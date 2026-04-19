LIVE UPDATES: এবার পিএম-সিএম একসাথে, উন্নয়ন হবে দিনেরাতে: মোদি

LIVE UPDATES: এবার পিএম-সিএম একসাথে, উন্নয়ন হবে দিনেরাতে: মোদি
Published : April 19, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : April 19, 2026 at 11:59 AM IST
বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটের আগে আজ শেষ রবিবার ৷ প্রচার ঝড় তুলতে মরিয়া রাজনৈতিক দলগুলি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ একাধিক জনসভা করবেন ৷ বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে রাজ্যে চারটি জনসভা রয়েছে মোদির ৷
শনিবার রাতেই রাজ্যে পা-রেখেছেন মোদি ৷ কোয়েম্বাটুর থেকে আকাশ পথে অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে সড়কপথে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের এক হোটেল রাত্রিবাস করেন ৷ সেখান থেকেই আজ প্রথমে বাঁকুড়ার জনসভায় যোগ দেন মোদি ৷ এরপর পুরুলিয়ার জনসভা থেকে ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দেবেন তিনি ৷ বিকেলে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ৷ সেখান থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় আরও একটি জনসভায় যোগ দেবেন মোদি ৷
একদিনে মোদির চারটি জনসভার সবক'টিই জঙ্গলমহল এলাকায় ৷ আজকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাগুলি ঘিরে বিজেপি'র কৌশল কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট ৷ আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চল বরাবরই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর ৷ প্রধানমন্ত্রীর এই সভাগুলি ভোটের সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ৷ 2021 সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আট দফায় হলেও এবার নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ 23 এপ্রিল অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার 152টি আসনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷ বাকি 142 আসনে দ্বিতীয় দফায় অর্থাৎ 29 এপ্রিল ভোট ৷ ফলাফল 4 মে ৷
মহিলাদের মোদি-প্রতিশ্রুতি
বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মেয়েরা বছরে 36 হাজার টাকা পাবেন। গর্ভবতী মহিলারা 21 হাজার টাকা পাবেন ৷ আর সন্তান হলে 5000 টাকা পাবেন। মেয়েরা শিক্ষার জন্য 50 হাজার টাকা পাবে। লাখপতি দিদি যোজনায় জুড়ে নেওয়া হবে। এছাড়াও বিদ্যুতের বিল যাতে শূন্য হয়, তাই পিএম সূর্যগড় যোজনায় প্রতি পরিবারকে 80 হাজার টাকা দেবে।
বিজেপিশাসিত রাজ্যে যা মেলে, বাংলার মহিলারা তা থেকে বঞ্চিত
যা বিজেপি শাসিত রাজ্যে মেলে, বাংলার মহিলারা তা থেকে বঞ্চিত। অসম, ওড়িশা, গুজরাতে যা মহিলারা পান, এখানে তা পান না। এখানে বিজেপি সরকার হলে গরিব বোনেরা মুক্ত রেশন পাবেন। কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বিজেপি সরকার পাকা ঘর তৈরি করতে পিএম আবাস যোজনায় দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাহায্য করবে। এখানে আয়ুষ্মা যোজনা করতে দেয় না। বিজেপির সরকার হলে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ দেবে।
তৃণমূলের জঙ্গলরাজ শেষ করার হুঁশিয়ারি মোদির
বিষ্ণুপুরের মাফিয়া, কয়লা, বালি পাচার, তৃণমূলের সিন্ডিকেট এইসব চলবে না ৷ আমি টিএমসি নেতাদের আরও একবার সুযোগ দিচ্ছি ৷ 23 ও 29 এপ্রিলের আগে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করুন ৷ না-হলে 4 মে-এর পর কেউ পার পাবে না ৷
কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে তৃণমূল
আপনারা দেখলেন, সংসদে কী হল ? তৃণমূল বাংলার বোনদের আরও এক বার ধোকা দিয়েছে। 33 শতাংশ সংরক্ষণ যাতে পান, মোদি সুনিশ্চিত করেন। তৃণমূল চায়নি যে বাংলার মহিলারা বেশি সংখ্যা বিধায়ক, সাংসদ হোক। 2029 থেকে তা যাতে কার্যকর হয়, সেই চেষ্টাও মোদি করেন। কারণ মহিলারা তাদের জঙ্গলরাজকে চ্যালেঞ্জ করছে। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে তৃণমূল ষড়যন্ত্র করে 33 শতাংশ সংরক্ষণ করতে দিল না।
টিএমসি দেশের রাষ্ট্রপতিকেও সম্মান দেয় না
কুড়মি সমাজেরে কথা শুনতে চায় না টিএমসি ৷ অনুপ্রবেশকারীদের কথা শুনে তৃণমূল ৷ তৃণমূলের জঙ্গলরাজ কলকাতা হাইকোর্টের কথাও শোনে না ৷ বিজেপি প্রথম দেশের আদিবাসি মহিলা রাষ্ট্রপতি দিয়েছি ৷ আমরা মহিলাদের 33 শতাংশ সংরক্ষণ দিতে দেয়েছিলাম ৷ কিন্তু তৃণমূল তা চায় না ৷
মহিলাদের উদ্দেশ্যে মোদির বার্তা
এটা মা সারদার পবিত্র ভূমি। এখানে এত বিপুল সংখ্যক মা-বোনেরা এসেছেন। বিজেপির পরিচয় হল মহিলা সশক্তিকরণ, মহিলা সুরক্ষায় ৷ তাই দেশের সব রাজ্যে বোন-মেয়েরা বিজেপি-কে সবচেয়ে বেশি ভোট দেয়। আমরা চাই, রাজনীতিতে আরও মহিলারা আসুক। কিন্তু টিএমসি তাই চায় না ৷
আপনাদের ভালোবাসায় আমি কৃতজ্ঞ, বিষ্ণুপুরে বললেন মোদি
মোদি বাংলায় বলেন, ‘‘আপনাদের শুভ নববর্ষ জানাই। পয়লা বৈশাখের পরে প্রথম সভা বাংলায়। সারা দেশবাসীর উপরে মা লক্ষ্মীর কৃপা হোক। মন্দিরের শহরে এই সভা সৌভাগ্যের বিষয়।
বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মোদি
বঙ্গভোটের প্রচারে নতুন গতি আনতে ফের রাজ্যে পৌঁছেছেন নরেন্দ্র মোদি। আজ তাঁর একাধিক জনসভা ঘিরে জঙ্গলমহলজুড়ে রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে ৷ এই মুহূর্তে বড়জোড়া বিধানসভার ফুলবেড়িয়া ফুটবল গ্রাউন্ডে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে 'বিজয় সংকল্প সভায়' বক্তব্য রাখছেন মোদি ৷