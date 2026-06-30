টোপর পরিয়ে গলায় ঝোলানো হল 'জেলে যাচ্ছি' পোস্টার ! রানাঘাটে তৃণমূল কাউন্সিলরকে অভিনব ‘শাস্তি’

টোপর পরিয়ে গলায় ঝোলানো হল 'জেলে যাচ্ছি' পোস্টার ! রানাঘাটে তৃণমূল কাউন্সিলরকে অভিনব ‘শাস্তি’
আচমকাই একদল মানুষ জয়দীপ দত্তকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন । তাঁর মাথায় জোর করে বিয়ের টোপর পরিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ব্যঙ্গাত্মক পোস্টার ।
Published : June 30, 2026 at 3:26 PM IST
রানাঘাট, 30 জুন: ডিম ছোড়া, 'চোর-চোর' স্লোগানকে ছাপিয়ে নদিয়ার রানাঘাটে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রতিবাদের ছবি । তৃণমূল কাউন্সিলর জয়দীপ দত্ত ওরফে বগাই দত্তকে ঘিরে বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, তাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল বিয়ের টোপর, গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল 'আমি 8 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বগাই দত্ত, বিয়ে করতে জেলে যাচ্ছি' লেখা পোস্টার ! এরপরই চলে মারধর, ধাক্কাধাক্কি ও তীব্র বিক্ষোভ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রানাঘাটের চৌধুরী মোড় এলাকা ।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, সন্ধ্যার পর ব্যস্ত চৌধুরী মোড় এলাকায় আচমকাই একদল মানুষ জয়দীপ দত্তকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন । প্রথমে বাগবিতণ্ডা হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । উপস্থিত কয়েকজন তাঁর মাথায় জোর করে বিয়ের টোপর পরিয়ে দেন । গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ব্যঙ্গাত্মক পোস্টার । মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায় । বহু মানুষ মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য রেকর্ড করতে শুরু করেন ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, এরপরই বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন জয়দীপ দত্তকে লক্ষ্য করে চড়-থাপ্পড় ও কিল-ঘুষি মারতে শুরু করেন । তাঁকে ঘিরে চলে তীব্র স্লোগান ও বিক্ষোভ । খবর পেয়ে রানাঘাট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে জয়দীপ দত্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ।
এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, কাউন্সিলর জয়দীপ দত্তের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দুর্নীতি, ভয় দেখিয়ে প্রভাব খাটানো এবং সরকারি পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ছিল । যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে জয়দীপ দত্তের প্রতিক্রিয়া মেলেনি । অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, "মানুষের ক্ষোভ অনেক দিনের । সোমবার যা হয়েছে, তা সেই ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ।"
ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে বিরোধী শিবিরের মদতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে । যদিও বিজেপি অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে । স্থানীয় বিজেপি নেতা শুভঙ্কর সাহা বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই । এটি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া । আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াকে আমাদের দল সমর্থন করে না ।"
এ ব্যাপারে তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে দলের একাংশের মতে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার বিচার আইনের পথে হওয়া উচিত, প্রকাশ্যে অপমান বা হেনস্থা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পক্ষে শুভ নয় ।