ঐতিহ্যবাহী থেকে স্থানীয়, বন্দে ভারত স্লিপারে মিলবে বিভিন্ন রাজ্যের খাবার

ঐতিহ্যবাহী থেকে স্থানীয়, বন্দে ভারত স্লিপারে মিলবে বিভিন্ন রাজ্যের খাবার
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের নিদর্শন ৷ বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে নিজেদের পছন্দের আঞ্চলিক খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন যাত্রীরা ৷
Published : January 15, 2026 at 9:44 AM IST
শিলিগুড়ি, 15 জানুয়ারি: বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন (হাওড়া থেকে গুয়াহাটি) উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী 17 জানুয়ারি মালদা থেকে দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত ট্রেনের পথচলা শুরু হবে ৷ তবে বাংলা প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পেলেও এরপর একাধিক রাজ্যে পথ চলা শুরু করবে এই ট্রেন ৷ সব রাজ্যের বন্দে ভারত স্লিপারে খাবারে বৈচিত্র্যর মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাবেন যাত্রীরা ৷ এই ট্রেনে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব টু পশ্চিম; দেশের বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক খাওয়ারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন যাত্রীরা ৷ যে রুট দিয়ে যখন ট্রেন যাবে সেই এলাকার খাবার খেতে পারবেন যাত্রীরা ৷
বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে ভারতীয় রেলের অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে পর্যটনমহল । যাত্রাপথেই রাজ্যভিত্তিক স্বাদের অভিজ্ঞতা আস্বাদন করতে পারবেন যাত্রীরা । এই বিষয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "এই উদ্যোগ রেলযাত্রাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে । বন্দে ভারত এখন শুধু আধুনিকতা বা গতির প্রতীক নয়, এটি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক জীবন্ত উদাহরণ । আঞ্চলিক স্বাদের সঙ্গে বন্দে ভারত যাত্রা মানেই এখন শুধু গন্তব্যে পৌঁছনো নয়, বরং ভারতের স্বাদ ও সংস্কৃতিকে হৃদয় ও জিহ্বায় দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করতে পারবে ।"
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রেল নিজেকে আধুনিক করেছে । দ্রুতগতির ট্রেন, উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে নজির স্থাপন করেছে । এই ধারাবাহিক উন্নয়নের অংশ হিসেবেই এবার নেওয়া হয়েছে এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ । যা, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ও স্থানীয় সংস্কৃতির খাবার পরিবেশন করা হবে ।
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার: ঐতিহ্য ও আবেগের স্বাদ
পশ্চিমবঙ্গের রান্না হাতে তৈরি মশলা ও ধীর আঁচে রান্নার জন্য পরিচিত । রাউরকেল্লা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যাত্রীরা উপভোগ করতে পারবেন কষা পনির, আর হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পরিবেশিত হবে আলু-পটল ভাজা । যা বাংলার ঘরোয়া রান্নার স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে যাত্রীদের মধ্যে ।
অন্যদিকে, বিহারের পক্ষ থেকে পটনা-রাঁচি রুটে চম্পারণ পনির এবং পটনা-হাওড়া রুটে চম্পারণ চিকেন পরিবেশন করা হবে । এই পদগুলিতে গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ, সরলতা ও ঐতিহ্যের ছোঁয়া তুলে ধরবে ।
মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী স্বাদ
মহারাষ্ট্রের রান্না সহজ, পুষ্টিকর ও জনপ্রিয় । নাগপুর-সেকেন্দ্রাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যাত্রীরা পাবেন কাণ্ডা পোহা, যা মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী প্রাতঃরাশ । পাশাপাশি, অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত অন্ধ্র কোডি কুরা ও দোন্ডাকায়া কারাম পোডি ফ্রাই ও দক্ষিণ ভারতের ঝাল ও তীব্র মশলার স্বাদ তুলে ধরা হবে । সিএসএমটি-মাডগাঁও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পরিবেশিত হবে মশলা উপমা, হালকা । যা স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু খাবার হিসেবে যাত্রীদের পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নেবে ।
গুজরাত ও ওড়িশা: সরলতার স্বাদ
গুজরাতি খাবার তার সুষম স্বাদের জন্য পরিচিত । মুম্বই সেন্ট্রাল-গান্ধিনগর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মেথি থেপলা এবং সবরমতী-ভেরাভাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মশলা লাউকি পরিবেশন করা হবে । এই খাবারগুলি স্থানীয় কৃষি ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত । হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ওড়িশার ঘরোয়া রান্নার প্রতিনিধিত্ব করছে আলু ফুলকপি । যা সহজ, পুষ্টিকর এক পদ ৷
কেরলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী ভোজ
নারকেলভিত্তিক রান্না ও বিশেষ মশলার জন্য কেরল বিশ্বজুড়ে পরিচিত । কাসারগোড-তিরুঅনন্তপুরম এবং ম্যাঙ্গালুরু-তিরুঅনন্তপুরম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যাত্রীরা পাবেন সম্পূর্ণ কেরলিয়ান খাবার । সাদা ভাত, পাচাক্কাক্কা চেরুপায়ার মেঝুক্কু পেরাত্তি, কাদালা কারি, কেরলা পরোটা, সাধারণ দই, পালাডা পায়েসম ও আপ্পাম । এটি কেবল খাবার নয়, বরং কেরলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির স্বাদ ।
দেশের পাহাড়ি অঞ্চলের বিশেষ স্বাদ: ডোগরি ও কাশ্মীরি রান্না
জম্মু ও কাশ্মীরের খাবার সূক্ষ্ম স্বাদ ও স্বকীয়তার জন্য পরিচিত । ডোগরি পদ যেমন আম্বল কদ্দু ও জম্মু ছানা মশালা যাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেবে জম্মু অঞ্চলের ঐতিহ্যের সঙ্গে । অন্যদিকে শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা-শ্রীনগর বন্দে ভারত রুটে পরিবেশিত হবে কাশ্মীরি টমেটোর চমন ও কেশর ফিরনি । যা কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতীক ।
এই বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, "এই উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্থানীয় অর্থনীতিতে তার ইতিবাচক প্রভাব । আঞ্চলিক খাবারের চাহিদা বাড়ার ফলে স্থানীয় কৃষক, রাঁধুনি ও সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা উপকৃত হচ্ছেন । এতে 'ভোকাল ফর লোকাল' ভাবনাও আরও জোরদার হচ্ছে । বন্দে ভারত ট্রেনে আঞ্চলিক খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে ভারতীয় রেল যাত্রীদের আবেগ, সংস্কৃতি ও শিকড়কে গুরুত্ব দিচ্ছে ।"
তিনি আরও বলেন, "খাবার শুধু ক্ষুধা মেটানোর উপায় নয় । এটি স্মৃতি, ঐতিহ্য ও আপনতার অনুভূতি বহন করে । যাত্রাপথে নিজের রাজ্যের প্রিয় খাবারের স্বাদ পেলে যাত্রীদের মন ঘরের আরও কাছে পৌঁছে যায় ।"
বর্তমান যাত্রীরা শুধু সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছতে চান না । বরং যাত্রাপথে বিশ্রাম, মানসম্মত পরিষেবা এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই ভারতীয় রেল বন্দে ভারত ট্রেনে আঞ্চলিক, ঐতিহ্যবাহী ও স্বাদে খাঁটি খাবার পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এর ফলে যাত্রীরা নিজের আসনেই বসে বিভিন্ন রাজ্যের বিখ্যাত স্বাদের খাবার উপভোগ করতে পারবেন । এই উদ্যোগ প্রমাণ করে যে ভারতীয় রেল এখন 'শুধু যাত্রা' নয়, বরং 'অভিজ্ঞতামূলক ভ্রমণ'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ।
ভারত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ । ভাষা, পোশাক, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি খাদ্যাভ্যাস ও পরিধানে প্রতিটি রাজ্য ও অঞ্চলের নিজস্ব স্বাদ ও পরিচয় রয়েছে । বন্দে ভারত ট্রেনে আঞ্চলিক খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে সেই বৈচিত্র্যকে এক ছাদের তলায় তুলে ধরা হবে । মহারাষ্ট্র, গুজরাত, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, বিহার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যের জনপ্রিয় খাবার এখন বন্দে ভারত ট্রেনে উপলব্ধ হতে চলেছে । এতে একদিকে স্থানীয় যাত্রীরা ঘরের স্বাদ, অন্যদিকে, ভিনরাজ্যের যাত্রীরা সুযোগ পাবেন ভারতের নানা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ।