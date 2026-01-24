কর্মীদের পাশে থাকার আশ্বাস, ওন্দা থেকে তৃণমূলকে 12-0 চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর
বাঁকুড়ায় এক বিজেপি কর্মীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বাড়ি গেলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তৃণমূলকে হারানোর বার্তা দিলেন তিনি ৷
Published : January 24, 2026 at 8:30 PM IST
ওন্দা, 24 জানুয়ারি: বিজেপির সক্রিয় কর্মী তাপস বারিক ও তাঁর পরিবারকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ বাঁকুড়ার সেই ওন্দা থেকে বাঁকুড়া-সহ পাশাপাশি কয়েকটি জেলা মিলিয়ে 54টি আসন জয়ের দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ কিছুদিন আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শালতোড়ার সভা থেকে বাঁকুড়ার 12টি বিধানসভা আসনেই জয়ের ডাক দিয়েছিলেন ৷ তার পাল্টা জবাব দিলেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা ৷
শনিবার ওন্দায় একটি সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "শুধু বাঁকুড়া নয়, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ও অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মোট 54টি বিধানসভা আসন নরেন্দ্র মোদিকে দেওয়া হবে ৷ বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খান জানিয়েছেন, দাদা সঙ্গে থাকলে বাঁকুড়ায় 12-0 করব ৷ দাদা সবসময়ই সঙ্গে আছেন ৷ শুধু 12টি আসন নয়, দিঘার বালুমাটি থেকে অযোধ্যা পাহাড়, জঙ্গলমহল থেকে হলদিয়া; সব মিলিয়ে 54টি আসনেই বিজেপি জয়ী হবে ৷"
এর পাশাপাশি ওন্দায় বিজেপি কর্মী তাপস বারিকের বাড়ি ও দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান বিরোধী দলনেতা ৷ দু'দিন আগে ওন্দা বিধানসভার নাকাইজুড়ি অঞ্চলের নন্দনপুর গ্রামের বিজেপির সক্রিয় কর্মী তাপস বারিকের দোকানে হামলা চালানো হয় ৷ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাঁকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ কিন্তু ঘটনার পর এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷
এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন ওন্দা থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী প্রথমে তিনি নন্দনপুর গ্রামে গিয়ে আগুনে পুড়ে যাওয়া তাপস বারিকের বাড়ি পরিদর্শন করেন ৷ সেখানে তিনি তাপস, তাঁর মা ও বাবার সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন ৷ এরপর বিকেলে ওন্দা থানার সামনে একটি অস্থায়ী মঞ্চ থেকে পুলিশ ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "তাপস বারিকের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে ও তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করতেই আমি গ্রামে গিয়েছিলাম ৷ তাঁর বাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রাথমিক আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ৷ বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আগামী সাত দিনের জন্য অন্য একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷"
নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক আরও বলেন, "বিজেপির তরফে তাপস বারিকের বাড়িতে সিসিটিভি লাগানো হবে এবং তার ডেটা এন্ট্রি সেন্টার পুনর্নির্মাণ করা হবে ৷ একটি ল্যাপটপও দেওয়া হবে ৷ পুলিশকে আগামী 26 তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে ৷" ফরেনসিক তদন্তের কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী রং না দেখে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি তোলেন ৷ পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে যেন তাপস বারিককে আদালতের দ্বারস্থ হতে না হয় ৷