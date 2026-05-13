LIVE UPDATES: ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দুর

শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের মুহূর্ত (শুভেন্দু অধিকারীর সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 13, 2026 at 11:17 AM IST

Updated : May 13, 2026 at 11:23 AM IST

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্যকে বিধায়কের শপথবাক্য পাঠ করালেন প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় ৷ এরপর একে একে বিজেপির জয়ী বিধায়করা শপথ নেন ৷ এর আগে বুধবার সকালে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দিয়ে স্বাগত জানানো হয় ৷ পরে বিধানসভার পুজোতেও অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রথমার্ধে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ৷ পরবর্তী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে দুপুর 2টো থেকে 4টে পর্যন্ত ৷

11:18 AM, 13 May 2026 (IST)

রাজবংশী ভাষায় শপথ একাধিক বিধায়কের

উত্তরবঙ্গে বিজেপির একাধিক জয়ী প্রার্থী প্রথমে রাজবংশী ভাষায় শপথবাক্য পাঠ করেন ৷ তারপর তাঁরা বাংলা ভাষায় শপথ বাক্য পাঠ করেন ৷ এর মধ্যে রয়েছেন, নিশীথ প্রামাণিক, মালতী রাভা রায়-সহ একাধিক ৷

11:13 AM, 13 May 2026 (IST)

বিধায়ক হিসেবে শপথ শুভেন্দুর

ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

