উদ্বোধন হল দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের
রাজ্য সফরে আসার আগেই আক্রমণের সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শুক্রবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে বাংলার শাসক শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করলেন তিনি ৷ তৃণমূলের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ হতাশ বলে দাবি করে তিনি জানান, বাংলার মানুষ বিজেপি পরিচালিত সরকার চাইছে ৷ তাঁর কথায়, "প্রায় প্রতিদিন তৃণমূলের অপশাসনের কোনও না কোনও নির্দশন সামনে আসছে ৷ মানুষ বিরক্ত এবং তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত ৷ বাংলার জনগণ উন্নয়নমুখী বিজেপি সরকার চাইছে ৷" এদিকে, ভোটমুখী বাংলায় এবার বিজেপির হাতিয়ার রেল প্রকল্প ৷ প্রায় 13 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল মন্ত্রক ৷ শুধু তাই নয়, অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের একাধিক রেল স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ আর এতে বাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে ৷ শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷
সফরের আগেই আক্রমণ
