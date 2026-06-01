LIVE UPDATES: ব্যান্ডের সুরে বাজল বন্দেমাতরম, অনুষ্ঠানের সূচনায় রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রী

LIVE UPDATES: ব্যান্ডের সুরে বাজল বন্দেমাতরম, অনুষ্ঠানের সূচনায় রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রী
Published : June 1, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : June 1, 2026 at 10:54 AM IST
আজ সোমবার রাজ্যে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান ৷ 35 জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সকাল 11টায় 'লোক ভবন'-এ রাজ্যপাল আর.এন. রবি তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন ।
রবিবার সন্ধ্যায় তিনি জানিয়েছিলেন, "আগামিকাল (অর্থাৎ আজ সোমবার), পশ্চিমবঙ্গের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জাতীয়তাবাদী সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হবে । মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 35 জন মন্ত্রী সকাল 11টায় লোক ভবনে শপথ নেবেন । মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর.এন. রবি লোক ভবনে তাঁদের পদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন ।"
গত 9 মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন ৷ সেই শপথগ্রহণের ঠিক তিন সপ্তাহ পর এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ।
সেদিন শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি, বিজেপির বিধায়ক দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনিয়া এবং ক্ষুদিরাম টুডুও মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন । মন্ত্রিসভায় এই 35 জন বিধায়ক অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, সদস্যসংখ্যা দাঁড়াবে 41 ৷ 294 সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় একটি সরকারের সর্বোচ্চ যতজন মন্ত্রী থাকতে পারেন, তার চেয়ে এই সংখ্যাটি মাত্র তিনজন কম ।
বর্তমানে ছয় সদস্যবিশিষ্ট এই মন্ত্রিসভায় বিজেপির সামাজিক ও আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ৷ যেখানে ব্রাহ্মণ, ওবিসি (OBC), আদিবাসী, মতুয়া এবং রাজবংশী—সব সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে ।
LIVE FEED
কিছুক্ষণ পরেই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ
আজই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ লোকভবনে সাজো সাজো রব ৷ একে একে মন্ত্রিসভার সদস্যরা পৌঁছচ্ছেন লোকভবনে ৷ ইতিমধ্যেই লোকভবনে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত ও মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল ৷
শপথের পর আজই হতে পারে দফতর বন্টন
35 জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর আজই দফতর বন্টনের সম্ভাবনা ৷ কে কোন দফতরের মন্ত্রী হবেন তা নিয়ে অপেক্ষায় রাজ্যবাসী ৷
দিল্লিতে বৈঠকের পরই রাজ্যে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ
এই সপ্তাহেই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল ৷ কারণ গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নতুন দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মন্ত্রিসভায় সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বৈঠক করেছিলেন ।