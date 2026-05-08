LIVE UPDATES: বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী, ঘোষণা শাহের

বিজেপি প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে শাহ (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 8, 2026 at 4:00 PM IST

Updated : May 8, 2026 at 4:53 PM IST

শনিবার সকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। তার আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নের' বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে ঠিক আগামী সরকারের চূড়ান্ত রূপ ৷ বিজেপির জয়ী বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিষদীয় দলনেতার নাম ঠিক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তার আগে শনিবার সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছন শাহ ৷ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন তিনি ৷ এরপর জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন তিনি ৷

প্রসঙ্গত, 2017 সালের 13 অক্টোবর এই কনভেনশন সেন্টারের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভবত পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ কনভেনশন সেন্টারগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। মূলত তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বা BGBS এ দেশ বিদেশ থেকে ডেলিগেটদের আমন্ত্রণ জানানো হতো এই অনুষ্ঠানে। আসতেন দেশের নামজাদা শিল্পপতিরাও। থাকতেন রাজ্যের প্রথম সারির ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট রাও। ডেলিগেটদের থাকার সুব্যবস্থার পাশাপাশি খুব সহজেই তারা যাতে বৈঠক ও অনুষ্ঠানে পৌঁছে যেতে পারেন সেই ভাবনা থেকেই তৈরি হয়েছিল বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার। নিউটাউনের হিডকো ভবন এবং মাদার্স ওয়্যাক্স মিউজিয়ামের কাছে প্রায় 10 একর জমির ওপর তৈরি এই বিশাল কনভেনশন সেন্টার। মমতা এই এই স্বপ্নের প্রজেক্টটি বাস্তব রূপ দিয়েছিল HIDCO। নির্মাণ কাজের দায়িত্বে ছিলেন নামী সংস্থা লারসেন অ্যান্ড টুব্রো এবং সুবিশাল ভবনের নকশা তৈরি করেছিলেন আর্কিটেট দুলাল মুখোপাধ্যায়।

4:51 PM, 8 May 2026 (IST)

শাহের ঘোষণা

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, " কয়েকদিন আগে বিজেপি সভাপতি আমায় আর মোহন মাঝিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করতে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ৷ আটটি প্রস্তাব জমা পড়েছে ৷ সকলেই একজনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়ছেন ৷ সেই হিসেবে আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করছি ৷

4:45 PM, 8 May 2026 (IST)

বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী

বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এর আগে মেদিনীপুর থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় ৷ 55 বছর বাদে আবারও মেদিনীপুরের কোনও নেতা হচ্ছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷

4:05 PM, 8 May 2026 (IST)

অগ্নিমিত্রা উবাচ

শাহের সঙ্গে বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেলন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তিনি বলেন, "বিজেপি সরকারের আমলে বাংলার মেয়েদের সম্মান হবে ৷ আমরা মা কালী, মা দুর্গার পুজো করি ৷ কিন্তু বাংলার মেয়েদের কোনও সম্মান নেই ৷ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে ৷"

3:37 PM, 8 May 2026 (IST)

মোদি-শাহ কথা

কলকাতায় আসার আগে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বিজেপি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে ৷

3:01 PM, 8 May 2026 (IST)

শপথ-আপডেট

শনিবার সকাল 10 টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠানে। তবে শপথ গ্রহণের মূল পর্ব শুরু হবে বেলা 11টা নাগাদ। বিগ্রেডের সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন থেকে শুরু করে অন্যরা। ভোটের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন ৷ আর সেই মতো আগামিকাল সকলেই শহরে আসছেন তিনি। প্রসঙ্গত এর আগে বাংলার কোনও সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কোনও প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকেননি।

