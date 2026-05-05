LIVE UPDATES: রাজ্যে ভোটপরবর্তী হিংসা, উত্তপ্ত ভাঙড়

LIVE UPDATES: রাজ্যে ভোটপরবর্তী হিংসা, উত্তপ্ত ভাঙড়
Published : May 5, 2026 at 2:21 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 2:31 PM IST
রাজ্যে গেরুয়া ঝড় ! শুকিয়ে গিয়েছে ঘাসফুল ৷ ফুটেছে পদ্ম ৷ দেড় দশক পরে বঙ্গ রাজনীতিতে ফের পালাবদল ৷ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে 2011 সালে সাড়ে তিন দশকের বাম জামানার অবসান ঘটেছিল ৷ সেই মমতাকে হারিয়ে রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতা দখল করল বিজেপি ৷ 293টি বিধানসভার (ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন 21 মে) মধ্যে বিজেপি'র দখলে এখন পর্যন্ত 207 আসন ৷ 80টি আসন পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ কিন্তু পালাবদলের সঙ্গে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ভোটপরবর্তী হিংসা ৷ তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বাড়ি ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগ উঠেছে নানা জায়গায়।
LIVE FEED
রাজ্যে পালাবদলে পদত্যাগ অ্যাডভোকেট জেনারেলের
রাজনৈতিক পালাবদলের পর মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে উচ্চতর আধিকারিকদের পদত্যাগের খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পদত্যাগ করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (রাজ্যের মুখ্য আইনি পরামর্শদাতা) কিশোর দত্ত ৷