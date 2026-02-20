ধর্ষণের জেরে 6 মাসের গর্ভবতী নাবালিকা, যুবককে ধরে গণপিটুনি এলাকাবাসীর
মেয়ের পেটের ব্যথাকে জন্ডিস ভেবেছিলেন বাবা ৷ কিন্তু চিকিৎসক জানান, নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা ৷ তারপরই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে গণপিটুনি স্থানীয়দের ৷
Published : February 20, 2026 at 6:02 PM IST
দুর্গাপুর, 20 ফেব্রুয়ারি: গণপিটুনিতে উত্তেজনা দুর্গাপুরের রাঁচি কলোনিতে ৷ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গণপিটুনি স্থানীয়দের ৷ দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে উদ্ধার করে ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, মহিলা ও নাবালিকাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করত এলাকারই এক যুবক ৷ সম্প্রতি এলাকার এক বছর পনেরোর নাবালিকার পেটে ব্যথা শুরু হয় ৷ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা জানান, সে গর্ভবতী । তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। তাঁদের সন্দেহ, ওই যুবকের কারণেই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে ৷
উত্তেজিত জনতা শুক্রবার সকালে ওই যুবককে দেখতে পেয়ে চড়াও হয় ৷ শুরু হয় গণপিটুনি। বাঁশ, লাঠি নিয়েও চড়াও হয় যুবকের উপর ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার পুলিশ ৷ স্থানীয়দের হাত থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অভিষেক গুপ্তা বলেন, "এখনও পর্যন্ত আমরা কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি । তবে ওই যুবককে আমরা আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছি ৷ ওর বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
নাবালিকার বাবার অভিযোগ, তাঁর 15 বছরের মেয়েটি বেশ ক'য়েক মাস ধরে অসুস্থ ৷ তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন মেয়েটির জন্ডিস হয়েছে । কিন্তু চিকিৎসার পর জানা যায়, নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা ও ধর্ষণের জেরে এহেন পরিণতি । মেয়েটিও ভয়ে কিছু বলতে পারেনি, কারণ অভিযুক্ত যুবক তাদের আত্মীয় ৷ কিন্তু জানা যায় নাবালিকা 6 মাসের গর্ভবতী ৷ এদিনই নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
এলাকার বাসিন্দারাও নাবালিকার ওই আত্মীয়কে সন্দেহ করে ৷ আজ সকালে ওই আত্মীয়কে ধরে এলাকার মানুষরা বাঁশ, লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ফরিদপুর ফাঁড়ির পুলিশ । উত্তেজিত জনতা পুলিশের সামনেই ওই যুবককে ব্যাপক মারধর করে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে দেখে, ঘটনাস্থলে আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ৷ তারপর ওই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই যুবকের চরিত্র অত্যন্ত খারাপ ৷ এলাকার বিভিন্ন নাবালিকা ও মহিলাদের সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করেছে বহুবার । এবার আমরা ওই যুবককের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই ৷
উত্তেজিত জনতা গণপিটুনির সময় আওয়াজ তোলে ওই যুবককে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে ৷ আর তাকে এলাকার মানুষই শাস্তি দেবে । এলাকার এক মহিলা বলেন, "নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হবে ৷ আমরা চাই, অভিযুক্ত যুবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ৷ সে বারবার এলাকার মেয়েদের উত্যক্ত করে ।"