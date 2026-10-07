তৃণমূলের সঙ্গে মিলে তোলাবাজি ! বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে খুঁটিতে বেঁধে মার
BJP Mandal president beaten: বিজেপি নেতা রামকৃষ্ণ মণ্ডলকে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করার অভিযোগ গ্রামেরই বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷
Published : October 7, 2026 at 5:14 PM IST
নানুর, 7 অক্টোবর: তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা ও তোলাবাজির অভিযোগে বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে মার ৷ বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে বিজেপি নেতা রামকৃষ্ণ মণ্ডলকে বেঁধে মারধর করার অভিযোগ গ্রামেরই বিজেপির কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল।
তিনি বলেন, "বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে বেঁধে রাখার ঘটনা অনভিপ্রেত। পাশাপাশি, উনি কেন, কী উদ্দেশে তৃণমূলের লোকজনের সঙ্গে থাকছেন- এই দুই অভিযোগেরই তদন্ত করা হবে ৷ একটা কমিটি গঠন করে তদন্ত করে তারপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ এই ধরনের ঘটনা দলের জন্য ভালো নয়।"
রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, কোয়েল মল্লিক তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়ে রাজ্যসভার টিকিট পেতে পারেন, কিন্তু, দলের নিচু তলার কর্মীরা স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে তৃণমূলের মেলামেশা যে একেবারেই মেনে নেবেন না, তা এই ঘটনা থেকে আরও একবার প্রমাণিত হল ।
বীরভূমের নানুরের থুপসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের 3 নম্বর মণ্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ মণ্ডল ৷ তাঁকে বাসাপাড়ায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রীতিমতো হেনস্থা করেন বিজেপির লোকজন। গ্রামের বিজেপি কর্মীরা মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ৷ অভিযোগ, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, ঘুরছেন, ছবি তুলছেন ৷ শুধু তাই নয়, তৃণমূল লোকজনের সঙ্গে মিশে তোলাবাজিও করছেন ৷
বিজেপি করার জন্য এই নানুরে 2019 সালে 'খুন' হতে হয়েছিল স্বরূপ গড়াইকে ৷ যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। সেই নানুরেই বিজেপির মণ্ডল সভাপতি, স্থানীয় তৃণমূল নেতা তুফান দাস, বাপ্পা চৌধুরী, আলো চৌধুরী-সহ হাঁসনের বিধায়ক ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখের ভাইপো হুমায়ুন ওরফে ফিলিপ শেখের সঙ্গে মেলামেশা করছেন ও ছবি তুলছেন বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের ৷ তবে ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে । এমতাবস্থায় বিজেপি নেতাকে খুঁটিতে বেঁধে মারধরের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই যে চাঞ্চল্য় তৈরি হবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই ।
স্থানীয় বিজেপি কর্মী হরেকৃষ্ণ বাগদি বলেন, "2019 সাল থেকে আমরা বিজেপি করছি ৷ তৃণমূলের এখানকার নেতারা কম অত্যাচার করেননি ৷ তাও আমরা পার্টি করেছি ৷ হাল ছাড়িনি ৷ আর আমাদের মণ্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ মণ্ডল তৃণমূলের লোকজনের সঙ্গে ঘুরছেন, ছবি তুলছেন, তোলাবাজি করছেন ৷ গ্রামের কেউ এটা মেনে নিতে পারছেন না ৷ সবাই ক্ষুব্ধ ।"