LIVE UPDATES: রাজ্যে ভোটপরবর্তী হিংসা, উত্তপ্ত ভাঙড়

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 2:21 PM IST

Updated : May 5, 2026 at 2:31 PM IST

রাজ্যে গেরুয়া ঝড় ! শুকিয়ে গিয়েছে ঘাসফুল ৷ ফুটেছে পদ্ম ৷ দেড় দশক পরে বঙ্গ রাজনীতিতে ফের পালাবদল ৷ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে 2011 সালে সাড়ে তিন দশকের বাম জামানার অবসান ঘটেছিল ৷ সেই মমতাকে হারিয়ে রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতা দখল করল বিজেপি ৷ 293টি বিধানসভার (ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন 21 মে) মধ্যে বিজেপি'র দখলে এখন পর্যন্ত 207 আসন ৷ 80টি আসন পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ কিন্তু পালাবদলের সঙ্গে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ভোটপরবর্তী হিংসা ৷ তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বাড়ি ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগ উঠেছে নানা জায়গায়।

2:25 PM, 5 May 2026 (IST)

রাজ্যে পালাবদলে পদত্যাগ অ্যাডভোকেট জেনারেলের

রাজনৈতিক পালাবদলের পর মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে উচ্চতর আধিকারিকদের পদত্যাগের খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পদত্যাগ করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (রাজ্যের মুখ্য আইনি পরামর্শদাতা) কিশোর দত্ত ৷

