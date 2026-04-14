LIVE UPDATES: একটা ভোট একটা বদলা; পিংলায় মমতা

LIVE UPDATES: একটা ভোট একটা বদলা; পিংলায় মমতা
Published : April 14, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 1:11 PM IST
নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই বাংলায় ফের ইডির ধরপাকড় ৷ সোমবার রাতে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থার অন্যতম কর্তা ভিনেশ চান্দেল ৷ এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই উত্তাল রাজ্য রাজনীতি ৷ বহুবার তৃণমূল অভিযোগ করেছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে বিজেপি ৷ ভোটের সাতদিন আগে আইপ্যাক কর্তার গ্রেফতারিতে ফের গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে বাংলার শাসকদল ৷ আজ নির্বাচনী প্রচারে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বলেন তার আপডেট জানতে নজর রাখুন ইটিভি ভারতে ৷
ভোট দিয়ে বদলা নিন: মমতা
250 লোক মারা গিয়েছে ৷ একটা ভোট সমান একটা বদলা ৷ তাই এই ভোটে জোড়াফুলে ছাপ দিন ৷
বার্নলের পাল্টা আইসক্রিম দেওয়ার কথা মমতার
কমিশন যদি বার্নল দেব বলে আমার আইসক্রিম দেব যাতে ওরা গরমে ঠান্ডা থাকতে পারে ৷ সবাই ভালো থাকুন ৷ সবং আমার কাছে নতুন নয় ৷ মানস একবার আমাকে নিয়ে এসেছিল সভা করতে ৷ সিপিএম গুলতি ছুড়ে মেরেছিল ৷ ভুলিনি সে কথা ৷
কৃষকদের জন্য আলাদা বাজেট
সব অফিসারদের বাংলার বাইরে পাঠালেও টাকা অনুমোদন হয়ে গিয়েছে আপনাদের চিন্তা নেই ৷ এবার দুয়ারে ডাক্তার প্রকল্প নিয়ে আসব ৷ বাড়িতে মেডিক্যাল টিম আসবে ৷ কৃষকদের জন্য আলাদা বাজেট হবে ৷ শপিংমলের এক দুটো ফ্লোর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য বরাদ্দ হবে ৷ সেখানে তারা নিজেদের তৈরি জিনিস বিক্রি করতে পারবেন ৷
বিজেপিকে দুষলেন মমতা
মেদিনীপুরে জল জমলে আসেন ? শুধু ভোট এলে কোকিলের মতো আসেন আর শালিকের মতো উড়ে চলে যান ৷ নির্বাচনী প্রচারে বিজেপিকে নিশানা মমতার ৷
সকলকে টাকা দেওয়া নিয়ে মমতা
নেত্রীর কথায়, "নববর্ষের আগে বলে যাচ্ছি সবাই টাকা পাবেন ৷ বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে গেলেও বিমা করা আছে আপনারা টাকা পাবেন ৷" বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিজেপিকে কটাক্ষ মমতার ৷
নাম বাদে কমিশনকে আক্রমণ মমতা
ভোটের আগে এত লক্ষ লোকের নাম বাদ ইস্যুতে সরব মমতা ৷ কমিশনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত নাম বাদের কথা মমতার মুখে ৷
ফের খেলা হওয়ার ইঙ্গিত মমতার
নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে দুরন্ত খেলা হওয়ার বার্তা মমতার ৷
কমিশনকে আক্রমণ মমতার
কাদের ভয় দেখাচ্ছেন ? বার্নল-বোরোলিন ইস্যুতে কমিশনকে তোপ মমতার ৷ মিথ্যে বলে নির্বাচনের পরে বুলডোজার চালাবে বিজেপি ৷