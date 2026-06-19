নর্দমার জলে তলিয়ে মৃত্যু শিশুর, অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে ভুটানগামী রাস্তা অবরোধ
প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ জমা জলে নর্দমায় তলিয়ে গিয়ে প্রাণ হারাল এক শিশু ৷ আর্থিক সহয়তার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : June 19, 2026 at 9:26 PM IST
হাসিমারা, 19 জুন: নর্দমার জলে তলিয়ে মৃত্যু চার বছরের শিশুকন্যার ৷ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা ৷ তাঁদের অভিযোগ, নালার উপর অবৈধ নির্মাণের জেরেই এই দুর্ঘটনা ৷ নিজেদের দাবিকে সামনে রেখে ভুটানগামী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷ হাসিমারায় শিশু মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি বলেন, "শিশু মৃত্যুর ঘটনা দুঃখজনক ৷ মৃত্যুর কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না ৷ তার পরিবারকে চার লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে ৷ আমরা সবার সঙ্গে যোগাযোগ করছি ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ওল্ড হাসিমারার পাশে ভোলা নালায় পড়ে যায় ভার্নাবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা চার বছরের ওই শিশুকন্যা ৷ খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ি ও জয়গাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে ৷ পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর একটি দল উদ্ধার অভিযানে নামে ৷ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর সাতালি চা বাগান এলাকা থেকে শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি নালার উপর অবৈধ নির্মাণ করেছেন ৷ এর ফলে নালার স্বাভাবিক জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং প্রতি বছর বর্ষায় জল উপচে পড়ে ৷ ভার্নাবাড়ি চা বাগান এলাকা সেই জলে ভেসে যাচ্ছে ৷ তাঁদের দাবি, এই অবৈধ নির্মাণই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ ৷
ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয়রা ভুটানগামী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন ৷ অবৈধ নির্মাণ দ্রুত ভেঙে জলনিকাশির ব্যবস্থা করার দাবি জানান তাঁরা ৷ হাসিমারা পুলিশ আউটপোস্টের ওসি দেবাশিস রঞ্জন দেব বলেন, "আজ সকালে ওল্ড হাসিমারার ভোলা নালায় পড়ে চার বছরের একটি শিশুকন্যা ভেসে যায় ৷ পরে সাতালি চা বাগান এলাকা থেকে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ শিশুটির বাড়ি ভার্নাবাড়ি এলাকায় ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷" ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ পাশাপাশি অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷
অন্যদিকে, টানা ভারী বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত শিলিগুড়ির জনজীবন ৷ শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ এর মধ্যে শহরের 46 নম্বর ওয়ার্ডের উজানু শিবনগর সবজি মার্কেট এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ মৃত ব্যক্তির নাম রাকেশ কুমার শাহ (42) ৷ তিনি আদতে বিহারের বাসিন্দা ৷ কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সপরিবার শিলিগুড়িতে বসবাস করছিলেন এবং স্থানীয় একটি ডিমের গুদামে কাজ করতেন ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, গত মঙ্গলবার রাতভর প্রবল বৃষ্টির ফলে ওই এলাকা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়ে ৷ রাকেশ শাহের বাড়িতেও জল ঢুকে যায় ৷ বুধবার সন্ধ্যায় জল কিছুটা নামার পর প্রতিবেশীরা তাঁর বাড়ির মেঝেতে দেহ পড়ে থাকতে দেখেন ৷ খবর পেয়ে প্রধান নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় ৷ মৃত ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ৷
মঙ্গলবার কাজ থেকে ফেরার পর থেকে তাঁকে আর দেখা যায়নি ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক ধারণা, প্রবল বৃষ্টির জেরে বাড়িতে জল ঢুকে পড়লেও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকায় তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেননি, যার ফলে জলে ডুবেই হয়তো তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷
পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ৷ ইতিমধ্যে শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনার পাশাপাশি এলাকায় ভারী বৃষ্টির কারণে নিকাশি ব্যবস্থার দুরবস্থা ও লাগাতার জল জমার সমস্যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে ৷ এই ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া ৷