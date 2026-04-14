LIVE UPDATES: একটা ভোট একটা বদলা; পিংলায় মমতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 14, 2026 at 12:53 PM IST

Updated : April 14, 2026 at 1:11 PM IST

নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই বাংলায় ফের ইডির ধরপাকড় ৷ সোমবার রাতে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থার অন্যতম কর্তা ভিনেশ চান্দেল ৷ এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই উত্তাল রাজ্য রাজনীতি ৷ বহুবার তৃণমূল অভিযোগ করেছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে বিজেপি ৷ ভোটের সাতদিন আগে আইপ্যাক কর্তার গ্রেফতারিতে ফের গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে বাংলার শাসকদল ৷ আজ নির্বাচনী প্রচারে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বলেন তার আপডেট জানতে নজর রাখুন ইটিভি ভারতে ৷

LIVE FEED

1:10 PM, 14 Apr 2026 (IST)

ভোট দিয়ে বদলা নিন: মমতা

250 লোক মারা গিয়েছে ৷ একটা ভোট সমান একটা বদলা ৷ তাই এই ভোটে জোড়াফুলে ছাপ দিন ৷

1:06 PM, 14 Apr 2026 (IST)

বার্নলের পাল্টা আইসক্রিম দেওয়ার কথা মমতার

কমিশন যদি বার্নল দেব বলে আমার আইসক্রিম দেব যাতে ওরা গরমে ঠান্ডা থাকতে পারে ৷ সবাই ভালো থাকুন ৷ সবং আমার কাছে নতুন নয় ৷ মানস একবার আমাকে নিয়ে এসেছিল সভা করতে ৷ সিপিএম গুলতি ছুড়ে মেরেছিল ৷ ভুলিনি সে কথা ৷

1:02 PM, 14 Apr 2026 (IST)

কৃষকদের জন্য আলাদা বাজেট

সব অফিসারদের বাংলার বাইরে পাঠালেও টাকা অনুমোদন হয়ে গিয়েছে আপনাদের চিন্তা নেই ৷ এবার দুয়ারে ডাক্তার প্রকল্প নিয়ে আসব ৷ বাড়িতে মেডিক্যাল টিম আসবে ৷ কৃষকদের জন্য আলাদা বাজেট হবে ৷ শপিংমলের এক দুটো ফ্লোর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য বরাদ্দ হবে ৷ সেখানে তারা নিজেদের তৈরি জিনিস বিক্রি করতে পারবেন ৷

1:00 PM, 14 Apr 2026 (IST)

বিজেপিকে দুষলেন মমতা

মেদিনীপুরে জল জমলে আসেন ? শুধু ভোট এলে কোকিলের মতো আসেন আর শালিকের মতো উড়ে চলে যান ৷ নির্বাচনী প্রচারে বিজেপিকে নিশানা মমতার ৷

12:57 PM, 14 Apr 2026 (IST)

সকলকে টাকা দেওয়া নিয়ে মমতা

নেত্রীর কথায়, "নববর্ষের আগে বলে যাচ্ছি সবাই টাকা পাবেন ৷ বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে গেলেও বিমা করা আছে আপনারা টাকা পাবেন ৷" বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিজেপিকে কটাক্ষ মমতার ৷

12:55 PM, 14 Apr 2026 (IST)

নাম বাদে কমিশনকে আক্রমণ মমতা

ভোটের আগে এত লক্ষ লোকের নাম বাদ ইস্যুতে সরব মমতা ৷ কমিশনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত নাম বাদের কথা মমতার মুখে ৷

12:53 PM, 14 Apr 2026 (IST)

ফের খেলা হওয়ার ইঙ্গিত মমতার

নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে দুরন্ত খেলা হওয়ার বার্তা মমতার ৷

12:30 PM, 14 Apr 2026 (IST)

কমিশনকে আক্রমণ মমতার

কাদের ভয় দেখাচ্ছেন ? বার্নল-বোরোলিন ইস্যুতে কমিশনকে তোপ মমতার ৷ মিথ্যে বলে নির্বাচনের পরে বুলডোজার চালাবে বিজেপি ৷

