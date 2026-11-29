মুনাফা বেশি, দক্ষিণ ভারত হয়ে চিনে মালদার রেশম ! গুটির অভাবে ধুঁকছে জেলার উৎপাদন কেন্দ্রগুলি
Malda Silk Cocoons Being Exported to South India: দাম পাচ্ছেন চাষিরা ৷ কিছু করার নেই, বলছে সেরিকালচার দফতর ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 29, 2026 at 6:23 PM IST
মালদা, 29 নভেম্বর: মালদার রেশম দক্ষিণ ভারত হয়ে পাড়ি দিচ্ছে চিনে ৷ এই জেলায় উৎপন্ন রেশমগুটি দক্ষিণ ভারতে চলে যাওয়ায় বিপদের মুখে পড়েছেন রেশম কাটাই শিল্পীরা ৷ কাঁচামালের অভাবে সমস্যায় পড়েছে রেশম সুতো উৎপাদনের স্থানীয় কারখানাগুলিও ৷
ফড়েদের এই ব্যবসা দ্রুত বন্ধ করতে না-পারলে, অদূর ভবিষ্যতে মালদার রেশম সুতো উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বড়সড় বিপদের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন জেলার রেশম সুতো উৎপাদনকারীরা ৷
দেশের বিভিন্ন জায়গায় রেশমগুটি উৎপাদিত হলেও সুতো তৈরির জন্য এতদিন মালদার কাটাই শিল্পীদের উপর নির্ভর করত দক্ষিণী রাজ্যগুলি ৷ মূলত কর্ণাটক থেকে জেলায় গুটি আসত ৷ জেলার কাটাই শিল্পীরা সেই গুটি থেকে সুতো তৈরি করতেন ৷ সেই সুতো আবার দক্ষিণ ভারতে চলে যেত ৷
কিন্তু, এবার তার উলটো ছবি ধরা পড়ছে ৷ জেলায় উৎপাদিত উন্নতমানের 'F-One' প্রজাতির রেশমগুটি ফড়েদের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে কর্ণাটকে ৷ আর সেই গুটি থেকে বিশেষ ধরনের শিট তৈরি করে তা রফতানি করা হচ্ছে চিনে ৷ বেশি মুনাফা অর্জনের জন্যই জেলার একশ্রেণির ফড়ে এই কাজ করছেন বলে অভিযোগ কাটাই শিল্পী ও সুতো উৎপাদনকারীদের ৷
কালিয়াচকের বালিয়াডাঙার মহম্মদ আবু বাক্কার শেখ রেশমের ব্যবসা করেন ৷ রবিবার তিনি বেঙ্গালুরুতে মালদার রেশমগুটি রফতানি করেছেন ৷ তিনি বলছেন, "চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত আমি দুই লরি রেশমগুটি বেঙ্গালুরু পাঠিয়েছি ৷ মোট রফতানি করেছি 11 হাজার কিলো গুটি ৷ এই গুটি থেকে বেঙ্গালুরুতে শিট তৈরি হবে ৷ সেই শিট চিনে রফতানি করা হবে ৷"
এর কারণ হিসাবে তিনি বলছেন, "মালদায় রেশমের দাম বেঙ্গালুরুর তুলনায় কম ৷ চিনে রফতানি হওয়ার জন্যই সেখানে রেশমের দাম বেড়েছে ৷ এর জন্য রেশমচাষিদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রশ্ন নেই ৷ এখানে গুটি থেকে সুতো বেরোচ্ছে না ৷ বর্ষায় এবার রেশম চাষের ব্যাপক ক্ষতিও করেছে ৷ চাষিদের বাঁচাতেই আমরা জেলার রেশমগুটি বেঙ্গালুরু রফতানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ এতে চাষিদের ক্ষতির বদলে উপকারই হল ৷"
যদিও জেলার রেশমগুটি বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁদের ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন কালিয়াচকের শেরশাহী গ্রামের বাসিন্দা শাহজাহান শেখ ৷ তিনি একজন রিলার (সুতো প্রস্তুতকারক) ৷ তাঁর বক্তব্য, "কয়েকটি মরশুম ধরেই এলাকার রেশমগুটি দক্ষিণ ভারতে চলে যাচ্ছে ৷ অসময়ের বৃষ্টি আর মেঘলা আবহাওয়ার জন্য চলতি অগ্রহায়ণ মরশুমে রেশমগুটির উৎপাদন অনেকটা কম হয়েছে ৷"
তিনি অভিযোগ করেছেন, "তার উপর জেলার রেশম বাইরে চলে যাওয়ায় আমরা সুতো তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গুটি পাচ্ছি না ৷ গুটির অভাবে এবার রিলিং মেশিন চালাতেই পারিনি ৷ এভাবে চলতে থাকলে আমাদের কারখানা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না ৷ এই পরিস্থিতিতে একমাত্র রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারে ৷ আমরা সরকারের কাছে সেই আবেদন রাখছি ৷"
শুধু রবিবার নয়, শনিবারও কালিয়াচক রেশম বাজার থেকে 55 হাজার কিলো রেশমগুটি কর্ণাটকের রামনাগ্রামে রফতানি করা হয়েছে ৷ ফড়েরা পরিষ্কার জানাচ্ছেন, তাঁরা ব্যবসা করতে এসেছেন ৷ যেখানে ভালো দাম পাবেন, সেখানেই তাঁরা রেশমগুটি বিক্রি করবেন ৷ এক্ষেত্রে প্রশাসনেরও কিছু করার নেই বলে জানাচ্ছেন মালদা জেলা সেরিকালচার দফতরের এক আধিকারিক ৷
ওই আধিকারিক বলেছেন, "আমরা রেশম উৎপাদন নিয়ে কাজ করি ৷ উৎপাদিত রেশমগুটি চাষিরা যাতে সঠিক দামে বিক্রি করতে পারেন, সেটাও দেখি ৷ কিন্তু সেই রেশমগুটি কে-কোথায় বিক্রি করছেন, তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয় ৷ আমরা হস্তক্ষেপ করতেও পারি না ৷ ফলে আমাদের কিছু করার নেই ৷"