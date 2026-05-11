বাংলাদেশ সীমান্তে উন্মুক্ত এলাকায় কাঁটাতার বেড়া, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় স্বস্তিতে বাসিন্দারা
মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কী বলছেন সীমান্তের বাসিন্দারা, রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি বাপি মণ্ডলের ৷
Published : May 11, 2026 at 7:52 PM IST
বনগাঁ, 11 মে: যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ, কোথাও বা নদী, বড় জলাশয় ৷ দেখে বোঝার উপায় নেই যে এই সবুজ স্থল-জলভাগের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত ৷ কারণ কোনও দু'দেশের সীমান্তের অস্তিত্ব বোঝানোর কাঁটাতারের বেড়া নেই এখানে ৷ এমন বহু জায়গা উন্মুক্ত রয়েছে রাজ্যের উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ, বাগদা ও গাইঘাটা-সহ সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায়, যেখান দিয়ে সহজে ভারতে অনুপ্রবেশ করা যায় ৷
এই এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ-চোরাচালানের মতো অপরাধমূলক ঘটনার অভিযোগ বারবার তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে সোমবার রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম ক্য়াবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন, আগামী 45 দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করবে রাজ্য ৷ এরপর বিএসএফ সীমান্তবর্তী উন্মুক্ত জায়গাগুলিতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ করবে ৷ কিন্তু ঠিক কতটা জমি বিএসএফকে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে কোনও উত্তর দিতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী ৷
পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার এই কাজ করতে দেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ এমনকী জল গড়িয়েছিল আদালতে ৷ সেই মামলা এখনও বিচারাধীন ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর এই ঘোষণায় স্বস্তি পেয়েছেন উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ, বাগদা ও গাইঘাটা-সহ বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা ৷ এর মধ্যে অবশ্য কতটা বেড়া দিতে গিয়ে কতটা জমি বাংলাদেশের অধীনে চলে যাবে, সেনিয়ে প্রশ্ন রয়েছে জমির মালিকদের মনে ৷
কোনও বেড়া না-থাকায় আরও বড় অভিযোগ, সীমান্তের ওই কাঁটাতারহীন মুক্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে বিভিন্ন রকম অপরাধ সংগঠিত করে রাতের অন্ধকারে আবার ফিরে যাচ্ছে ৷ সীমন্ত লাগোয়া বাসিন্দারা মনে করছেন, নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো খোলা জায়গায় কাঁটাতার দেওয়া হলে অপরাধ কমবে ৷
সীমান্ত সমস্যা
উত্তর 24 পরগনা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় মোট ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ প্রায় 315 কিলোমিটার ৷ তার মধ্যে প্রায় 165 কিলোমিটার জলপথ ও বাকি প্রায় 150 কিলোমিটার স্থলসীমান্ত ৷ প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, স্থলসীমান্তের প্রায় 50-60 কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া বসানো হয়নি ৷ আবার বহু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও তা জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে ৷ কোথাও তা ভেঙে গিয়েছে ৷ কোথাও আবার শুধু লোহার রেলিং পোঁতা রয়েছে অথবা বাঁশের সঙ্গে সাধারণ কাঁটাতার বেঁধে কোনওরকমে সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়েছে ৷
বাগদার জিতপুর, বয়রা, জোয়ানঘাট ও কাশীপুর-সহ পেট্রাপোল সীমান্তের একাধিক জায়গায় জলাভূমি ও ইছামতী নদী থাকায় চোরা চালানকারীরা বিএসএফের চোখ এড়িয়ে অনেক সময় নদীপথে রাতের অন্ধকারে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে ৷ কয়েক বছর আগে টাঙ্গাইল সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতে ঢুকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক জওয়ানকে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায় ৷ মাঝেমধ্যে এরকম দুষ্কৃতীরা রাজ্যে ভারতীয় সীমান্তের গ্রামগুলিতে ঢুকে চুরি-ডাকাতি করে চলে যাচ্ছে ৷
ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের বাসিন্দারা কাঁটাতার বসানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন ৷ কিন্তু জমি অধিগ্রহণ, প্রশাসনিক জটিলতা ও কেন্দ্র-রাজ্য মতবিরোধে বাসিন্দাদের সেই দাবি এখনও পূরণ হয়ে ওঠেনি ৷ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বহু জায়গায় জমি অধিগ্রহণ করে তা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু কাঁটাতার বসানো হয়নি ৷ ফলে মুক্ত সীমান্তে অপরাধ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি ৷ আটকানো যায়নি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশও ৷
গাইঘাটার আংরাইল ঝাউডাঙা সীমান্তের গা ঘেঁষে ইছামতী নদী বয়ে গিয়েছে ৷ এই এলাকা দিয়ে চোরাচালান, পাচার, চোরপথে বাংলাদেশিদের পারাপারের অভিযোগ ওঠে ৷ বাসিন্দারা মনে করেন, সেই সব জায়গা দিয়ে ভারতবিদ্বেষী কার্যকলাপ যাতে না-হয়, তাঁর জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারি ও কাঁটাতার ভীষণ প্রয়োজন ৷
সীমান্তের বাসিন্দাদের বক্তব্য
গাইঘাটার ঝাউডাঙা সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ হালদারের কথায়, "কাঁটাতার দেওয়া হোক, আমাদের কোনও আপত্তি নেই ৷ কিন্তু সঠিক মাপে দেওয়া হোক ৷ এক কিলোমিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে কাঁটাতার দেওয়া যাবে না ৷ দেড়শো গজের মধ্যে দিক ৷ কাঁটাতার না-থাকলে বাংলাদেশে দুষ্কৃতীরা প্রায়ই গ্রামে ঢুকে পড়ে ৷ ভারতীয় সীমানায় কোনও জমি না-ছেড়ে দেওয়া হোক । আমরা কেন বাংলাদেশকে জমি ছাড়ব ৷"
কালিয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদারপাড়ার বাসিন্দা সুচিত্রা হালদার বলেন, "চোরা চালান এখন কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু সীমান্তে কাঁটাতার না-থাকায় আমরা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ভয় থাকি ৷ যে কোনও সময় নদী পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে তারা অশান্তি করতে পারে ৷ খোলা সীমান্তের খোলা জায়গায় কাঁটাতার বসানো হলে আমরা খুবই খুশি হব ৷ আমরা নিরাপদে থাকব ৷"