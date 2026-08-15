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'ঘরই নেই, পতাকা টাঙাব কোথায়'? আবাসের দাবিতে হাওড়ায় প্রতীকী ঘর হাতে মিছিল

সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। দীর্ঘদিন ধরে আবাস যোজনার জন্য আবেদন করেও মেলেনি পাকা বাড়ি । ইটিভি ভারতের রাজীব মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।

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আবাসের দাবিতে হাওড়ায় প্রতীকী ঘর হাতে মিছিল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 4:10 PM IST

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কোলড়া (হাওড়া), 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে যখন 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে ঘিরে যখন জাতীয় পতাকা উড়ছে, তখন আবাসনের দাবিতে সরব গ্রামবাসীরা ৷ ঘটনাস্থল হাওড়ার কোলড়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামদণ্ড এলাকা ৷ শুক্রবার অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন গ্রামের শতাধিক মানুষ জাতীয় পতাকা এবং থার্মকলের তৈরি ছোট ঘরের প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে পথে নামেন।

মিছিলে যোগ দেয় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও। আবাস যোজনায় আবেদন করেও বাড়ি না পাওয়ার অভিযোগকে সামনে রেখেই এই প্রতিবাদ ৷ প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য, সরকারি আবাস প্রকল্পে আবেদন করা সত্ত্বেও তাঁদের একাংশ এখনও পাকা বাড়ি পাননি। সেই ক্ষোভই এদিন প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয়। তাঁদের প্রশ্ন, "মাথার উপর স্থায়ী ছাদ না-থাকলে 'প্রতি ঘরে তেরঙা' কর্মসূচির বাস্তব অর্থই বা কী ?"

একদিকে যখন জাতীয় পতাকা উড়ছে, তখন আবাসনের দাবিতে সরব গ্রামবাসীরা (ইটিভি ভারত)

বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি আবাস প্রকল্পের সুবিধার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। অনেক পরিবার এখনও কাঁচা বাড়িতে বসবাস করছে। বর্ষার সময়ে সেই বাড়িতে থাকা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। কারও ঘরের ছাউনি দুর্বল, কোথাও আবার সামান্য বৃষ্টিতেই জল ঢোকে। তাঁদের বক্তব্য, "সরকারি প্রকল্পে পাকা বাড়ির প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে সেই সুবিধা এখনও তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি।"

এই ক্ষোভকেই অন্যভাবে তুলে ধরতে হাতে নেওয়া হয়েছিল থার্মকলের তৈরি প্রতীকী ঘর। এক হাতে জাতীয় পতাকা, অন্য হাতে ঘরের প্রতিরূপ নিয়ে মিছিলে হাঁটেন বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, "দেশের প্রতি সম্মান দেখাতে তাঁরা কোনওভাবেই পিছিয়ে নেই। কিন্তু যাঁদের নিজেদের মাথার উপরই স্থায়ী ছাদ নেই, তাঁদের কাছে 'প্রতি ঘরে তেরঙা' বার্তাটি অবাস্তব ।"

মিছিলে অংশ নেওয়া এক বাসিন্দার কথায়, "প্রধানমন্ত্রী বলছেন প্রত্যেক ঘরে তেরঙা জাতীয় পতাকা লাগাতে। আমাদের তো ঘরই নেই। কোথায় পতাকা লাগাব ? কাঁচা বাড়িতে লাগালে বৃষ্টিতে সেটাও তো নষ্ট হয়ে যাবে।"

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, আবাস পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এলাকার অনেক পরিবার এখনও প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ পড়েছে। রাজনৈতিক কারণে প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম আটকে রাখা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে তাদের তরফে কোনও নথি পেশ করা হয়নি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, প্রতিটি আবেদন নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করা হোক এবং যোগ্য পরিবারগুলির হাতে দ্রুত আবাসের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হোক। আবাস প্রকল্পের তালিকা প্রকাশ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা চেয়েছেন তাঁরা।

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প্রতীকী ঘর হাতে প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের (ইটিভি ভারত)

অভিযোগের বিষয়ে কোলড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিলুফা মল্লিক বলেন, "অভিযোগ আমার কানে এসেছে। যাঁরা প্রকৃতই ঘর পাননি, তাঁদের তালিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছি।"

পঞ্চায়েতের এই আশ্বাসের পরে এখন নজর প্রশাসনিক যাচাইয়ের দিকে। কারা প্রকৃত উপভোক্তা, কারা ইতিমধ্যে আবাস পেয়েছেন এবং কারা এখনও অপেক্ষায়, এই হিসেব পরিষ্কার হলে অভিযোগের বাস্তব ছবিও সামনে আসবে। স্বাধীনতা দিবসের আগে কোলড়ার এই মিছিল তাই শুধু একটি স্থানীয় ক্ষোভের প্রকাশ নয়। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বাস্তবে কতটা মানুষের কাছে পৌঁছেছে, সেই প্রশ্নও সামনে এনেছে এই প্রতিবাদ। বাসিন্দাদের আশা, প্রতীকী ঘর হাতে তাঁদের এই মিছিল এবার প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের কারণ হবে। তাঁদের দাবি, পতাকা হাতে নেওয়ার আগে অন্তত মাথার উপর একটি স্থায়ী ছাদের নিশ্চয়তা মিলুক ৷

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ঘরই নেই পতাকা টাঙাব কোথায়
আবাসের দাবিতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ
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