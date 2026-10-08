নিয়ম না-মেনে 96 লক্ষ টাকা ঋণ ! তলব করা হতে পারে প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিসকে

নিয়ম না-মেনে 96 লক্ষ টাকা ঋণ ! তলব করা হতে পারে প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিসকে
Corruption at Singti Cooperative: প্রায় তিন কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগের তদন্তে এ বার সমবায়ে পৌঁছল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন কমিশনের চার সদস্যের দল ৷
Published : October 8, 2026 at 7:32 PM IST
জাঙ্গিপাড়া, 8 অক্টোবর: রাজ্যে পালাবদলের পর জাঙ্গিপাড়ার সিংটি-গুটি-আতরা-বিলাসপুর কৃষি সমবায়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে । প্রায় তিন কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগের তদন্তে এ বার সমবায়ে পৌঁছল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন কমিশনের চার সদস্যের দল । তদন্তের কেন্দ্রে উঠে এসেছে প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর নামে নেওয়া ঋণের বিষয়টিও । কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে তাঁকে তলব করা হতে পারে ।
গত জুনে সমবায়ের ঋণের হিসাব নিয়ে অভিযোগ সামনে আনেন পশপুরের ব্যবসায়ী তন্ময় বাড়ুই । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে 6 জুন গ্রেফতার হন সমবায়ের তৎকালীন ম্যানেজার তথা তৃণমূল নেতা স্বপন পাত্র এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট রমেশ পাত্র । অভিযোগ ওঠে, ঋণ দেওয়া এবং হিসাব সংক্রান্ত একাধিক ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছিল । সেই তদন্তের সূত্র ধরেই সমবায়ের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখতে শুরু করে কমিশন ।
বৃহস্পতিবার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন কমিশনের চার সদস্যের দল সিংটি সমবায়ে পৌঁছয় । সমবায়ের নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আধিকারিকেরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন ।
তদন্তে বিশেষ ভাবে উঠে আসে প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঋণের প্রসঙ্গ । কমিশনের ইন্সপেক্টর সুজয় মণ্ডলের দাবি, প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমবায়ের নিয়ম মানা হয়নি । প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে ঋণ পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁর আরও দাবি, সমবায় থেকে যে অর্থ কৃষকদের ঋণ হিসাবে পাওয়ার কথা, তার একটি অংশ নিয়ম বহির্ভূত ভাবে অন্যত্র গিয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও তদন্তের আওতায় রয়েছে । কমিশনের হাতে ইতিমধ্যেই সমবায়ের বেশ কিছু নথি এসেছে বলে জানান সুজয় । তাঁর কথায়, তদন্ত এগোলে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাক্তন মন্ত্রীকে ডেকে তাঁর বক্তব্যও জানা হবে ।
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্নেহাশিস । তাঁর বক্তব্য, ওই সমবায়ের অন্যান্য আর্থিক অনিয়মের তদন্ত চলছে। তাঁকে কমিশন ডাকলে তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করবেন । ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, তিনি ওই সমবায়ের সদস্য । জমি বন্ধক রেখে 15 লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সুদ-সহ সেই টাকা পরিশোধ করেছেন । কোনও প্রভাব খাটিয়ে ঋণ নেওয়া হয়নি । তাঁর দাবি, তাঁকে রাজনৈতিক ভাবে হেনস্থা করতেই এই অভিযোগ করা হচ্ছে ।
তবে সমবায়ের বর্তমান অস্থায়ী ম্যানেজার পঙ্কজ মাঝির বক্তব্যে ছবিটি অন্য রকম । তাঁর দাবি, প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ঋণ দেওয়া হয়েছিল । কখনও বোর্ডের বৈঠকে পাশ করিয়ে, আবার কখনও ম্যানেজার নিজের সিদ্ধান্তে ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে অভিযোগ । সেই সময়ের নথিপত্র এবং ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়াও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন বলে জানান তিনি ।
অভিযোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তন্ময় বাড়ুইকে ঘিরে । সমবায়ের হিসাবের খাতায় সার ও কীটনাশক সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে প্রায় 1 কোটি 93 লক্ষ টাকা পাওনা দেখানো হয়েছে বলে দাবি । কিন্তু তন্ময়ের বক্তব্য, এত টাকা তাঁর কাছে সমবায়ের পাওনা নেই । হিসাবের এই গরমিলও তদন্তের আওতায় এসেছে ।
সমবায়ের প্রায় তিন কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগের নেপথ্যে একাধিক লেনদেন রয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে তদন্তকারী দল । কার নামে কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল, সেই ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছিল কি না, ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা যাচাই হয়েছিল কি না এবং টাকা পরিশোধের নথি সঠিক কি না, সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
স্থানীয় সূত্রে আরও অভিযোগ, সমবায়ের তৎকালীন ম্যানেজার স্বপন পাত্রের সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা ছিল । সেই সূত্রে প্রভাব খাটিয়ে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে । স্বপন পাত্র সেই সময় রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন বলে স্থানীয়দের দাবি ।
তদন্তকারীরা এ দিন স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বাড়ি কোথায়, তিনি এলাকায় থাকতেন কি না, তা-ও জানতে চান । গ্রামবাসীরা জানান, স্নেহাশিস বর্তমানে কোন্নগরে থাকেন । কমিশনের ইন্সপেক্টর জানান, স্থানীয় ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে । তবে তিনি এলাকায় বসবাস করতেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে সমবায়ের ঋণ দেওয়ার নিয়ম, বোর্ডের ভূমিকা, হিসাবের গরমিল এবং কয়েক কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম- সব মিলিয়ে তদন্তের পরিধি ক্রমেই বাড়ছে । প্রাক্তন মন্ত্রীকে কমিশন তলব করলে তাঁর বক্তব্য এবং সমবায়ের নথিতে থাকা তথ্য, দুইয়ের মধ্যে মিল কতটা, সেটিও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ।
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