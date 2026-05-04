ETV Bharat / state

LIVE UPDATE: আমরা মেয়ে সারা বাংলায় পদ্মফুল ফোঁটাবে, প্রতিক্রিয়া আরজি করে নির্যাতিতার মায়ের

BJP BENGAL UPDATE
প্রথমবারের মতো বাংলায় সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 5:18 PM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 5:34 PM IST

Choose ETV Bharat

প্রথমবারের মতো বাংলায় সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে পদ্ম শিবির ৷ সকাল থেকেই ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিজেপি প্রার্থীরা ৷ দুপুর হতেই এক এক করে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হতে থাকেন ৷ তবে কয়েকটি জায়গায় এখনও গণনা চলছে ৷ সবার নজর ভবানীপুরের দিকে ৷

LIVE FEED

5:33 PM, 4 May 2026 (IST)

জয়ী দুধকুমার

বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভায় জয়ী বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল।

BJP BENGAL UPDATE
দুধকুমার মণ্ডল (ইটিভি ভারত)

5:25 PM, 4 May 2026 (IST)

মতুয়ারা দ্রুত নাগরিকত্ব পাবেন, জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

বনগাঁর চারটি কেন্দ্রেই এগিয়ে বিজেপি। রাজ্যে এগিয়ে বিজেপি। এই আবহে বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের সামনে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিন তিনি বলেন, "এই জয় সাধারণ মানুষের জয়, বিজেপির জয়, মতুয়াদের জয়। মতুয়া এলাকায় তৃণমূল মুখ থুবড়ে পড়েছে।" একই সঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, "মতুয়ারা অনেক আগে থেকেই নাগরিকত্ব পাচ্ছিলেন। কিন্তু তার গতি ছিল খুব কম। রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছিল না। এবার রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। আরও দ্রুত গতিতে মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাবে। সীমান্তের কাঁটাতারের সমস্যা মিটবে। অন্যদিকে বোন মধুপর্না ঠাকুরের প্রতি সহানুভূতি জানালেন শান্তনু ঠাকুর ৷ তিনি বলেন, "বোনের জন্য দুঃখ হচ্ছে। জেতা-হারা থাকবেই। এখন কেঁদে কী হবে ! "

5:22 PM, 4 May 2026 (IST)

জিতলেন অনুপম

জগৎবল্লভপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুপম ঘোষ 6 হাজার 671 ভোটে জয়ী।

5:16 PM, 4 May 2026 (IST)

60 হাজার 222 ভোটে এগিয়ে সাবিনা

20 রাউন্ড শেষে তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন 60 হাজার 222 ভোটে এগিয়ে। পোস্টাল রাউন্ড যোগ হ‌ওয়া বাকি। অঙ্কের হিসেবে জয়ী সাবিনা।

5:06 PM, 4 May 2026 (IST)

হাসনে জয়ী কাজল

বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ জয়ী

Last Updated : May 4, 2026 at 5:34 PM IST

TAGGED:

BENGAL ASSEMBLY ELECTION RESULT
BJP WINNING BIG IN BENGAL
BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
নির্বাচনের সব খবর
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.