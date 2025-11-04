ETV Bharat / state

একটা লোকের নাম বাদ গেলেও বিজেপির সরকার ফেলে দেব: মমতা

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 3:57 PM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 4:54 PM IST

Choose ETV Bharat
ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR আগামী মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি দেশের 9টি রাজ্য ও 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া ৷ সেদিনই পথে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ এসআইআরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ চালু হতে চলেছে এনুমারেশন প্রক্রিয়া ৷ আজ থেকে ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি যাবেন বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-রা ৷ অক্সফোর্ড লার্নাস ডিকশেনারি অনুযায়ী ইংরেজি শব্দ 'Enumeration' কথাটির অর্থ হল 'The act of naming things one by one in a list, or the list itself ' ৷ বাংলায় যার মানে দাঁড়ায়: শুমারি, গণনা, বা পরপর উল্লেখ ৷ অর্থাৎ, এনুমারেশন ফর্মের মাধ্যমে প্রকৃত ভোটার সংখ্যা নির্ধারণ করার কাজ ৷ এই এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করা একজন ভোটারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ, একজন ভোটারের স্বাক্ষর করা এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়লে, তবেই তাঁর নাম খসড়া ভোটার তালিকায় উঠবে ৷

LIVE FEED

4:41 PM, 4 Nov 2025 (IST)

বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নিয়ে সরব মমতা

দলীয় সভা থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মমতা বলেন, "বাংলাভাষায় কথা বললে বাংলাদেশি হয়ে যায় না হিন্দি বা উর্দু ভাষায় কথা বললেই কেউ পাকিস্তানি হয়ে যায় না ৷ "

4:24 PM, 4 Nov 2025 (IST)

7 হাজার সহয়তা কেন্দ্র খুলেছে তৃণমূল: অভিষেক

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের সময় তৃণমূল কর্মীরা রাজ্যের ভোটারদের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিলেন অভিষেক ৷ তিনি জানান, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত সাত হাজারটি সহয়তা কেন্দ্র খুলেছে বাংলার শাসক শিবির ৷ সেখান থেকে ভোটারদের সব ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে ৷ তিনি জানান, যতদিন ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজ চলবে ততদিন0 তৃণমূল কর্মীরা এভাবেই রাজ্যের বাসিন্দাদের পাশে থাকবে ৷

4:18 PM, 4 Nov 2025 (IST)

ভোটার বেছে নিচ্ছে সরকার : অভিষেক

মিছিলের পর আয়োজিত সভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি জানান, মাত্র দু'দিন প্রস্তুতি নিয়ে তৃণমূল এই মহামিছিল করতে পেরেছে ৷ এরপর আগামিদিনে দিনে দিল্লি গিয়ে বাংলার ক্ষমতা দেখাবে তৃণমূল ৷ সভা থেকে তাঁর কটাক্ষ, "আগে মানুষ সরকার বেছে নিত ৷ এখন নরেন্দ্র মোদির সরকার নিজের ইচ্ছামতো ভোটারদের বেছে নিচ্ছে ৷"

3:47 PM, 4 Nov 2025 (IST)

সংবিধান হাতে পখে মমতা, সঙ্গে অভিষেক

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR আগামী মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি দেশের 9টি রাজ্য ও 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া ৷ সেদিনই পথে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ মমতার হাতে আছে সংবিধান ৷

Last Updated : November 4, 2025 at 4:54 PM IST

TAGGED:

MAMATA BANERJEE RALLY LIVE UPDATE
SIR OF VOTER LIST
SIR নিয়ে পথে নামলেন মমতা অভিষেক
SIR OF VOTER LIST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.