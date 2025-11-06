বাড়ি বাড়ি না-গিয়ে পাড়ার মোড়ে শিবির করে ফর্ম বিলি বিএলও'দের, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

ETV Bharat / state

আসানসোল, 6 নভেম্বর: এ যেন রীতিমতো দোকান খুলে বসেছেন পাড়ার মোড়ে । লোকজনের জটলা ৷ লাইন দিয়ে লোকে ফর্ম তুলছে । অনেকেই বুঝতে না-পেরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে জানার চেষ্টা করছে যে বিষয়টা কী ঘটছে । কুলটির নিয়ামতপুরে বিষ্ণু বিহার কলোনিতে এভাবেই বিএলও'দের বিরুদ্ধে SIR-এর ফর্ম বিলি করার অভিযোগ উঠল । অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি না-গিয়ে তাঁরা বিষ্ণু বিহার কলোনির মধ্যেই একটি দোকানের সামনে টেবিল লাগিয়ে ফর্ম বিলির শিবির করেছেন । বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন আসানসোলের বিজেপি নেতৃত্ব ।

তাদের বক্তব্য, এটা বেআইনি । বিএলও'কে বাড়ি-বাড়ি গিয়েই ফর্ম বিলি করতে হবে । পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলমও জানিয়েছেন, প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়েই ফর্ম দেওয়া এবং জমা নেওয়া নিয়ম । কেন এমন হল তিনি খোঁজ নেবেন ।

ETV BHARAT
কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত নিয়ামতপুরের বিষ্ণুবিহার কলোনি এলাকার ঘটনা (নিজস্ব চিত্র)

আসানসোলের কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত নিয়ামতপুরের বিষ্ণুবিহার কলোনি এলাকায় SIR-এর ফর্ম দেওয়াকে কেন্দ্র ক'রে বিতর্ক ছড়াল । অভিযোগ, ওই অঞ্চলের বুথ নম্বর 99 ও 100-এর দুই বিএলও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ না-মেনে পাড়ার এক জায়গাতে বসে চেয়ার টেবিল নিয়ে SIR-এর ফর্ম বিলি করছেন ।

এই ঘটনা নির্বাচন কমিশনের নিয়ম বিরুদ্ধ, আর বিষয়টি জানাজানি হতেই ওই এলাকার বেশকিছু বাসিন্দা প্রতিবাদও করেন বিএলওদের বিরুদ্ধে ।যেভাবে ভিড় জমছে তাতে ওই এলাকা ছাড়া অন্য এলাকার মানুষও সেই ভিড়ে ফর্ম নিয়ে নিতে পারেন । বাসিন্দাদের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হতে পারে বিএলওদের । ফলে এভাবে নানা বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের ।

ETV BHARAT
SIR-এর ফর্ম দেওয়াকে কেন্দ্র ক'রে বিতর্ক (নিজস্ব চিত্র)

বিষ্ণুবিহার এলাকার এক বাসিন্দা অনিরুদ্ধ চৌবে জানান, "আমি বিষ্ণুবিহার এলাকার বাসিন্দা । পাড়ার মোড়ে এসে SIR-এর ফর্ম নিয়ে গেলাম । তবে এই ফর্ম বাড়িতে-বাড়িতে দিলে ভালো হত । তার কারণ ফর্মে যদি কিছু বুঝতে না-পারি, সে ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করা যেত । এক্ষেত্রে ভিড়ে সেটা হল না । ভুল ত্রুটি হলে পুনরায় ফর্ম ভরতে হবে ।"

কিন্তু কেন এইভাবে ফর্ম বিলি করছেন বিএলও'রা । তা জানার জন্য তাঁদেরকে প্রশ্ন করলে এক বিএলও চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, "এখানে একটি বহুতল আবাসন আছে সাততলা অ্যাপার্টমেন্ট । প্রতিটি ফ্ল্যাটে গিয়ে ফর্ম দেওয়া খুব কঠিন । তাই বাসিন্দাদের অনুমতি নিয়ে আমরা ফ্ল্যাটের সবাইকে ডেকে এক জায়গায় ফর্ম বিলি করছি ।" অন্য আরেক বিএলও আশিস রায় জানালেন, "ওই বহুতল আবাসনের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্যই আমরা এখানে ফর্ম বিলি করেছি । পরে আমরা অন্য এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়েই ফর্ম বিতরণ করব ।"

বিএলও'রা বহুতল আবাসনের কথা বললেও বিষ্ণু বিহার কলোনির বহু বাসিন্দাই ওই শিবির থেকে ফর্ম নিয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে । বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে আসানসোলের বিজেপি নেতৃত্ব । কুলটির প্রভাবশালী বিজেপি নেতা তথা বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কেশব পোদ্দার জানান, "আমরা শুনতে পেয়েছি কুলটির বিষ্ণু বিহার কলোনিতে দুই বিএলও পাড়ার মধ্যে বসে ফর্ম বিলি করছেন । এটা একেবারেই বেআইনি । তাঁদেরকে প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে ফর্ম দিতে হবে । তাঁরা যদি এই কাজ চালিয়ে যান, তাহলে আমরা আগামী দিনে ওই বিএলও'দের নামে মামলা করব । আমরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের জানিয়েছি ।"

পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলন বলেন, "প্রত্যেকটি বিএলও'কে বাসিন্দাদের বাড়িতে গিয়ে ফর্ম বিতরণ করতে হবে । এটাই নিয়ম । কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি ।"

