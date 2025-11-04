দলীয় সভা থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মমতা বলেন, "বাংলাভাষায় কথা বললে বাংলাদেশি হয়ে যায় না হিন্দি বা উর্দু ভাষায় কথা বললেই কেউ পাকিস্তানি হয়ে যায় না ৷ "
একটা লোকের নাম বাদ গেলেও বিজেপির সরকার ফেলে দেব: মমতা
Published : November 4, 2025 at 3:57 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 4:54 PM IST
বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নিয়ে সরব মমতা
7 হাজার সহয়তা কেন্দ্র খুলেছে তৃণমূল: অভিষেক
ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের সময় তৃণমূল কর্মীরা রাজ্যের ভোটারদের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিলেন অভিষেক ৷ তিনি জানান, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত সাত হাজারটি সহয়তা কেন্দ্র খুলেছে বাংলার শাসক শিবির ৷ সেখান থেকে ভোটারদের সব ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে ৷ তিনি জানান, যতদিন ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজ চলবে ততদিন0 তৃণমূল কর্মীরা এভাবেই রাজ্যের বাসিন্দাদের পাশে থাকবে ৷
ভোটার বেছে নিচ্ছে সরকার : অভিষেক
মিছিলের পর আয়োজিত সভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি জানান, মাত্র দু'দিন প্রস্তুতি নিয়ে তৃণমূল এই মহামিছিল করতে পেরেছে ৷ এরপর আগামিদিনে দিনে দিল্লি গিয়ে বাংলার ক্ষমতা দেখাবে তৃণমূল ৷ সভা থেকে তাঁর কটাক্ষ, "আগে মানুষ সরকার বেছে নিত ৷ এখন নরেন্দ্র মোদির সরকার নিজের ইচ্ছামতো ভোটারদের বেছে নিচ্ছে ৷"
সংবিধান হাতে পখে মমতা, সঙ্গে অভিষেক
ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR আগামী মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি দেশের 9টি রাজ্য ও 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া ৷ সেদিনই পথে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ মমতার হাতে আছে সংবিধান ৷