পরিবর্তনের রাজ্যেও উত্তপ্ত সন্দেশখালি, মাঝরাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে আগুন দুষ্কৃতীদের

পরিবর্তনের রাজ্যেও উত্তপ্ত সন্দেশখালি, মাঝরাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে আগুন দুষ্কৃতীদের
সন্দেশখালির বিজেপি নেতার বাড়িতে হঠাৎ আগুন ! অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷
Published : June 14, 2026 at 2:27 PM IST
সন্দেশখালি, 14 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক হিংসার অবসান ঘটেনি ৷ সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের আখড়াতলা এলাকায় গভীর রাতে এক বিজেপি নেতার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে ৷
আক্রান্ত বিজেপি নেতার নাম কমল মণ্ডল ৷ তিনি ওই এলাকার 1 নম্বর বিজেপি মণ্ডলের সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷ এই নারকীয় ঘটনার পিছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে জোরালো অভিযোগ উঠেছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল মাঝরাতে যখন সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন, তখন হঠাৎ কমল মণ্ডলের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং লেলিহান শিখা গ্রাস করতে শুরু করে বাড়ির একাংশ ৷ ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেলে আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি ঘুম থেকে উঠে প্রাণভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁদের চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ সকলে মিলে বালতি বালতি জল ঢেলে কোনওক্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ সময়মতো পদক্ষেপ না করলে বড়সড় প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল ৷
এই ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্ত বিজেপি নেতা কমল মণ্ডল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমি সন্দেশখালি 1 নম্বর মণ্ডলের বিজেপি সেক্রেটারি ৷ নির্বাচনের আগে থেকেই এখানকার কিছু স্থানীয় দুষ্কৃতী আমাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাচ্ছিল ৷ আমাদের পোলিং এজেন্ট বসাতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল এবং বুথ সভাপতি-সহ আমাকেও ক্রমাগত ভয় দেখানো হচ্ছিল ৷ রাজ্যে আমাদের দলের জয়ের পর এবং সরকার গঠনের পরেও তারা শান্ত হয়নি ৷ গতকাল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তারা এসে আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় ৷"
এই ঘটনার পর এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ও রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে ৷ যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ন্যাজাট থানার পুলিশ ৷ তারা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে ৷ দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ যদিও এ বিষয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়ালের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷