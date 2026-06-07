ফের সন্দেশখালি, মাছের ভেড়ি লুটে বাধা দেওয়ায় নাবালককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, রণক্ষেত্র খরিহাট
মাছের ভেড়িতে চড়াও হওয়ার সময় বাধার মুখে পড়ে দুষ্কৃতীরা ৷ তাই মধ্যরাতে নাবালককে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল তাদের বিরুদ্ধে ৷
Published : June 7, 2026 at 3:30 PM IST
সন্দেশখালি, 7 জুন: মাছের ভেড়ি লুট করতে আসায় বাধা দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই অপরাধে এক নাবালক স্কুল ছাত্রকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে ৷ শনিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির খরিহাট এলাকায় ৷ রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই নাবালক বর্তমানে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত নাবালকের নাম সূর্য মণ্ডল ৷ সে স্থানীয় একটি স্কুলের ছাত্র ৷ সূর্যর বাবা খরিহাট এলাকারই একটি মাছের ভেড়িতে রাতে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করেন ৷ প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও তাঁর ভেড়িতে ডিউটিতে যাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু কোনও কারণে গতকাল রাতে তাঁর ভেড়িতে পৌঁছাতে কিছুটা দেরি হয়ে যায় ৷ বাবার অনুপস্থিতিতে ভেড়ির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সূর্য নিজেই আগেভাগে সেখানে চলে যায় ৷
অভিযোগ, সূর্য যখন ভেড়িতে একাকী অপেক্ষা করছিল, ঠিক তখনই গভীর রাতে এলাকার চিহ্নিত কয়েকজন দুষ্কৃতী সত্যজিৎ জানা ও বিশ্বজিৎ জানা তাদের দলবল নিয়ে ওই মাছের ভেড়ি লুট করতে চড়াও হয় ৷ ভেড়ির মাছ ও অন্যান্য সামগ্রী লুটপাটে বাধা দেয় 16 বছরের সূর্য ৷ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দুষ্কৃতীরা ৷
অভিযোগ, সত্যজিৎ ও বিশ্বজিৎ তাদের সঙ্গে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে সূর্যকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে। মাথা ও শরীরে গুরুতর আঘাত নিয়ে প্রাণভয়ে চিৎকার করতে করতে কোনও রকমে মাছের ভেড়ি থেকে পালিয়ে লোকালয়ের দিকে ছুটে আসে সূর্য।
এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রতিবেশী প্রসেনজিৎ দাস জানান, "রাত ঠিক দুটো নাগাদ এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটে ৷ দুষ্কৃতীরা খরিহাটের ওই মাছের ভেড়ির মালিক বিজয় মণ্ডলকে টার্গেট করে তাকে মারতে এসেছিল ৷ কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাঁরা বিজয় মণ্ডলকে না-পেয়ে, সেখানে ঘুমিয়ে থাকা 16 বছরের নাবালক সূর্যকেই বিজয় মণ্ডল ভেবে ভুল করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে শুরু করে ৷" তিনি আরও জানান, সূর্যর শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল ৷ পরে প্রসেনজিৎ দাস নিজের ফোন থেকে গ্রামবাসীদের খবর দিলে সকলে জড়ো হন ৷
অন্যদিকে, আক্রান্ত ছাত্রের আত্মীয় অঞ্জলি মণ্ডল দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "কয়েকজন সন্ত্রাসী পুরো গ্রামটাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে ৷ তারা রাত 11টা-12টা বা 1টার সময় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে, মানুষের বাড়ি গিয়ে দরজায় লাথি মারে এবং শাসায় ৷" ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "চার-পাঁচজন মিলে বাচ্চাটার মুখ চেপে ধরে এত নৃশংসভাবে কুপিয়েছে যে ছেলেটা আদৌ বাঁচবে কি না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই ৷" এই ঘটনার পিছনে কোনও রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কি না, জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, "তা এখনও আমরা জানতে পারিনি ৷"
গ্রামবাসীদের আসতে দেখে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে চম্পট দেয় ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় সূর্যকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই তাকে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ বর্তমানে সেখানে সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ৷ এই নৃশংস ঘটনার পর থেকে খরিহাট এলাকায় রীতিমতো উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ৷ অঞ্জলি মণ্ডল-সহ সব গ্রামবাসীরা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের ফাঁসি ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবি তুলেছেন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷