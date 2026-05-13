LIVE UPDATES: ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দুর

LIVE UPDATES: ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দুর
Published : May 13, 2026 at 11:17 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 11:23 AM IST
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্যকে বিধায়কের শপথবাক্য পাঠ করালেন প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় ৷ এরপর একে একে বিজেপির জয়ী বিধায়করা শপথ নেন ৷ এর আগে বুধবার সকালে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দিয়ে স্বাগত জানানো হয় ৷ পরে বিধানসভার পুজোতেও অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রথমার্ধে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ৷ পরবর্তী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে দুপুর 2টো থেকে 4টে পর্যন্ত ৷
রাজবংশী ভাষায় শপথ একাধিক বিধায়কের
উত্তরবঙ্গে বিজেপির একাধিক জয়ী প্রার্থী প্রথমে রাজবংশী ভাষায় শপথবাক্য পাঠ করেন ৷ তারপর তাঁরা বাংলা ভাষায় শপথ বাক্য পাঠ করেন ৷ এর মধ্যে রয়েছেন, নিশীথ প্রামাণিক, মালতী রাভা রায়-সহ একাধিক ৷
বিধায়ক হিসেবে শপথ শুভেন্দুর
ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷