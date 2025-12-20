SIR শুনানির আবহে বাংলায় মোদি, জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা নদিয়ার তাহেরপুরে

SIR শুনানির আবহে বাংলায় মোদি, জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা নদিয়ার তাহেরপুরে
SIR আবহে বাংলায় প্রথম জনসভা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নদিয়ার তাহেরপুরের নেতাজি পার্কে শনিবার বক্তৃতা দেবেন তিনি ৷ রানাঘাটের তাহেরপুরে দুটি আলাদা মঞ্চ করা হয়েছে । একটি মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন এবং অপর মঞ্চ থেকে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দেবেন ৷ মূলত শিল্প ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।
এরপর রানাঘাটের নেহরু স্টেডিয়ামে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর । শিলান্যাসের অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি সড়কপথে জনসভার স্থলে পৌঁছবেন । বেলা 12টা থেকে 12.45 মিনিট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন । এরপর 12.55 মিনিটে তিনি পুনরায় রানাঘাট হেলিপ্যাডে পৌঁছবেন । বাংলার অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি সোজা পৌঁছে যাবেন অসমের গুয়াহাটি শহরে ।