LIVE UPDATES: প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে উদ্ধার বিজেপি কর্মীর দেহ
Published : April 9, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 10:07 AM IST
চারদিনের ব্যবধানে আবারও রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৃহস্পতিবার একযোগে তিনটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রথম সভা হলদিয়ায় ৷ এরপর পশ্চিম বর্ধমানের পাশাপাশি বীরভূমেও সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এর আগে রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানের সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে লক্ষ্য করে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনা থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশের মতো ইস্যুতে রাজ্যের শাসক শিবিরকে আক্রমণ করেন মোদি ৷ অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে চায় বলেও তৃণমূলকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভাষণের একেবারের শেষের দিকে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলায় এবার নিরপেক্ষ ভোট হবে ৷ আজকের পর 11 ও 12 তারিখ আবার রাজ্য়ে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ৷ 12 তারিখ শিলিগুড়িতে রোড শো-ও করবেন মোদি ৷ এদিকে আজ রাতেই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ আগামিকাল বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করবেন তিনি ৷ সেটির নাম দেওয়া হয়েছে সঙ্কল্পপত্র ৷ দিন কয়েক আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে বিজেপি ৷ রাজ্য় সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
হলদিয়ায় বৃষ্টি
প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে হলদিয়া থেকে শুরু করে পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে ৷ আবহাওয়ার জেরে প্রধানমন্ত্রীর সভা নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে আসানসোল এবং বীরভূমের সিউড়ির সভাও পিছিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ৷
বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার
প্রধানমন্ত্রীর সভা আগেই এক বিজেপি কর্মীর নদী থেকে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের ভবানীপুর থানার বাঁশখানা জালপাই গ্রামে ৷ মৃতের নাম মহাদেব বিশ্বাস। মঙ্গলবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এদিন বিকেলে হলদি নদীরে ধারের একটি জায়গা থেকে মহাদেব বিশ্বাসের মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হলদিয়া মহাকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। বিজেপির দাবি মহাদেবকে খুন করা হয়েছে ৷
পটাশপুরে উত্তেজনা
তৃণমূলের সভার আগে রক্তাক্ত পূর্ব মেদিনীপুর ৷ বুধবার রাতে পটাশপুরে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে সময় বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির ৷