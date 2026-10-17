LIVE UPDATES: আমরা কেউ বাড়িতে বসে নই, এটা আগের সরকার নয় ; যথাযথ তদন্ত হবে: মুখ্যমন্ত্রী
Published : October 17, 2026 at 10:26 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 11:29 PM IST
সপ্তমীর রাতে চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোয় প্রবল ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে আহত হলেন বেশ কয়েকজন । লালবাজার সুত্রের খবর ইতিমধ্যেই 35 জনকে ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপাতত পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
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রাজ্যপালের প্রতিক্রিয়া
রাজ্যপাল আরএন রবি বলেন, "কলকাতার একটি দুর্গাপূজার মণ্ডপে পদদলিত হয়ে বহুমূল্য প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। শোকের এই মুহূর্তে শোকার্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"
রাহুলের প্রতিক্রিয়া
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ফেসবুকে লিখেছেন, "কলকাতা চোরবাগান পুজো প্যান্ডেলে যা হয়েছে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। যাঁরা স্বজন হারালেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, দ্রুত প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করুন। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। একইসঙ্গে আমি মনে করি ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। কংগ্রেস কর্মীদের অনুরোধ অসহায় মানুষদের পাশে থাকুন।"
যথাযথ তদন্তের আশ্বাস
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দুর্ঘটনা কেন ঘটল তা আমরা খতিয়ে দেখছি। রাত ন'টা থেকে আমি এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা হাসপাতালে আছি । প্রশাসনের কর্তারাও আছেন। আমরা কেউ বাড়িতে বসে নই। এটা আগে সরকার নয় । দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । কিন্তু কেন ঘটলো তা আমরা খতিয়ে দেখছি। ঘটনার যথাযথ তদন্ত হবে। দুটি স্বজনহারা পরিবারের সঙ্গে আমি ইতিমধ্যেই দেখা করেছি । তারা আমায় জানিয়েছে, ভিড়ের মধ্যে পুজো কমিটি তরফ একটি ঘোষণা করা হয় । তারপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
17 জনের মৃত্যু
চোরবাগানের পুজোয় পদপিষ্ট হয়ে 17 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি 25 জন আহত হয়েছেন বলে তিনি জানান । তার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।
সুজনের সমালোচনা
সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন,"খুবই দুঃখজনক। লজ্জার আমাদের সবার কাছে। শোকের ব্যাপার । কোনও সন্দেহ নেই । আমি কীভাবে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাব জানি না। কিন্তু বাংলায় শারদোৎসবের আনন্দঘন সময়ে বহু মানুষকে প্রাণ দিতে হল । খুবই দুর্ভাগ্য। আমি আগেও বলছিলাম, বলতে খারাপ লাগছে । মানুষের পাশে দাঁড়ানো চেয়ে সরকার এবং পুলিশের এবং প্রশাসন বইয়ের স্টল ভাঙতে চোখ রাঙাতে বা বই পোড়াতে এবং যারা বই পোড়াবে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া দিতে ব্যস্ত । সেটা আরও বেশি দুর্ভাগ্যজনক ।
আলিপুর সর্বজনীনের মণ্ডপ বন্ধ
দুর্ঘটনার পর, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শনিবারের জন্য বন্ধ আলিপুর সর্বজনীনের মণ্ডপ। দশনার্থীদের জন্য বন্ধ করা হল মণ্ডপ
শাহের প্রতিক্রিয়া
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "চোরবাগান দুর্গা পুজোর দুর্ঘটনার কথা এখনই শুনলাম। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্য়দের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। আগামিকাল বাংলায় আমার বেশ কয়েকটি জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল । দুর্ঘটনার পর আমি সেসব বাতিল করছি । আগামিকাল আমি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করব
অভিষেকের প্রতিক্রিয়া
সাংসদ অভিষেক বন্দ্যেপাধ্যায় লেখেন, "চোরবাগান পুজো মণ্ডপে পদপিষ্টের ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন। পুজোয় বেরিয়ে সাধারণ মানুষকে কেন নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে থাকতে হবে? জমিদারদের নিরাপত্তায় পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি বাংলার সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করাও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। মানুষের জীবনের চেয়ে বড় কোনও অগ্রাধিকার হতে পারে না। এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। আহত প্রত্যেকের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। এই কঠিন সময়ে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক সমবেদনা ও প্রার্থনা। মা দুর্গা তাঁদের এই দুঃসময় কাটিয়ে ওঠার শক্তি ও সাহস দিন।"
মমতার প্রতিক্রিয়া
প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "চোরবাগান পুজো মণ্ডপে পদপিষ্টের ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও দুঃখিত। আমি মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আহত ব্যক্তিরা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের পরিবারগুলো এই কঠিন সময়ে প্রয়োজনীয় শক্তি ও সাহস লাভ করে।"
হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী- স্বাস্থ্য়মন্ত্রী
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
চালু হেল্পলাইন
উত্তর কলকাতায় 'চোরবাগান সর্বজনীন' দুর্গাপূজা মণ্ডপে দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে, যার নম্বর 18003455678, দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য এই নম্বরে ফোন করুন।