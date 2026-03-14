দুপুরে কলকাতায় মোদি, সকালেই ভিড় ব্রিগেডে

দুপুরে কলকাতায় মোদি, সকালেই ভিড় ব্রিগেডে
মাস দুয়েকের ব্যবধানে বাংলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এর আগে 17 জানুয়ারি মালদায় এসে প্রথমে সরকারি কর্মসূচীতে অংশ নেন ৷ পরে ভাষণ দেন দলীয় সভায় ৷ এবার কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড ময়দানে মোদীর সভা ৷ ভোর থেকেই বিজেপি কর্মীরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে হাওড়া এবং শিয়ালদা স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন ৷ সেখান থেকে রওনা দিচ্ছেন ব্রিগেডের দিকে ৷ সভা ঘিরে রয়েছে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ৷ কলকাতা পুলিশের তরফে প্রায় আড়াই হাজার কর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে। অসম থেকে বিমানে করে রবিবার কলকাতায় পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা বিমান বন্দর থেকে হেলিকপ্টারে করে তিনি সরাসরি ময়দান এলাকায় পৌঁছন। এরপর গাড়িতে করে যাবেন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভাস্থলে। সেই কারণে গোটা এলাকাটিকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলেছিল পুলিশ। মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে বাংলায় আসেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ আদিবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের জায়গা বদলে যায় শেষ মুহূর্তে ৷ রাষ্ট্রপতি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থার অভিযোগে সরব হন ৷ প্রবল বিতর্কের মধ্যে মমতাকে নিশানা করেন মোদিও ৷
বাংলার কৃষ্টিতে জোর
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি ও আবেগকে শাণ দিতে চাইছে বিজেপি। আর সেটা আজ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের মূল মঞ্চ দেখতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলেই করা হয়েছে মঞ্চ। মূল মঞ্চটি চওড়ায় প্রায় 80 ফুটের কাছাকাছি। মঞ্চে রয়েছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বিভিন্ন ছবি। এছাড়াও উঠে এসেছে কলকাতা শহর ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিখ্যাত বিভিন্ন ছবি। কলকাতার হাওড়া ব্রিজ থেকে শুরু করে গঙ্গার নীচ দিয়ে চলে যাওয়া মেট্রো স্টেশন, দার্জিলিঙের চা বাগান থেকে শুরু করে টয় ট্রেন সবকিছুই ঝলক দেখা যাবে মূলমঞ্চে। এছাড়াও মূল মঞ্চে রয়েছে এলইডি স্ক্রিন যেখানে অনুষ্ঠানের সমস্ত চিত্র ফুটে উঠবে দর্শকদের সামনে।