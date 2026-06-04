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তৃণমূল প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হল পচা ডিম

জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত প্রধান গীতা বর্মনের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে পচা ডিম-জলের বোতল ছোড়া হয় ৷

Tmc panchayat pradhan faces protest
তৃণমূল পরিচালিত প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 1:58 PM IST

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মেখলিগঞ্জ (কোচবিহার), 4 জুন: তীব্র গরমের দাবদাহে স্বস্তির বৃষ্টি নয়, তৃণমূল প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে ডিম বৃষ্টি । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের পাশাপাশি উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জামালদহ এলাকার।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পরিষেবা সঠিকভাবে মিলছে না। পাশাপাশি, প্রধানের নির্দেশে জব কার্ডের তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা প্রধানের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শুধু তাই নয়, বিক্ষোভ চলাকালীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ঠিক তখনই প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে পচা ডিম ও জলের বোতল ছোড়া হয়। এমনকী ডিম ছোড়ার পাশাপাশি প্রধানের বাড়িতে হামলার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার সময় বাড়ির মধ্যেই ছিলেন প্রধান গীতা বর্মন ও তাঁর স্বামী দীননাথ বর্মন।

তৃণমূল প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে পচা ডিমের বৃষ্টি (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে ৷ আর আজ মেখলিগঞ্জের জামালদহে প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে পচা ডিম ছোড়ার ঘটনা নতুন করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের লক্ষ্য করে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ৷ যদিও ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে বা এর উদ্দেশ্য কী, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ সংশ্লিষ্ট প্রধানের পরিবারের সদস্যরা ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন ৷

এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা অনন্যা দে বলেন, "গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীর্ঘ প্রায় 2 মাস ধরে অঞ্চল অফিসে যাচ্ছেন না। এতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাই তাঁরা জানতে এসেছিলেন, কিন্তু তখন প্রধান তাঁদের জানান তিনি অসুস্থ। এর আগে তিনি অসুস্থতার কথা জানাননি বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, বিনা কারণে এলাকার প্রায় 40 শতাংশ জবকার্ডের নাম কেটে দিয়েছেন প্রধান। সেই জবাব চাইতেই এদিন তাঁরা প্রধানের বাড়ির সামনে জমায়েত হয়েছেন ৷

ঘটনার পর প্রধান গীতা বর্মন বলেন, "আমাকে প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে।" তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় নিয়মিত পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যেতে পারেননি ৷ তবে সেই কারণ দেখিয়ে তাঁর বাড়িতে এভাবে হামলা ও ভাঙচুরের চেষ্টা করা হবে, তা মেনে নিতে পারছেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ এমনকী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতেও যাতে আরও কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না-হয় তার জন্য এলাকায় মোতায়েন রয়েছে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ।

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TAGGED:

পচা ডিমের বৃষ্টি
তৃণমূল প্রধান
TMC PANCHAYAT PRADHAN
VILLAGERS PROTEST IN COOCH BEHAR
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