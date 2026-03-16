বিজেপি নারী বিদ্বেষী, মুখ্যসচিবের অপসারণে বিস্ফোরক মমতা
Published : March 16, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 5:09 PM IST
ভোট ঘোষণার পরদিনই পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও জ্বালানির সঙ্কটের প্রতিবাদে সোমবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে পা মেলালেন তিনি ৷ দলের একাধিক শীর্ষ নেতার পাশাপাশি কলকাতার বিভিন্ন অংশ থেকে আসা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পথ হাঁটছেন মমতা ৷ দুপুর থেকেই কলেজ স্টিট চত্বরে ভিড় বাড়তে শুরু করে ৷ রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা থেকে শুরু করে নেতারা আসতে ধাকেন ৷ মিছিলের পর ধর্মতলায় মমতা সভাও করবেন ৷ মাত্র 48 ঘণ্টা আগে কলকাতায় সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সভায় যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছ ৷ এ নিয়ে তৃণমূলের অন্য নেতারা প্রতিক্রিয়া দিলেও মমতা প্রকাশ্যে কিছুই বলেননি ৷ এদিন এ নিয়ে তিনি কিছু বলেন কি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে ৷
বিজেপিকে বয়কটের ডাক
ধর্মতলার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে বয়কট করার ডাক দেন ৷ তিনি মনে করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খেতে দেবে না ৷ বাংলায় কথা বলতে দেবে না ৷ এদের নির্বাচনে বয়কট করতে হবে ৷
সব অফিসার আমাদের হয়েই কাজ করবেন : মমতা
ধর্মতলার সভা থেকে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে অপসারণ করা নিয়ে তোপ দাগলেন মমতা ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, আপনারা যাঁকেই প্রার্থী করবেন তিনিই আমাদের হয়ে, মানুষের হয়ে কাজ করবেন ৷
বিজেপি নারী বিরোধী: মমতা
মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে অপসারণ করা প্রসঙ্গে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, বিজেপি নারী বিরোধী ৷