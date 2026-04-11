ETV Bharat / state

LIVE UPDATES: মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবে বিজেপির নতুন সরকার, নির্বাচনী সভায় আশ্বাস মোদির

ফের ভোট প্রচারে রাজ্যে মোদি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 11, 2026 at 12:05 PM IST

|

Updated : April 11, 2026 at 12:46 PM IST

Choose ETV Bharat

বঙ্গ ভোট প্রচারে ঝড় তুলতে একইদিনে নিজেদের সেরা দুই বাজিকে মাঠে নামাচ্ছে বিজেপি ৷ এদিন প্রথমে কাটোয়ায় জনসভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। 1982 সালের পরে এই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী কালনায় জনসভা করতে আসছেন। এদিন কালনা 1 ব্লকের সিমলনে জনসভায় যোগ দেবেন তিনি। ফলে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে বিজেপি নেতা কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে। দফায় দফায় সভাস্থল পরিদর্শন করছেন রাজ্য পুলিশের কর্তা থেকে গোয়েন্দারা। গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। বিজেপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে আজ বেলা এগারোটা নাগাদ সভাস্থল থেকে প্রায় 200 মিটার দূরে যে তিনটে হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর নামার কথা। তারপর গাড়িতে করে তিনি জনসভায় যোগ দেবেন। প্রতিটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 10 হাজার করে কর্মী সমর্থক নিয়ে যাওয়ার টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড়ে জনসভা করে গেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তোপ দাগেন তিনি। মঞ্চ থেকেই তিনি বলেন বর্ধমান তো 16-0 হবেই এমনকি রাজ্যেও বিজেপিকে শূন্যে নামিয়ে আনবে তৃণমূল। ফলে এদিন মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব। এই সভা শেষে জঙ্গিপুরে সভা করবেন তিনি ৷

LIVE FEED

12:36 PM, 11 Apr 2026 (IST)

মতুয়াদের জন্য

সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী জানান, মতুয়া-নম:শূদ্র থেকে শুরু করে বাকি শরণার্থী পরিবার তৃণমূল নেতার কৃপার পাত্র নন, তাঁদের এ দেশে থাকার অধিকার দিয়েছে সংবিধান ৷ মোদি সরকার সিএএ করেছে যাতে শরণার্থী পরিবারের সদস্যরা নাগরিকত্ব পান ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে এ ব্যাপারে উদ্য়োগ নেওয়া হবে ৷

12:32 PM, 11 Apr 2026 (IST)

বাংলার বিরাট ক্ষতি করেছে তৃণমূল : মোদি

তৃণমূলের দুর্নীতির জন্য যাঁরা এতদিন চাকরি পাননি তাঁদের চাকরি পাওয়ার সময় বাড়ানো হবে ৷ রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন চালু হবে ৷ এখানকার তৃণমূল সরকার অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্প বন্ধ রেখেছে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব চালু হবে ৷ পিএন বিশ্বর্মায় যোজনায় অসমে 1 লাখ লোকের প্রশিক্ষণ হয়েছে ৷ তাঁরা 15 হাজার আধুনিক সামগ্রী পেয়েছেন ৷ কিন্তু এই প্রকল্প চালু না হতে দিয়ে বাংলার বড় ক্ষতি করেছে তৃণমূল ৷

12:27 PM, 11 Apr 2026 (IST)

কোনও প্রকল্প বন্ধ হবে না: মোদি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষে ভালোবাসা দেখে তৃণমূল ভয় পেয়েছে ৷ তাই বলছে, বিজেপি ক্ষমতা. এলে তৃণমূলের সময় চলতে থাকা প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে ৷ কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন, আমরা একটা প্রকল্পও বন্ধ করব না ৷ যেটা বন্ধ করব সেটা হল তৃণমূলের সময় চলতে থাকা দুর্নীতি ৷"

12:24 PM, 11 Apr 2026 (IST)

বাংলায় সব আছে, সুশাসন নেই : মোদি

সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বাংলায় বন্দর আছে, উর্বর জমি আছে ৷ জঙ্গল আছে ৷ বাংলায় সব আছে শুধু সুশাসনের অভাব আছে ৷ বর্ধমানের জমি এতটাই উর্বর যে এখানে তিনবার ফসল উৎপাদন করা সম্ভব ৷ কিন্তু তৃণমূলের ধোঁকায় তা আর হয়ে ওঠেনি ৷

12:20 PM, 11 Apr 2026 (IST)

নয়া বাংলা নির্মাণের আশ্বাস মোদির

মোদি বলেন, বিজেপির ঘোষণাপত্রে নতুন বাংলা নির্মাণের দিশা আছে ৷ তৃণমূলের আমলে যা যা অন্যায় হয়েছে তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে বিজেপি ৷ যারা যারা অন্যায় করেছে তাদের শাস্তি হবে ৷ রাজনৈতিক হিংসার জন্য় সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন ৷ গ্রামের সরকারি দফতর থেকে সচিবালয় নবান্ন পর্যন্ত ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে ৷

12:17 PM, 11 Apr 2026 (IST)

কেরলে জয় নিয়ে প্রত্যয়ী মোদি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলা ছাড়া আরও চারটি রাজ্যে ভোট হচ্ছে ৷ অনেক জায়দায় বেশি পরিমাণে ভোট পড়েছে ৷ আমরা হরিয়ানা-বিহারে দেখেছি যেখানেই বেশি ভোট পড়ে মহিলার বেশি পরিমাণে ভোট দেয় সেখানেই বিজেপি যেতে ৷ কেরলে এমন পরিস্থিতি যে বাম-কংগ্রেস জেতার দাবিও করছে না ৷ ওদের হার নিশ্চিত ৷ এখানকার ভিড়ও বলে দিচ্ছে বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত ৷

12:12 PM, 11 Apr 2026 (IST)

বাংলার ভিড়ে নয়া রেকর্ড: মোদি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার সর্বত্র গিয়ে দেখছি নির্বাচনী জনসভা আগের ভিড় আপনারা ভেঙে দিচ্ছেন ৷ গুজরাতে 11টা 12টায় সভা করলে এত ভিড় হয় না ৷ আপনারা সকাল সকাল আশীর্বাদ দিতে এসেছেন ৷

12:06 PM, 11 Apr 2026 (IST)

'আলুর দাম নেই, তৃণমূলের ভোট নেই'

সভা থেকে শমীকের স্লোগান- আলুর দাম নেই, তৃণমূলের ভোট নেই ৷

12:02 PM, 11 Apr 2026 (IST)

কালনায় সভা শুরু মোদি

কালনায় সভায় পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁকে স্বাগত জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷

TAGGED:

MODI PUBLIC RALLY LIVE UPDATES
PM MODI BENGAL POLL CAMPAIGN
PM BENGAL POLL CAMPAIGN
ভোট প্রচারে রাজ্যে মোদি
WEST BENGAL AASEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.