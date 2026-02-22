বিহার সীমানায় বাংলার নিরাপত্তায় শুধুই সিভিক! ভোটের মুখে সরব হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দারা

বিহার সীমানায় বাংলার নিরাপত্তায় শুধুই সিভিক! ভোটের মুখে সরব হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দারা
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রোজই বিহারের দুষ্কৃতীদের অত্যাচার সহ্য করতে হয় তাঁদের৷
Published : February 22, 2026 at 9:36 PM IST
মালদা, 22 ফেব্রুয়ারি: এগিয়ে আসছে বিধানসভা নির্বাচন৷ ইতিমধ্যে নানা ইস্যুতে শাসক-বিরোধী তরজা বাড়তে শুরু করেছে৷ রাজ্যের শাসকদলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে ভিনরাজ্য থেকে দুষ্কৃতী আমদানি করে সন্ত্রাস তৈরির নকশা কষেছে বিজেপি৷ মূলত, বাংলা লাগোয়া বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে দুষ্কৃতীদের নিয়ে আসার নকশা তৈরি হয়েছে৷ বিজেপির তরফেও দাবি করা হয়েছে, আগের কয়েকটি নির্বাচনের মতো এবারও সন্ত্রাসে ভর করেই নির্বাচনী বৈতরণী পার করার চেষ্টা করছে তৃণমূল৷
এই আবহে এক অদ্ভুত ছবি ধরা পড়েছে মালদায়৷ বিহার লাগোয়া বাংলার সীমানায় নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখা হয়েছে শুধুই সিভিক ভলান্টিয়ারদের৷ কোনও চেক পোস্টে দেখা নেই কোনও খাকি উর্দি পরিহিত পুলিশকর্মীর৷ এই নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন দুই রাজ্যের সীমানায় বসবাসকারী বাংলার বাসিন্দারা৷ এই নিয়েও শুরু হয়েছে দুই দলের রাজনৈতিক তরজা৷ যদিও পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, বিহার সীমান্তে নিরাপত্তার যথেষ্ট বন্দোবস্ত রয়েছে৷ ভোট এগিয়ে আসার সঙ্গে সেই নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে৷
হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বিহারের সঙ্গে যোগাযোগকারী ভেলাবাড়ি, সাতমুনিয়া, কুশিদা-সহ একাধিক পকেট রুট রয়েছে৷ মূল রুটগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের চেক পোস্ট রয়েছে৷ পকেট রুটগুলিতেও নিয়মিত নাকা চেকিং চলে৷ কিন্তু কোনও পোস্টেই কোনও পুলিশকর্মী নিযুক্ত থাকেন না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের৷ তাঁরা বলছেন, বর্তমানে বিহারে মদ-সহ সমস্ত ধরনের মাদক বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ৷ ওই রাজ্যের মাদকাসক্তরা নেশার তাগিদে প্রতিদিনই এই রাজ্যে আসছে৷
শুধু মদ্যপান নয়, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় তারা সমাজবিরোধীমূলক কাজকর্মও চালাচ্ছে৷ চেক পোস্টের দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলান্টিয়াররা কিছুই করেন না৷ তাঁদের কোনও নজরদারি নেই৷ পুলিশের নিষ্পৃহতায় সীমান্ত এলাকায় নতুন নতুন বেআইনি মদের ঠেকও গজিয়ে উঠছে৷ বিঘ্নিত হচ্ছে নারীদের সুরক্ষা৷ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এখনই কোনও পদক্ষেপ না-করলে আসন্ন নির্বাচনে হরিশ্চন্দ্রপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিহারী দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালাতে পারে৷
দু’রাজ্যের সীমান্ত এলাকার নসরপুরের বাসিন্দা দ্বিজেনচন্দ্র সিংহ বলছেন, “বিহার থেকে লোকজন নিয়মিত মদ্যপান করতে এখানে আসছে৷ শুধু মদ্যপান করাই নয়, তারা মদ নিয়ে ওই রাজ্যেও যাচ্ছে৷ এমনকী সুযোগ পেলে তারা এখান থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে৷ এখানে চেক পোস্ট থাকলেও পুলিশ থাকে না৷ সরকার এখানে পুলিশ নিয়োগ করেছে আমাদের নিরাপত্তার জন্য৷ পুলিশকে তার কাজ ঠিক করে করতে হবে৷ শুধু সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে কাজ হচ্ছে না৷ এখানে পুলিশ থাকলে ভালো হয়৷ তাতে আমরাও নিরাপদে থাকব৷”
এলাকার এক মহিলা ভারতী সিংহ বলেন, “ভয় তো রয়েছেই৷ এখান থেকে যদি কাউকে ওরা তুলে নিয়ে চলে যায়, তবে কেউ কিছু বলবে না৷ প্রতিদিন বিহার থেকে অনেক লোক এখানে আসে৷ এখানে ওরা মদ খেয়ে গোলমাল করে৷ লোকজনকে গালিগালাজ করে৷ মেয়েদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করে৷ ওদের নিয়ে আমরা চিন্তাতেই থাকি৷ এখানে সিভিক ভলান্টিয়াররা থাকে৷ কিন্তু ওরা চেক পোস্টেই বসে থাকে৷ গ্রামের দিকে আসে না৷”
স্থানীয় তাপস সিংহের বক্তব্য, “বিহারে এখন মদ বন্ধ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে চালু রয়েছে৷ তাই বিহার থেকে লোকজন এখানে মদ্যপান করতে আসছে৷ সাতমনিয়া, কাপাইচণ্ডী, তুলসিহাটা-সহ বিভিন্ন এলাকায় মদের বেআইনি ঠেক বসেছে৷ এখান থেকে বিহারে মদও যাচ্ছে৷ বিলিতি মদও ওই রাজ্যে যায়৷ বিহার থেকে এখানে এসে মদ্যপান করে যাওয়ার সময় মদ্যপরা দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে৷ তার বিচারও হয়েছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘সিভিকদের দিয়ে এখানকার নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না৷ সিভিকদের অনেক কিছু করার অনুমতিও নেই৷ সামনের এপ্রিলে আমাদের নির্বাচন৷ আমরা চাই, মার্চ মাস থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী বা রাজ্য পুলিশ এই নাকা চেক পোস্টগুলিতে নিয়োগ করা হোক৷ তাতে এলাকার নিরাপত্তা বাড়বে৷ এখানে সব চেক পোস্টেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ করা হয়েছে৷ এখানে প্রতিটি পোস্টে অন্তত দু’জন করে পুলিশকর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন৷”
বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার দাবি, “এখন রাজ্য চালানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোনও টাকাপয়সা নেই৷ এখন ওদের টাকা রোজগারের ভরসা হল সিভিক ভলান্টিয়ার৷ এখানে প্রচুর নাকা চেক পোস্ট রয়েছে৷ সেসব পরিচালনা করছেন সিভিক ভলান্টিয়াররা৷ নিরাপত্তায় গাফিলতির সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে অস্ত্র, গাঁজা, ভাং, মদ ইত্যাদি পাচার চলছে৷ অথচ প্রশাসন নীরব৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে যতদিন তৃণমূল সরকার থাকবে, সিভিক দিয়েই রাজ্য পরিচালনা চলবে৷ আর খুন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটতেই থাকবে৷ আসলে এসব টাকা রোজগারের ধান্ধা৷ এই সিভিক ভলান্টিয়াররা মোটা অংকের টাকা রোজগার করছেন৷ তার ভাগ তৃণমূল নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রশাসন, এমনকী দিদির কাছেও যাচ্ছে৷ দিদি আগেই বলেছেন, এক টাকা রোজগার করলে 75 পয়সা নিজে রেখে বাকি 25 পয়সা আমাকে পাঠিয়ে দিন৷”
অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমানের বক্তব্য, “বিহার বিজেপি শাসিত রাজ্য৷ ওদের সবসময় চক্রান্ত থাকে বাংলায় যাতে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করা যায়৷ তার জন্য ওরা বিহার থেকে লোকজন আমদানি করার চেষ্টা করে৷ তবে আমাদের বাংলার প্রশাসন সচেতন৷ আগেও দেখা গিয়েছে, বিহারের চক্রান্ত আমাদের পুলিশ এবং প্রশাসন আটকে দিয়েছে৷ আগামীতেও এমন চক্রান্ত প্রশাসন আটকে দেবে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা পুলিশের কাছে আবেদন করব, সীমান্তের চেক পোস্টগুলিতে আরও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক৷ হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা অনেকটাই বেশি৷ তাই সিভিক কর্মীদেরই চেক পোস্টগুলিতে রাখা হয়েছে৷ তবে পুলিশ অফিসাররাও সেখানে থাকেন৷ সামনে নির্বাচন আসছে৷ তার আগে বাংলায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি৷”
এই নিয়ে চাঁচলের মহকুমাশাসক সোমনাথ সাহা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “বাংলা-বিহার সীমান্তে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে৷ শুধু সিভিক ভলান্টিয়াররাই নয়, চেক পোস্টগুলিতে পুলিশকর্মীরাও থাকেন৷ নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, চেক পোস্টগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে৷”