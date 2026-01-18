সিঙ্গুরের সরকারি সেরে দলীয় সভায় মোদি, টাটা-স্মরণে শুভেন্দু

সিঙ্গুরের সরকারি সেরে দলীয় সভায় মোদি, টাটা-স্মরণে শুভেন্দু
Published : January 18, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : January 18, 2026 at 3:45 PM IST
বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির পাখির চোখ সিঙ্গুর ! টাটাদের ছেড়ে যাওয়া পরিত্য়ক্ত ন্যানো কারখানার জমিতে তাই সাজ সাজ রব ৷ রবিবার এখানেই জনসভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ একদিন আগে মালাদায় সভা করেছেন ৷ অনুপ্রবেশ থেকে আইন-শৃঙ্খলা- সহ একাধিক বিষয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন তিনি ৷ মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন ৷ এবার মিশন সিঙ্গুর ৷ সেই 2006 সালে থেকে রাজ্য রাজনীতির অন্য়তম চর্চিত স্থান ৷ টাটার কারখানার জন্য জমি দিতে রাজি হননি এমন কৃষকদের পাশে থেকে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করে তৎকালীন বাম সরকারের রাতের ঘুম ছুটিয়েছিলেন মমতা ৷ রাজ্যে পালাবদল হয়েছে ৷ সেদিনের বিরোধী নেত্রী আজ তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্তু সিঙ্গুরের বারোমাস্যায় বদল আসেনি ৷ শিল্প হয়নি ৷ কৃষক ফিরে পায়নি তাঁদের ফেলে আসা সোনাঝরা দিন ৷ এমনই নানা প্রশ্ন ও সংঘাতের আবহে রবিবার এই জনপদে সভা করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সিঙ্গুর এখন শিল্প আর উন্নয়ন চায় ৷
মমতাকে তোপ শমীকের
দলীয় সভা থেকে মমতাকে আক্রমণ রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর ৷ তিনি বলেন, "মমতা রতন টাটার মাথায় শুধু বন্দুক রাখেননি, পুরো পশ্চিমবঙ্গের শিল্পব্যবস্থার উপর বন্দুক রেখেছেন ৷"
রতন টাটাকে স্মরণ করলেন শুভেন্দু
সিঙ্গুরের সভা থেকে রতন টাটাকে স্মরণ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী
বিকশিত ভারত তৈরির জন্য পূর্ব ভারতের উন্নয়ন খুব দরকার: মোদি
সরকারি অনুষ্ঠান থেকে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিকশিত ভারত তৈরির জন্য পূর্ব ভারতের উন্নয়ন খুব দরকার ৷ গতকালের পর আজও আমরা সেই লক্ষ্যেই অনুষ্ঠান করেছি ৷" পাশাপাশি তিনি জানান কলকাতা বন্দরের যোগাযোগ ব্য়বস্থা উন্নত করার প্রভাব পড়ছে রাজ্যের অর্থনীতির উপর ৷
একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনে মোদি
শনিবারের পর ফের বরিবার রাজ্য সফরে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ অসম থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন মোদি ৷ সেখান থেকে হেলিকপ্টারে সিঙ্গুরে পৌঁছলেন তিনি ৷ এরপর যোগ দিলেন সরকারি অনুষ্ঠানে ৷ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়ালের পাশাপাশি সৌমিত্র খাঁ-রা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ৷
ডিজিকে কটাক্ষ সুকান্তর
প্রধানমন্ত্রী পৌঁছনোর আগে সিঙ্গুরের সভায় বক্তব্য পেশ করছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ৷ আইপ্যাকের দফতরে ইডির তল্লাশি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "প্রতীক জৈনকে বাঁচাতে মমতা ছুটে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর পেছনে ছুটে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ৷ আমরা ছোটবেলায় একটা গান শুনতাম-দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা... কুড়িয়ো কো ডালে দানা ৷ এখন সব দেখে বলতে হচ্ছে- দিদি তেরা ডিজি দিওয়ানা ৷ ইডি কো ডালে ডানা ৷ ডিজি সাহেব, আপনি পড়াশুনো করে আইপিএস হয়েছেন ৷ কিছু লজ্জা করুন ৷"
সফর-সমালোচনায় তৃণমূল
মোদির সফরের আগেই সমালোচনায় সরব তৃণমূল ৷ বাংলার শাসক শিবিরের দাবি, প্রধানমন্ত্রী আদতে ভোটপাখির মতো আচরণ করছেন ৷ আর তাই নির্বাচনের মুখে সিঙ্গুরে মমতার প্রকল্পে ফিতে কেটে ক্রেডিট নিতে চাইছেন তিনি ৷
বিস্তারিত পড়ুন: মোদি 'ভোটপাখি', সিঙ্গুরে মমতার প্রকল্পে ফিতে কেটে ক্রেডিট নিতে চাইছেন: তৃণমূল
উন্নয়নের বার্তা মোদির
রাজ্যে আসার আগেই উন্নয়নের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে গতি আনতে আমরা দায়বদ্ধ ৷ আর তার জন্য সিঙ্গুরের অনুষ্ঠান থেকে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস হবে ৷"
সকাল থেকেই বাড়ছে ভিড়
প্রধানমন্ত্রী সভা শুরুর বেশ কয়েকঘণ্টা আগে থেকে টাটাদের কারখানার জমিতে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে ৷ বিজেপির দাবি, সভা শুরু বেশ কয়েকঘণ্টা আগেই ন্যাশনাল হাইওয়ে 19 পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সভা থেকে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷