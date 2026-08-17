বৃষ্টি থামার নাম নেই, বাড়ছে নদীর জল ! বিপর্যয়ের মুখে দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা

বৃষ্টি থামার নাম নেই, বাড়ছে নদীর জল ! বিপর্যয়ের মুখে দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা
দক্ষিণ 24 পরগনার মানুষের কাছে দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই নতুন নয় । কিন্তু এবার একইসঙ্গে সক্রিয় গভীর নিম্নচাপ, নদীতে বাড়তে থাকা জল এবং অমাবস্যার কোটাল ।
Published : August 17, 2026 at 4:34 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 17 অগস্ট: নিম্নচাপের জেরে সারাদিন আকাশের মুখ ভার ৷ বৃষ্টিতে ফুলে ফেঁপে উঠছে নদী ৷ আর সমুদ্র যেন ক্রমশ ভয়ংকর হচ্ছে । একদিকে বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টি, অন্যদিকে অমাবস্যার কোটাল— দুইয়ের জোড়া ধাক্কায় কার্যত নাজেহাল দক্ষিণ 24 পরগনা ।
উপকূলবর্তী জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন । কোথাও রাস্তা ডুবে গিয়েছে, কোথাও বাড়ির উঠোনে জল, আবার কোথাও বসতবাড়ির ভিতরেও ঢুকে পড়েছে জল । বারুইপুর থেকে সুন্দরবন, ক্যানিং থেকে কাকদ্বীপ— সর্বত্র একই ছবি ৷
নিম্নচাপের জেরে একটানা বৃষ্টিতে নিচু এলাকাগুলির পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়েছে । বহু জায়গায় হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে রয়েছে । সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন নিচু এলাকার বাসিন্দারা । বাড়ির সামনে জল জমে থাকায় বেরোনোর উপায় নেই । কোথাও দোকানের সামনে জল, কোথাও বাজার চত্বর জলমগ্ন । বৃষ্টির জল ও নিকাশি নালার নোংরা জল একসঙ্গে মিশে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠেছে । দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকায় দুর্গন্ধ ছড়ানোর পাশাপাশি বাড়ছে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কাও ।
বারুইপুর পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে জল জমার ছবি নতুন নয় । টানা বৃষ্টিতে এবার সেই সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে । একাধিক রাস্তা, গলি এবং জনবহুল এলাকা জলের তলায় চলে গিয়েছে । স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টি হলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয় । বছরের পর বছর ধরে জল জমার সমস্যা থাকলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষার আগে নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজ যথাযথভাবে হয়নি । ফলে নালা বুজে থাকায় বৃষ্টির জল বেরিয়ে যেতে পারছে না । তার উপর পর্যাপ্ত পাম্পের অভাবে জমা জল সরতেও দীর্ঘ সময় লাগছে । ফলে কয়েকদিন ধরে একই জায়গায় জল দাঁড়িয়ে থাকছে । স্থানীয় বাসিন্দা সমীর মণ্ডলের কথায়, "প্রতিবছর বর্ষা এলেই একই ছবি দেখতে হয় । কয়েকদিন জল জমে থাকে । রাস্তাঘাট ডুবে যায় । প্রশাসন আসে, জল সরানোর ব্যবস্থা হয়, কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয় না ।"
আর এক বাসিন্দা রাইতা হালদারের অভিযোগ, জল জমে যাওয়ার কারণে পানীয় জল নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছে । পানীয় জলের কলের আশপাশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে । ফলে পরিষ্কার জল সংগ্রহ করতেও সমস্যায় পড়ছেন এলাকার মানুষ । বৃষ্টি শুধু শহরে নয়, চিন্তা বাড়াচ্ছে সুন্দরবনেও দক্ষিণ 24 পরগনার এই দুর্যোগের ছবি শুধু পুরসভা বা শহরাঞ্চলে আটকে নেই । বৃষ্টির জল আর নদীর জল—দুইয়ের চাপ একসঙ্গে পড়ছে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় । একটানা বৃষ্টিতে মাটির নদীবাঁধের বিভিন্ন অংশে ক্ষয় দেখা দিয়েছে । কোথাও বাঁধের গা থেকে মাটি ধুয়ে যাচ্ছে, কোথাও তৈরি হয়েছে ধসের মতো পরিস্থিতি ।
নিম্নচাপের উপর অমাবস্যার কোটাল । নদীর জলস্তর বাড়লে বাঁধের উপর চাপ আরও বাড়তে পারে । আর বাঁধে বড়সড় ভাঙন ধরলে মুহূর্তের মধ্যে নোনা জল ঢুকে পড়তে পারে গ্রামে । ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কৃষিজমি, বাড়িঘর ও স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকা । এই কারণেই সুন্দরবনের নদীবাঁধ নিয়ে বাড়তি সতর্ক প্রশাসন । স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীদের বাঁধের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে । কোথাও ক্ষয় বা ধসের খবর পাওয়া গেলে দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের । উপকূলবর্তী এলাকায় মাইকিং করে চলছে প্রচার । নদী ও সমুদ্রের কাছে থাকা মানুষদেরও সতর্ক করা হচ্ছে । আবহাওয়া খারাপ থাকাকালীন কোনওরকম ঝুঁকি না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । বিশেষ করে ছোট নৌকা নিয়ে নদী বা সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে বার্তা দেওয়া হচ্ছে ।
সাগরদ্বীপে প্রায় 45 মিলিমিটার বৃষ্টির খবর পাওয়া গিয়েছে । ক্যানিং ও কাকদ্বীপেও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়েছে । জেলার বিভিন্ন অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কোথাও ভারী বৃষ্টিও হয়েছে । নিম্নচাপের প্রভাবে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে । কারণ, ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় মাটি জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে । নিচু এলাকাগুলিতে নতুন করে বৃষ্টি হলেই জমা জলের পরিমাণ বাড়ছে । তার সঙ্গে নদীতে জল বাড়লে সেই জল দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ।
পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফে জল নিষ্কাশনের কাজ শুরু হয়েছে । বিভিন্ন এলাকায় পাম্প চালিয়ে জমা জল সরানোর চেষ্টা চলছে । পাশাপাশি নদীবাঁধগুলির উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । কোথাও বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়লে দ্রুত মেরামতির জন্য প্রস্তুতি রাখা হয়েছে ।
প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মাটির বাড়িগুলির পরিবারগুলির কাছেও ত্রিপল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রয়োজন অনুযায়ী আরও সাহায্য করা হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ।
দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অভিষেক তিওয়ারি জানিয়েছেন, গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে জেলাজুড়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে । জলমগ্ন এলাকাগুলিতে দ্রুত জল সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে । নদীবাঁধগুলির উপর বিশেষ নজর রাখা হয়েছে এবং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে ত্রিপল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
একদিকে শহর ও গ্রামে জলযন্ত্রণা; অন্যদিকে সুন্দরবনের দুর্বল মাটির বাঁধ । তার সঙ্গে উত্তাল সমুদ্র । ফলে জেলার মানুষের চোখ এখন আকাশের দিকে, আর কান নদীর দিকে ।
আগামী কয়েক ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ কতটা কমে, নদীর জলস্তর কতটা বাড়ে এবং সুন্দরবনের নদীবাঁধগুলি কতটা চাপ সামলাতে পারে— তার উপরই নির্ভর করছে পরিস্থিতির পরবর্তী ছবি । আপাতত দক্ষিণ 24 পরগনায় দুর্যোগের মেঘ কাটেনি । বরং বৃষ্টি, জোয়ার আর নদীর জল— তিনের সম্মিলিত চাপে উদ্বেগের প্রহর গুনছে জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ।