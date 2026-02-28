SIR: বাঁকুড়ায় বাদ 1 লক্ষের বেশি ভোটার, হুগলিতে 16 হাজার

SIR: বাঁকুড়ায় বাদ 1 লক্ষের বেশি ভোটার, হুগলিতে 16 হাজার
Published : February 28, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 2:00 PM IST
অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ৷ শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আগে জানিয়েছিলেন, শনিবার দুপুর 2টোয় প্রকাশিত হবে এসআইআর এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ তবে বাস্তবে দেখা গেল, নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই প্রকাশিত হল স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) 2026-এর পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ।
হুগলিতে বাদ 16 হাজার নাম
হুগলিতে চূড়ান্ত ভোটার-তালিকা প্রকাশিত হল। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, খসড়ার থেকে চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় 16 হাজার ভোটার কমেছে এই জেলায়। খসড়া তালিকায় মোট ভোটার সংখ্যা ছিল 44 লক্ষ 56 হাজার 225। চূড়ান্ত তালিকায় নাম রইল 44 লক্ষ 40 হাজার 293 জনের। যদিও এর মধ্যে 1 লক্ষ 73 হাজার 64 জনের নাম বিচারাধীন রয়েছে।
বাঁকুড়ায় বাদ 1 লক্ষ 18 হাজার নাম
এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে শনিবার সকাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে,বাঁকুড়া থেকে 1 লক্ষ 18 হাজারের ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷
7 কোটি 8 লক্ষ নাম
প্রকাশিত তালিকায় মোট প্রায় 7 কোটি 8 লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে । শুধু মোট ভোটারের সংখ্যা নয়, তালিকায় রয়েছে খুঁটিনাটি পরিসংখ্যানও । এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার কমিশন জানিয়েছিল, একসঙ্গে নয়, তিনটি আলাদা বিভাগে ('অ্যাপ্রুভড', 'ডিলিটেড' এবং 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন') ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৷