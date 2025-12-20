ETV Bharat / state

SIR শুনানির আবহে বাংলায় মোদি, জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা নদিয়ার তাহেরপুরে

PM MODI AT NADIA
প্রধানমন্ত্রীর জনসভা মঞ্চ (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 20, 2025 at 11:13 AM IST

Choose ETV Bharat

SIR আবহে বাংলায় প্রথম জনসভা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নদিয়ার তাহেরপুরের নেতাজি পার্কে শনিবার বক্তৃতা দেবেন তিনি ৷ রানাঘাটের তাহেরপুরে দুটি আলাদা মঞ্চ করা হয়েছে । একটি মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন এবং অপর মঞ্চ থেকে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দেবেন ৷ মূলত শিল্প ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

এরপর রানাঘাটের নেহরু স্টেডিয়ামে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর । শিলান্যাসের অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি সড়কপথে জনসভার স্থলে পৌঁছবেন । বেলা 12টা থেকে 12.45 মিনিট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন । এরপর 12.55 মিনিটে তিনি পুনরায় রানাঘাট হেলিপ্যাডে পৌঁছবেন । বাংলার অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি সোজা পৌঁছে যাবেন অসমের গুয়াহাটি শহরে ।

TAGGED:

TAHERPUR NARENDRA MODI
নদিয়ায় মোদির জনসভা
PM MODI RALLY IN TAHERPUR NADIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.