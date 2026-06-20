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LIVE UPDATE: তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী মোদি

PM MODI WEST BENGAL DAY
পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী মোদি (প্রধানমন্ত্রীর সোশাল পেজ)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 4:18 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 4:49 PM IST

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দুই দিনের সফরে শনিবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটে তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই মঞ্চেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তারকেশ্বরের এই অনুষ্ঠানেই থাকবেন মোদি ৷ এই মঞ্চ থেকেই এদিন একাধিক সরকারি প্রকল্পেরও সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর বিকাল 5টা 15 মিনিটে চপারে লোকভবনের উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ রাতে লোকভবনেই থাকবেন তিনি ৷ রবিবার সকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর থেকে তিনটি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পরে রেড রোডে যোগা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷

LIVE FEED

4:35 PM, 20 Jun 2026 (IST)

মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

তারকনাথের ছবি ও দেবী দুর্গার মূর্তি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হল বাংলার রসগোল্লা, চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ।

PM MODI WEST BENGAL DAY
প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হল ন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ (ইটিভি ভারত)

4:21 PM, 20 Jun 2026 (IST)

তারকেশ্বরে পৌঁছল প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার

বিকেল 4টের কিছু পরে তারকেশ্বরে পৌঁছোয় প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। সেখানে বালিগড়ি মাঠের সভাস্থল থেকে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেবেন মোদি।

2:41 PM, 20 Jun 2026 (IST)

তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী মোদি

দুই দিনের সফরে শনিবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটে তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই মঞ্চেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷

Last Updated : June 20, 2026 at 4:49 PM IST

TAGGED:

WEST BENGAL DAY 2026
PM NARENDRA MODI TARAKESWAR
তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রী মোদি
পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন
PM MODI WEST BENGAL DAY

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