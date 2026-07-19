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বিস্ফোরণের জেরে বনজেমারি খনি এলাকায় ধস, আতঙ্কে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ইসিএল কর্তৃপক্ষকে ।

Landslide in Bonjemari mining
বিস্ফোরণের জেরে ধস বনজেমারি খনি এলাকায় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 5:50 PM IST

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সালানপুর, 19 জুলাই: খনিতে বিস্ফোরণ ৷ আর তার জেরে খনি সংলগ্ন এলাকায় ধস নামার ঘটনা ঘটল ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুরের ইসিএলের বনজেমারি খোলামুখ খনিতে । এই ঘটনায় বনজেমারি নিউ কলোনি এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়, যার ফলে বিক্ষোভ দেখিয়ে খনির পরিবহণ বন্ধ করে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা । ইসিএল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসিএলের সালানপুর এরিয়ার বনজেমারি খনির নিউ কলোনি এলাকা থেকে প্রায় 50 মিটার দূরে আচমকাই বিস্তীর্ণ এলাকায় ধস নামে । বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বনজেমারি খনিতে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্লাস্টিং করা হচ্ছে । তার ফলেই এই ধসের ঘটনা ঘটেছে ।

ধস আতঙ্কে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর (ইটিভি ভারত)

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে শচীন ভুঁইয়া ও মাধো দেবী বলেন, "খনিতে বিস্ফোরণের কারণে তীব্র কম্পন হয় ৷ তাতে কেঁপে ওঠে আমাদের ঘরবাড়ি । ইতিমধ্যেই বহু বাড়ির দেওয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে । শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণের জন্য খনি থেকে পাথর ছিটকে এসে বাড়ির উঠোন ও চালেও পড়ছে । জনবসতির এত কাছে এই ধরনের বিস্ফোরণ চলতে থাকায় যেকোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ।"

এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দাবিতে ইসিএলের কয়লা পরিবহণের রাস্তায় বসে পড়েন নিউ কলোনির স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ কয়লা পরিবহণ আটকে শুরু করেন বিক্ষোভ । তাঁদের দাবি, অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ইসিএল কর্তৃপক্ষকে । অবরোধের জেরে কয়লা পরিবহণ ও উৎপাদন কিছু সময়ের জন্য সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ইসিএলের পদস্থ আধিকারিকরা । তাঁরা ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন । ইসিএলের বনজেমারি খনির আধিকারিক রাজীব কুমার সিনহা বলেন, "প্রথম পর্যায়ে ধস নামা অংশে দ্রুত বালি ও মাটি ফেলে ভরাটের কাজ শুরু করা হবে । ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেদিকটাও দেখা হবে ।'

জনঘনবসতির সামনে বিস্ফোরণ নিয়ে স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ সম্পর্কে রাজীব কুমার সিনহা বলেন, "আমরা ডিরেক্টর জেনারেল অফ মাইন্ড সেফটির নিয়ম অনুযায়ী খনিতে বিস্ফোরণ ঘটাই । যেখানে অন্ততপক্ষে 200 মিটারের দূরত্ব থাকে । তারপরও যদি মানুষজনের অভিযোগ থাকে তাহলে আমরা অবিলম্বে ভাইব্রোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করার পরেই খনিতে বিস্ফোরণ ঘটাব ।"

কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পর বাসিন্দারা অবরোধ তুলে নেন । তবে ঘটনার রেশ কাটেনি । বনজেমারি এলাকায় চাপা উদ্বেগ ও আতঙ্কের পরিবেশ বজায় রয়েছে ।

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খনি ধস
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