তোলা না-পেয়ে বরানগরে 'শাসন' ! ব‍্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

অভিযোগ তৃণমূল নেতাকে তোলা দেননি ব্যবসায়ী ৷ তাই ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়েছে ৷ পাল্টা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন নেতা ৷

Businessman Abused in Baranagar
তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে হেনস্থার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 14, 2026 at 9:03 PM IST

বরানগর, 14 ফেব্রুয়ারি: তোলা না-পেয়ে শাসকের 'শাসন' ! ভোটের আর মাস দুয়েকেরও কম সময় বাকি ৷ এর মধ্যে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলা চেয়ে না পাওয়ায় ব্যবসায়ীকে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ এখানেই শেষ নয়, স্থানীয় একটি ক্লাবে নিয়ে গিয়ে রীতিমতো সালিশি সভা বসিয়ে ওই ব‍্যবসায়ীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগও উঠেছে ৷ এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বরানগরের আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি শংকর রাউতের ৷

ব্যবসায়ী সুদীপ্ত ঘোষের অভিযোগ, নেতার নির্দেশেই পুরো ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে ৷ এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা ওই ব‍্যবসায়ীর ঘাড়েই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ৷ এই ঘটনায় দু'পক্ষই বরানগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷

ব‍্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)

আসরে বিজেপি

এই ঘটনায় বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ সরাসরি তৃণমূল নেতা শংকর রাউতের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন ৷ তাঁকে টাকা তোলার 'এজেন্ট' হিসেবে নিশানা করে কার্যত শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন সজল ৷

শনিবার দুপুরে বরানগর থানায় গিয়ে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন বিজেপি নেতা তথা 50 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজল ঘোষ ৷ আক্রান্ত ব‍্যবসায়ীর সঙ্গেও দেখা করে তাঁর পাশে থাকার বার্তা দেন বিজেপি নেতা ৷

এর পাল্টা, দলীয় নেতা শংকর রাউতের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির কাউন্সিলর-নেতাকে নিশানা করতে ভোলেননি তৃণমূলের তারকা বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দোপাধ্যায় ৷ আর এই চাপানউতোরে ভোটের আগে রাজনীতির 'হাওয়া' গরম হতে শুরু করেছে উত্তর 24 পরগনার বরানগরে ৷

ঘটনার সূত্রপাত

জানা গিয়েছে,আক্রান্ত ব‍্যবসায়ীর নাম সুদীপ্ত ঘোষ ৷ তিনি পেশায় একজন ইন্টিরিয়র ডিজাইনার‌ ৷ সস্ত্রী বরানগরের দেশবন্ধু রোডের একটি আবাসনে থাকেন সুদীপ্ত ৷ ব‍্যবসায়ীর দাবি, তিনি বারাসতে এক আইনজীবীর ফ্ল্যাটে 'ইন্টিরিয়র'-এর কাজ করেছিলেন ৷ কাজ করার পরেও বহু টাকা বকেয়া পড়ে যায় ৷ টাকা না-পাওয়ায় কাজ বন্ধ করে দেন তিনি ৷

পাল্টা আইনজীবীর পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, টাকা দেওয়ার পরেও ওই ব‍্যবসায়ী কাজ না-করেই চলে যান ৷ বহুবার বলা হলেও তিনি কাজ সম্পূর্ণ করেননি ৷ এদিকে ব্যবসায়ীর অভিযোগ, বিষয়টির মীমাংসার জন্য আইনজীবী দম্পতি বরানগরের তৃণমূল নেতা শংকর রাউতের সাহায্য চেয়েছিলেন ৷

এরপর শুক্রবার রাতে তৃণমূল নেতা শংকর রাউতের নির্দেশে ব‍্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে ঢোকে তাঁর দলবল ।সুদীপ্ত প্রথমে নিকটবর্তী ক্লাবে যেতে না-চাওয়ায় ফ্ল্যাট থেকেই এক সঙ্গী নেতাকে ফোন করেন ৷ তারপরেই টেনে হিঁচড়ে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ব‍্যবসায়ী সুদীপ্ত ঘোষকে ৷

এই পুরো ঘটনাটি ব‍্যবসায়ীর ফ্ল্যাট ও আবাসনে থাকা সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে ৷ সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তিন থেকে চার জনে মিলে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন সুদীপ্ত ৷ সেখান থেকে স্থানীয় একটি ক্লাবে নিয়ে গিয়ে সালিশি সভা বসিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ সেখানে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওই ব‍্যবসায়ীকে শাসানি এবং মারধরের নেতৃত্ব দেন আইএনটিটিইউসি নেতা শংকর রাউত, অভিযোগ আক্রান্ত ব‍্যবসায়ী সুদীপ্ত ঘোষের ৷

তিনি বলেন, "এক লক্ষ টাকা তোলা চেয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই হুমকি দিচ্ছিল তৃণমূল নেতা ৷ টাকা দিতে অস্বীকার করায় শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ আমার ফ্ল্যাটে চড়াও হন চার-পাঁচ জন ৷ সকলেই ওই তৃণমূল নেতার লোকজন ৷ বরানগরে ওদের কথাই শেষ কথা ৷ আমি কাজ করে টাকা পেয়েছি নাকি পাইনি, সেই সব তথ্য রয়েছে আমার কাছে ৷ ওই তৃণমূল নেতা ও তাঁর দলবল কী করেছে, তারও প্রমাণ রয়েছে ৷ নিজেকে বাঁচাতে ওই তৃণমূল নেতার এখন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন ৷"

তৃণমূল নেতার পাল্টা প্রতারণার অভিযোগ

অন‍্যদিকে, অভিযুক্ত আইএনটিটিইউসি নেতা শংকর রাউত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "সুদীপ্ত ঘোষ একজন প্রতারক ৷ টাকা নেওয়ার পরেও এক আইনজীবী দম্পতির ফ্ল্যাটে ইন্টিরিয়র-এর কাজ সম্পূর্ণ করেননি ৷ সেখানে আমার নাম নিয়ে ওই দম্পতিকে হুমকি দিচ্ছিলেন ৷ তাই আমি সকালে ফোন করে ওঁকে ডেকেছিলাম ৷ বলেছিলাম আমার নাম না-নিতে ৷"

তিনি আরও বলেন, "ওই আইনজীবী দম্পতি আমার কাছে অভিযোগ করতেই বিষয়টি নিয়ে আমি ফোনে কথা বলি সুদীপ্ত'র সঙ্গে ৷ তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই, আমার নাম করে এসব করা যাবে না‌ ৷ নিজের নামে অভিযোগ সামনে আসতেই ও এখন মিথ্যে গল্প তৈরি করছে আমার নামে ৷ কেন, করছে সেটা ও-ই ভালো বলতে পারবে। সিসিটিভি ফুটেজ এখনও নজরে আসেনি ৷ তাই বলতে পারব না কী রয়েছে ৷"

এই বিষয়ে ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব‍্যবসায়ীর উপর হামলা ও মারধরের ঘটনায় রাহুল যাদব ওরফে বগা এবং আয়ুশ কুণ্ডু ওরফে গোপালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাকি হামলাকারীদেরও চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না।"

