ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে রণক্ষেত্র বেলডাঙা, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক-রেল

ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে রণক্ষেত্র বেলডাঙা, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক-রেল
শুক্রবার সকালে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ নিয়ে বেলডাঙায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কয়েক হাজার মানুষ ।
Published : January 16, 2026 at 12:18 PM IST
বেলডাঙা, 16 জানুয়ারি: পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকেই উত্তাল বেলডাঙা । ব্যস্ততম 12 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর টায়ার জ্বেলে চলল বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ৷ পাশাপাশি লালগোলা-শিয়ালদা শাখায় ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন কয়েক হাজার মানুষ । পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী ।
ঝাড়খণ্ডে মৃত শ্রমিকের দেহ নিয়ে এদিন মুর্শিদাবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসীরা । বেলডাঙার এক ফেরিওয়ালাকে ঝাড়খণ্ডে মারধর করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে পরিবারের লোকজন । মৃতের নাম আলাই শেখ (30)। তাঁর বাড়ি বেলডাঙার সুজাপুর কুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে । বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের ঘর থেকে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ।
পরিবারের অভিযোগ, বাংলার শ্রমিক হওয়ার কারণেই মেরে ফেলা হয়েছে আলাইকে । প্রতিবাদে এদিন সকালে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ নিয়ে বেলডাঙায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কয়েক হাজার মানুষ । প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ থাকে জাতীয় সড়ক । ব্যাপক যানজট দেখা যায় । জাতীয় সড়কের পাশাপাশি রেল অবরোধ করেও বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা । লালগোলা থেকে শিয়ালদা যাওয়ার ট্রেন আটকে থাকে বহুক্ষণ । ট্রেন লক্ষ্য করে বিক্ষোভকারীরা পাথর ছোড়ে বলেও অভিযোগ । পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । তবে জাতীয় সড়ক থেকে দেহ সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ । বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনারও চেষ্টা করে ।
অন্যদিকে, গোটা ঘটনায় তীব্র আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেন, "গত পরশু থেকে ফারাক্কা থেকে চাকুলিয়া পর্যন্ত যে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি দেখা যাচ্ছে, তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে । মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় জাতীয় সড়কটি প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সমাজবিরোধীদের দ্বারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ রয়েছে । অবিরাম পাথর ছোড়া হচ্ছে । ট্রেনগুলো জোর করে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে । এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে দুষ্কৃতী, গুণ্ডা ও মস্তানদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । এখনও পর্যন্ত পুলিশের কোনও পদক্ষেপ নেই । কয়েক হাজার যাত্রী আটকে পড়েছেন, যারা ভীতসন্ত্রস্ত ৷ কোনও পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না ।"
The lawlessness on full display since day before yesterday, right from Farakka to Chakulia is spreading like wildfire.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 16, 2026
The National Highway at Beldanga; Murshidabad district, has been completely obstructed by anti social elements for almost 3 hours now. Rampant stone pelting is… pic.twitter.com/HOJZUV7lww
এরই সঙ্গে, শুভেন্দু অধিকারী আরও লিখেছেন, "আমি রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি-কে বাহিনী মোতায়েন করে এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি । বার্তাটি খুবই স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সমাজবিরোধী ও দাঙ্গাবাজরা দখল নিচ্ছে ৷ এদের শাসকদল তৃণমূলের সমর্থন রয়েছে ৷ আর তাই তারা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যাহত করার জন্য যখন যা খুশি তাই করার অবাধ সুযোগ পাচ্ছে ।"
বিক্ষোভকারীরা স্থানীয় সাংসদ আবু তাহের, বেলডাঙার বিধায়ক হাসানুরজামান শেখের উপর ক্ষোভ উগড়ে দেয় । বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের উপর হামলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও কাঠগড়ায় তোলে বিক্ষোভকারীরা ৷ স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, রাজ্যে কাজ না থাকার দরুণ কাজের জন্য শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে তাদের কোনও নিরাপত্তা নেই । রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিতে হবে ।
মৃতের পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় বিধায়ক তাঁদের জন্য কিছুই করে না ৷ এমনকী এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ নিয়ে বিধানসভাতেও আজ পর্যন্ত কোনও বক্তব্য রাখেননি বিধায়ক ৷ পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে কোনও কাজ না দিতে পারায় এখান থেকে মানুষ ভিন রাজ্যে বাধ্য হয়ে কাজে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ মৃতের পরিবারের সদস্যদের ৷