পাশের লোহার সেতুও ব্যবহারযোগ্য নয়, প্রাণ হাতে শিলাবতী নদী পারাপার
চন্দ্রকোনা 1 ও 2 নম্বর ব্লকের সংযোগকারী লোহার সেতুতে নেই ওঠানামার রাস্তা ! কেন এই অবস্থা, মুখে কুলুপ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ৷
Published : July 25, 2026 at 2:11 PM IST
চন্দ্রকোনা, 25 জুলাই: পানার চাপে ভেঙে ঝুলছে বাঁশের সাঁকো, তার উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাতায়াত করছেন লোকজন ৷ সেই বাঁশের সাঁকোর পাশে রয়েছে লোহার সেতু ৷ কিন্তু, সেটি মাটি থেকে অনেকটাই উঁচুতে৷ ওঠা বা নামার জন্য নেই কোনও সিঁড়ির ব্যবস্থা বা অ্যাপ্রোচ রোড ৷ অভিযোগ, এই অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিলাবতী নদী পারাপার করতে হচ্ছে দু’পারের বাসিন্দাদের ৷
বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টির কারণে শিলাবতীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ফলে বাঁশের সাঁকো আরও হেলে পড়েছে ৷ এই অবস্থায় সেই সাঁকো ব্যবহার করা প্রাণঘাতী হতে পারে ৷ তাই স্থানীয়রা মিলে দু’দিকে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে সিঁড়ি বানিয়ে লোহার সেতু ব্যবহার করছেন ৷ কিন্তু, তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন এভাবে কতদিন ?
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা 1 ও 2 নম্বর ব্লকের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে শিলাবতী ৷ আর এই দুই ব্লক যুক্ত করতে নদীর উপর তৈরি করা হয়েছে একটি লোহার সেতু ৷ সেটি মাটি থেকে এতটাই উঁচুতে, ওঠার জন্য প্রয়োজন সিঁড়ির ৷ কিন্তু, সেতু তৈরি করা হলেও তার দু’দিকে ওঠানামার রাস্তা বা সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের ৷
গ্রামবাসীদের কথায়, অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে লোহার সেতুর দু’দিকে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে মই বানিয়ে ওঠানামা করতে হচ্ছে ৷ কিন্তু, বর্ষাকালে এভাবে যাতায়াত বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ৷ বিশেষত, মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের জন্য খুবই সমস্যার ৷ তাই অনেকে লোহার সেতুর পাশে ভেঙে পড়া বাঁশের সাঁকো দিয়েই যাতায়াত করছেন ৷
চন্দ্রকোনা 1 ও 2 নম্বর ব্লকের মাঝে শিলাবতী নদীর উপর আগে একটি কাঠের সেতু ছিল ৷ প্রতি বছর বন্যায় সেই সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে একসময় ভেঙে যায় ৷ পরবর্তী সময়ে নদীর দুই পাড়ের বাসিন্দারা মিলে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো তৈরি করেন ৷ কিন্তু, সেই সাঁকোর এখন বেহাল দশা ৷ সাঁকোর নীচে পানা জমে সেটি ভেঙে গিয়েছে ৷ ফলে নদীর উপর বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে সাঁকোটি ৷
এই অবস্থায় দুই ব্লকের নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের অনুরোধে চন্দ্রকোনা-2 নম্বর ব্লকের বান্দিপুর-1 পঞ্চায়েতের তরফে শিলাবতীর উপর কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে একটি লোহার সেতু তৈরি করা হয় ৷ কিন্তু, সেটি ব্যবহারের কোনও উপায় নেই বলে অভিযোগ ৷ কারণ, সেতুতে ওঠার জন্য সিঁড়ির কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি৷ তাই ঝুঁকি নিয়ে পাশের ভাঙা বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করছিলেন লোকজন ৷
স্থানীয় বাসিন্দা নিরঞ্জন ঘোষ বলেন, "গত বছর ব্রিজ করে দিলেও ওঠানামার কোনও রাস্তা করেনি ৷ তাই এর ওপর মানুষজন সাইকেল, বাইক নিয়ে উঠতে পারবে না ৷ অন্যদিকে, জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে বাঁশের সাঁকো ৷ যার ফলে নদী পারাপারে খুবই সমস্যা হচ্ছে ৷ দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে৷ তবুও হুঁশ নেই প্রশাসনের ৷"
আরেক বাসিন্দা সীতারাম মুখোপাধ্যায় বলেন, "নতুন ব্রিজ উদ্বোধন হয়নি, আর পুরনো বাঁশের সাঁকোয় যাতায়াত করতে গিয়ে মানুষ দুর্ঘটনায় পড়ছে ৷ অনেক সময় জলে ডুবেও যাচ্ছেন কেউ কেউ ৷ অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান চাই ৷"
তবে, এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান পিঙ্কি দলুই আবার অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো মেরামত করা হবে বলে দাবি করেছেন ৷ কিন্তু, লোহার যে স্থায়ী সেতু রয়েছে, সেটিকে কেন ব্যবহার যোগ্য করা হচ্ছে না, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তিনি ৷ পঞ্চায়েত প্রধান বলছেন, "আমরা খবর পেয়েছি, যাতায়াতের জন্য প্রধান রাস্তায় বাঁশের সাঁকোটি ভেঙে গিয়েছ ৷ তার কারণ বন্যা ৷ আমরা বিষয়টি উপরমহলে জানিয়েছি ৷ দ্রুত সাঁকোটা বানিয়ে দেওয়া হবে ৷"
এ নিয়ে বিজেপির চন্দ্রকোনা-2 মণ্ডল সহ-সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় পড়িয়া বলেন, "বিজেপি সরকারের বয়স মাত্র দু’মাস,৷ 15 বছর ধরে তৃণমূল ওই এলাকায় কোনও কাজই করেনি ৷ রাস্তা না করে এ ধরনের ব্রিজ বানিয়ে বোকামি করেছে তৃণমূল ৷ বিষয়টা আমাদের বিধায়ক দু’বার এসে দেখে গিয়েছেন ৷ দ্রুত এলাকাবাসীর জন্য পাকাপোক্ত রাস্তা বানিয়ে দেব ৷"