LIVE UPDATE: তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী মোদি
Published : June 20, 2026 at 4:18 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 4:49 PM IST
দুই দিনের সফরে শনিবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটে তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই মঞ্চেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তারকেশ্বরের এই অনুষ্ঠানেই থাকবেন মোদি ৷ এই মঞ্চ থেকেই এদিন একাধিক সরকারি প্রকল্পেরও সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর বিকাল 5টা 15 মিনিটে চপারে লোকভবনের উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ রাতে লোকভবনেই থাকবেন তিনি ৷ রবিবার সকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর থেকে তিনটি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পরে রেড রোডে যোগা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷
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মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
তারকনাথের ছবি ও দেবী দুর্গার মূর্তি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হল বাংলার রসগোল্লা, চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ।
তারকেশ্বরে পৌঁছল প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার
বিকেল 4টের কিছু পরে তারকেশ্বরে পৌঁছোয় প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। সেখানে বালিগড়ি মাঠের সভাস্থল থেকে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেবেন মোদি।
তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী মোদি
দুই দিনের সফরে শনিবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটে তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই মঞ্চেই রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷