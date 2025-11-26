কসবা: 2 হাজারে মহিলা 'সঙ্গ', টাকা দিতে দেরি করাতেই আদর্শকে খুন করে 2 লিভ-ইন পার্টনার!
2,000 টাকার বিনিময়ে আদর্শকে 'সঙ্গ' দেওয়ার কথা ছিল কমলের । কিন্তু আদর্শ সেই টাকা দিতে দেরি করায় শুরু হয় বচসা ।
Published : November 26, 2025 at 10:03 AM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: কসবার হোটেলের ঘরে আদর্শ লোসালকার মৃত্যুর তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে, পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে রহস্য ৷ পুলিশের দাবি, এক্ষেত্রে 'অর্থই অনর্থের মূল' হয়ে ওঠে । মাত্র 2,000 টাকা নিয়ে বিবাদের জেরেই আদর্শকে খুন করা হয়েছে, তদন্তকারীদের হাতে পাওয়া তথ্য ও অভিযুক্তদের জেরা করে এমনই জানতে পেরেছে পুলিশ ৷
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আপাতত এই প্রকারের তথ্য আমরা পেয়েছি । কিন্তু ধৃতদের আরও ভালো করে জেরা করার প্রয়োজন রয়েছে ৷"
পুলিশ সূত্রের খবর, একটি অ্যাপের মাধ্যমে 20 নভেম্বর আদর্শের সঙ্গে পরিচয় হয় ধ্রুব মিত্র ও তাঁর লিভ-ইন পার্টনার কমল সাহার । পরদিন অর্থাৎ 21 নভেম্বর কসবার একটি হোটেলের ঘর ভাড়া করে ধ্রুব ও কমলকে সেখানে নিয়ে যান আদর্শ । সেখানেই তিনজনের পার্টি চলার প্রমাণও এসেছে পুলিশের হাতে । তদন্তকারীরা জেনেছেন, টাকার বিনিময়ে আদর্শকে 'সঙ্গ' দেওয়ার কথা ছিল কমলের । এর জন্য আদর্শকে 2,000 টাকা দিতে হবে বলে ঠিক হয় । কিন্তু সেই টাকা দিতে নাকি দেরি করছিলেন আদর্শ । সেই নিয়েই শুরু হয় বচসা । অভিযোগ, বিবাদ চরমে উঠতেই আদর্শকে খুন করেন ধ্রুব ও কমল ।
22 নভেম্বর সকালে হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হয় আদর্শের মৃতদেহ । কোনও পোশাক ছিল না তাঁর গায়ে, পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল দেহটি । খুনের পর তাঁর ব্যাগ থেকে দেড় হাজার টাকা, মোবাইল ফোন ও এটিএম কার্ড নিয়ে চম্পট দেন দুই অভিযুক্ত । এরপর অ্যাপের মাধ্যমে বাইক বুক করে উলটোডাঙায় পালিয়ে যান তাঁরা । পরে আদর্শের এটিএম কার্ডের পিন বদলে ওঠানো হয় 11 হাজার টাকা । মৃতের সিম নিজেদের ফোনে ঢুকিয়ে 'ফরগেট পিন' অপশনের মাধ্যমে নতুন পিন সেট করেন অভিযুক্তেরা - তদন্তের পর এমনটাই দাবি পুলিশের ।
খুনের পর উলটোডাঙা থেকে ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কৃষ্ণনগর-সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান ধ্রুব ও কমল । শেষ পর্যন্ত দমদমে ফিরে আসেন তাঁরা । একই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল পুলিশি তল্লাশি । অবশেষে রবিবার নিজেরাই থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন অভিযুক্ত যুগল ।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, পরিচয়ের সূত্রে ব্যবহৃত অ্যাপটি খুনের পরে মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিয়েছিলেন ধৃতেরা । সেই অ্যাপ আবার ইনস্টল করে দেখা হচ্ছে, আরও কারও সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছিল কি না । পাশাপাশি, হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কে কখন ঘরে ঢুকেছিল, কার সঙ্গে কার দেখা হয়েছিল, সবই মিলিয়ে দেখা হচ্ছে অভিযুক্তদের বয়ানের সঙ্গে ।
পুলিশের ধারণা, খুব অল্প টাকার লোভেই ঘটেছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড । এর পেছনে আরও কোনও অপরাধের যোগ রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷