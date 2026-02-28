ETV Bharat / state

SIR: বাঁকুড়ায় বাদ 1 লক্ষের বেশি ভোটার, হুগলিতে 16 হাজার

sir live update
প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 28, 2026 at 1:24 PM IST

|

Updated : February 28, 2026 at 2:00 PM IST

Choose ETV Bharat

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ৷ শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল আগে জানিয়েছিলেন, শনিবার দুপুর 2টোয় প্রকাশিত হবে এসআইআর এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ তবে বাস্তবে দেখা গেল, নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই প্রকাশিত হল স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) 2026-এর পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ।

LIVE FEED

1:57 PM, 28 Feb 2026 (IST)

হুগলিতে বাদ 16 হাজার নাম

হুগলিতে চূড়ান্ত ভোটার-তালিকা প্রকাশিত হল। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, খসড়ার থেকে চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় 16 হাজার ভোটার কমেছে এই জেলায়। খসড়া তালিকায় মোট ভোটার সংখ্যা ছিল 44 লক্ষ 56 হাজার 225। চূড়ান্ত তালিকায় নাম রইল 44 লক্ষ 40 হাজার 293 জনের। যদিও এর মধ্যে 1 লক্ষ 73 হাজার 64 জনের নাম বিচারাধীন রয়েছে।

1:28 PM, 28 Feb 2026 (IST)

বাঁকুড়ায় বাদ 1 লক্ষ 18 হাজার নাম

এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে শনিবার সকাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে,বাঁকুড়া থেকে 1 লক্ষ 18 হাজারের ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷

1:16 PM, 28 Feb 2026 (IST)

7 কোটি 8 লক্ষ নাম

প্রকাশিত তালিকায় মোট প্রায় 7 কোটি 8 লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে । শুধু মোট ভোটারের সংখ্যা নয়, তালিকায় রয়েছে খুঁটিনাটি পরিসংখ্যানও । এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার কমিশন জানিয়েছিল, একসঙ্গে নয়, তিনটি আলাদা বিভাগে ('অ্যাপ্রুভড', 'ডিলিটেড' এবং 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন') ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৷

Last Updated : February 28, 2026 at 2:00 PM IST

TAGGED:

SIR LIVE UPDATE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
FINAL VOTERS LIST WEST BENGAL
SPECIAL INTENSIVE REVISION
WB SIR FINAL LIST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.