LIVE UPDATES: পাশের হারে প্রথম কালিম্পং, দ্বিতীয় পূর্ব মেদিনীপুর, তৃতীয় কলকাতা

LIVE UPDATES: পাশের হারে প্রথম কালিম্পং, দ্বিতীয় পূর্ব মেদিনীপুর, তৃতীয় কলকাতা
Published : May 8, 2026 at 9:20 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 9:43 AM IST
প্রকাশিত হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল । পরীক্ষা শেষ হওয়ার 85 দিনের মাথায় প্রকাশিত হচ্ছে ফলাফল । ফলপ্রকাশ করছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় । তারপরেই সকাল 10টা 15 মিনিট থেকে পর্ষদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা । সেই ওয়েবসাইট দুটি হল, www.wbbsedata.com এবং www.wbbse.wb.gov.in । এছাড়াও পর্ষদের তরফে মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে । গুগল প্লে স্টোর থেকে সেই অ্যাপ ডাউনলোড করে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা । সেই অ্যাপ তিনটি হল iResults, Madhyamik Results, Edutips App । ফল প্রকাশের দিনই সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি থেকে মার্কশিট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে । এ বছর রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন পড়ুয়া । এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা 4 লক্ষ 26 হাজার 733 জন ৷ ছাত্রী 5 লক্ষ 44 হাজার 606 জন এবং একজন রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী রয়েছেন ৷
জেলাভিত্তিক পাশের হারে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়
কালিম্পংয়ে পাশের হার বেশি 95.10 শতাংশ ৷ দ্বিতীয় পূর্ব মেদিনীপুর 94.82 শতাংশ, তৃতীয় কলকাতা 92.31, চতুর্থ স্থানে পশ্চিম মেদিনীপুর 91.40 ৷
ফল প্রকাশ করছে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ
ছেলেদের তুলনায় এবার মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই জানালেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ শিক্ষক-পুলিশ-প্রশাসন সকলের সহযোগিতায় 85 দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ সম্ভব হল ৷ সকল সাহায্যকারীর কথা বিস্তারিত জানালেন সভাপতি ৷
প্রায় তিন মাসের মাথায় মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ
চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল 2 ফেব্রুয়ারি ৷ শেষ হয়েছিল 12 ফেব্রুয়ারি ৷ আর আজ 8 মে প্রায় 85 দিন পর প্রকাশিত হচ্ছে মাধ্যমিকের ফলাফল ৷