মোথাবাড়ির ঘটনায় তৃণমূলকে চাঁচাছোলা আক্রমণ মোদির, তোপ অনুপ্রবেশ-নারী সুরক্ষা নিয়েও

মোথাবাড়ির ঘটনায় তৃণমূলকে চাঁচাছোলা আক্রমণ মোদির, তোপ অনুপ্রবেশ-নারী সুরক্ষা নিয়েও
Published : April 5, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 5:20 PM IST
কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও রাজ্যে সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে লক্ষ্য করে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়ির বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনা থেকে শুরু করে অনুুপ্রবেশের মতো ইস্যুতে রাজ্যের শাসক শিবিরকে আক্রমণ করেন মোদি ৷ অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে চায় বলেও তৃণমূলকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভাষণের একেবারের শেষের দিকে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলায় এবার নিরপেক্ষ ভোট হবে ৷ তাঁর এই সভা ঘিরে চাঙ্গা গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা । বাংলায় জিততে হলে উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে ভালো ফল করতেই হবে । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির ফল ভালো হয়েছিল । কিন্তু 2021 সালের বিধানসভা এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে । এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর এদিনের সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । দিন কয়েক আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে বিজেপি ৷ রাজ্য় সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর অভিযোগ, বাংলায় বিএসএফকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি । জমি দেওয়া হয়নি । রাজনৈতিক ইগো ছেড়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি ।" সেই সঙ্গেই তাঁর হুঁশিয়ারি, "বাংলায় সরকার গঠনের 15 দিনের মধ্যে অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া পদক্ষেপ করা হবে । সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি এ রাজ্যের বিজেপি সরকার কেন্দ্রকে দেবে ৷"একইসঙ্গে শাহের দাবি, এসআইআরের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ করছেন মমতা ৷ তিনি জাানান, দেশের 14টি রাজ্য়ে এসআইআর হয়েছে ৷ কোথাও কোনও সমস্য়া হয়নি ৷ এদিন এ প্রসঙ্গে তামিলনাড়ু ও কেরলের সঙ্গেও বাংলার তুলনা টেনে শাহ বলেন, সেখানে কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি ৷ ঝামেলা শুধু বাংলায় ৷ অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৌশলে বাংলাভাষী আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে পার্থক্য় শেষ করে দিয়েছেন বলেও এদিন তোপ দাগেন শাহ ৷ এমনই আবহে বাংলায় সভা করতে আসছন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর ভাষণ থেকে কী কী উঠে আসতে পারে তার একটা রূপরেখা বিজেপির তরফে আগেই দেওয়া হয়েছে । বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির তরফে বলা হয়েছিল, আরজেডি এবং কংগ্রেসকে ভোট দিলে সেখানে আবার জঙ্গলরাজ ফিরবে । আর বাংলায় বলা হচ্ছে বিজেপিকে ভোট না দিলে বাংলার মহাজঙ্গলরাজের সমাপ্তি হবে না । সেই দিশা থাকবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে । তাছাড়া বিজেপি ভয় মুক্ত হয়ে ভরসার কথা বলছে । সেই দিক নির্দেশও থাকবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ।
বাংলার পরিচয় বদলে দিচ্ছে তৃণমূল: মোদি
কোচবিহারের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলার পরিচয় বদলে দিচ্ছে তৃণমূল ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই প্রবণতা বন্ধ হোক ৷
কৃষকদের কথা ভাবে না তৃণমূল, তোপ মোদির
প্রধানমন্ত্রী জানান, কোচবিহারের কৃষকদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে ৷ তাঁরা পরিশ্রম করেন কিন্তু কৃষকরা যোগ্য দাম পান না ৷ আলুর রেকর্ড উৎপাদন হয় এখানে ৷ তবু নায্য দাম পান না ৷ তৃণমূল সরকার আপনাদের কথা ভাবে না ৷ হিমঘরের অভাব আছে ৷ একলপ্তে আলু কেনার লোক নেই ৷ আলু থেকে চিপস তৈরির পরিকাঠামো নেই ৷
উন্নয়নে বাধা তৃণমূল: মোদি
প্রধানমন্ত্রীর দাবি, তৃণমূল বাংলার ক্ষতি করেছে ৷ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে উত্তরবঙ্গের ৷ তৃণমূল বড় বড় ঘোষণা করে কিন্তু মানুষের উন্নয়ন হয় না ৷ মালদা-বালুরঘাটের বিমানবন্দরের কাজ আছে রাজ্য সরকারের জন্য ৷
সংসদের বিশেষ অধিবেশন
লোকসভা ও বিধানসভায় নারীদের সংরক্ষণ নিয়ে চর্চা করতে এপ্রিল মাসের চারদিন সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী ৷
মালদা নিয়ে তোপ মোদির
মালদার বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, এই ঘটনা তৃণমূল সরকারের মহাজঙ্গলরাজের উদাহারণ ৷ এখন বাংলার পরিস্থিতি এত খারাপ যে সুপ্রিম কোর্টকেও হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে ৷ যে সরকার বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে পারে না তারা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না ৷
পাপের হিসেব হবে : মোদি
মোদি বলেন, "তৃণমূলের পাপের হিসেব হবে ৷ 4 মে-র পর আইন নিজের কাজ করবে ৷ যত বড় অপরাধীই হোক কেউ ছাড় পাবে না ৷"
নারী সুরক্ষায় জোর মোদির
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নারী শক্তিকে সুরক্ষা-সম্মান- ক্ষমতায়ন মোদির গ্যারেন্টি ৷" তাঁর আশ্বাস, বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি হলে সন্দেশখালির মতো ঘটনা ঘটবে না ৷
তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে : মোদি
ভাষণের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কয়েক দিন আগে কলকাতার ব্রিগে়ডের সভা থেকে বাংলায় পরিবর্তনের সূচনা করেছিলাম ৷ ওই সভা দেখে তৃণমূল ভয় পেয়েছে ৷ কলকাতা থেকে যে পরিবরর্তন সূচিত হয়েছিল আজ কোচবিহার সেই সম্ভাবনা আরও বাড়িয়েছে ৷ তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে ৷ এবার বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত ৷"
প্রধানমন্ত্রী পূথিবীর মুক্তিসূর্য : শ্রমিক
রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, " পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি যুব বলছে, ভাতা নয় ভাত চাই ৷ জঙ্গলের ক্যাকটাস বাঁচাতে চাই ৷ পশ্চিমবঙ্গ নিবেশ চাই ৷ ঠিক সেঅ সময় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মধ্যে এসেছেন ৷ তিনি সারা পৃথিবীর মুক্তিসূর্য ৷ যুদ্ধ নয় মুক্তির বার্তা পেতে মানুষ তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন ৷ উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর নেতৃত্বে এবারই প্রথম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলায় তাঁর নিজের সরকার তৈরি হবে ৷
প্রধানমন্ত্রী স্বাগত জানালেন শমীক
সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানালেন রাজ্য় বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷
সভাস্থলে পৌঁছলেন মোদি
কোচবিহার রাসমেলার মাঠের সভামঞ্চে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
দুপুর থেকেই ভিড়
বিকেলে সভা মোদি ৷ তার আগে দুপুর থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল রাসমেলার ময়দানে ৷ কোচবিহারের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার-সহ আরও কয়েকটি জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা এসেছেন ৷