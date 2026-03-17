দুপুরে প্রার্থী তালিকা, নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কে ?
Published : March 17, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 2:00 PM IST
প্রধান প্রতিপক্ষ প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে ৷ সেই পথে হেঁটেছে বামেরাও ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে তৃণমূল ৷ দুপুরে কালীঘাটে নিজের বাড়ির দলীয় কার্যালয় থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার আগে মঙ্গলবার সকালে তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শাসক দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেন শিক্ষা, ক্রীড়া এবং সমাজসেবা জগতের তিন অত্যন্ত পরিচিত মুখ। রাজ্যের মাননীয়া মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং সাংসদ শ্রী পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন মহম্মদ মুফতি আব্দুল মতিন, প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল এবং অধ্যাপিকা ডঃ তনুশ্রী হাঁসদা।
LIVE FEED
তৃণমূলে যোগ চিকিৎসকের
প্রার্থী ঘোষণার ঘণ্টাখানেক আগে আবার তৃণমূলে যোগদান ৷ এবার শাসক শিবিরে নাম লেখালেন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট চিকিৎসক অনুপ মণ্ডল ৷ প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম থাকে কি না সেটাই দেখার ৷
