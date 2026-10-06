নন্দীগ্রামের 'মা' হয়ে কাজ করতে চাই, ভোটে জয়ের আশা হাসিরানির

নন্দীগ্রামের 'মা' হয়ে কাজ করতে চাই, ভোটে জয়ের আশা হাসিরানির
Published : October 6, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 7:56 AM IST
Bypolls in nandigram and rejinagar: বাংলায় আবার ভোট । মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন । মোট ভোটার সংখ্যার হিসাবে রেজিনগরের তুলনায় নন্দীগ্রাম কিছুটা এগিয়ে। রেজিনগরে মোট ভোটার 2 লক্ষ 57 হাজার 657 জন। অন্যদিকে নন্দীগ্রামে সেই সংখ্যা 2 লক্ষ 67 হাজার 157। ভোটার তালিকার লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে দুই কেন্দ্রেই পুরুষ ভোটারের সংখ্যা মহিলা ভোটারের তুলনায় বেশি। রেজিনগরে পুরুষ ভোটার 1 লক্ষ 35 হাজার 14 জন, মহিলা 1 লক্ষ 22 হাজার 638 জন। নন্দীগ্রামে পুরুষ ভোটার 1 লক্ষ 39 হাজার 677 জন, মহিলা 1 লক্ষ 27 হাজার 479 জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রেজিনগরে 5 জন, নন্দীগ্রামে একজন। তবে নতুন ভোটারের হিসাবে ছবিটা কিছুটা আলাদা। 18 থেকে 19 বছর বয়সি ভোটার রেজিনগরে 2,445 জন, নন্দীগ্রামে 2,016 জন। অর্থাৎ এই বয়সের ভোটারের সংখ্যায় নন্দীগ্রামের থেকে এগিয়ে রেজিনগর। অন্যদিকে প্রবীণ ভোটারের সংখ্যায় নন্দীগ্রাম এগিয়ে। সেখানে 85 বছর বা তার বেশি বয়সি ভোটার 1,884 জন। রেজিনগরে এই সংখ্যা 1,697। 100 বছর বা তার বেশি বয়সি ভোটারের সংখ্যাও নন্দীগ্রামে বেশি 42 জন, রেজিনগরে 36 জন । অন্যদিকে এই নন্দীগ্রামে 37 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং রেজিনগরে 34 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কুইক রেসপন্স টিম এবং ফ্লাইং স্কয়ার্ড।
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হাসিরানির বার্তা
শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ । এরপর রামমন্দিরেও পুজো দেবেন । তরপর বুথে বুথে ঘুরবেন বলে জানালেন । সংবাদমাধ্যমে তাঁর বার্তা, ভোটের প্রচারে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন নন্দীগ্রাম তাঁকে মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়েছে । আর তাই সন্তানদের পাশে থাকতে চান । অন্যদিকে, এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীর অভিযোগ, অনেকে বুধে তাঁর এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি । এই অভিযোগ মানতে নারাজ হাসিরানি । তিনি বলেন, "বিরোধীরা অস্তিত্ব বাঁচানোর চেষ্টা করছেন । আর তাই মিথ্যা অভিযোগ করছেন। "
পুজো সেরে ভোটে
বাড়িতে পুজো দিয়ে ভোট কেন্দ্রের দিকে গেলেন রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার। সকালে বিজেপি প্রার্থী বাড়িতে ঠাকুরঘরে যান। পুজো সেরে সিদ্ধ ভাত খেয়ে ভোট কেন্দ্রের দিকে রওনা দেন।
পিঙ্ক বুথে মুখ্যমন্ত্রীর ভোট
নন্দনায়কবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেটি পিঙ্ক বুথ। সেখানেই সকাল দশটা নাগাদ ভোট দেবেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান । নির্ধারিত সূচি মেনে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। এই কেন্দ্রে এজেন্টের সংখ্যা চার জন। তার মধ্যে 1 জন বিজেপির। বাকিরা নির্দলের। সিপিআই, কংগ্রেস, খাম তৃণমূল সহ বাকি 5 দলের কোনও এজেন্ট নেই। বুথে মোট ভোটার সংখ্যা 709 ।
ভোট দিলেন হুমায়ুন
রেজিনগরের একটি বুথে ভোট দিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীর ।
সকাল থেকেই লাইন
ভোট শুরু হতেই নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরের বিভিন্ন বুথে ভোটারদের লাইন চোখে পড়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন, সকাল সকাল ভোট দিয়ে সকলে নিজের কাজে চলে যাবেন । আর তাই যাতে ফাঁকায় ফাঁকায় ভোট দেওয়া যায় তাই ভোট শুরু হতেই তাঁরা এসে গিয়েছেন ।
শুরু ভোট
নন্দীগ্রাম আর রেজিনগরে শুরু হল ভোটগ্রহণ । মঙ্গলবার অসমের পাশাপাশি তামিলনাড়ুতেও উপনির্বাচন হচ্ছে । সেই সমস্ত কেন্দ্রেও নির্ধারিত সময়ে ভোট শুরু হয়েছে ।
বিজেপি ভয় পেয়েছে : হুমায়ুন
রেজিনগরে বিজেপি জিতবে না । ভোটে শুরুর আগে এমনই দাবি করলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীর । সংবাদসংস্থা এএনআইকে তিনি বলেন, "ওরা ভোটের আগে ভয় পেয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করছে । আমাদের দলের 64 জন সমর্থককে গ্রেফতার করেছে । কিন্তু এত কিছু করেও ভোট পাবে না বিজেপি । ওরা যত আক্রমণ করবে তত ভোট কমবে ।" পাশাপাশি হিংসামুক্ত ভোট আয়োজন করতে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি পুলিশকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে বলেও জানান বিধায়ক ।
পোলিং এজেন্ট ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ
রেজিনগরের দাদপুর অঞ্চলের মরাদিঘী এলাকারল কয়েকটি বুথে তাদের পোলিং এজেন্টদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ সিপিএমের । বামেদের অভিযোগ, 112, 113, 114, 122 বুথে তাদের এজেন্টদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না ।
জোর নিরাপত্তায়
উপ-নির্বাচন ঘিরে কড়া নিরাপত্তার করা ব্যবস্থা করা হয়েছে । ভোট শুরুর আগেই রেজিনগরের একটি বুধের বাইরে পরিস্থিতি সামল দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ।
শুরু মক পোল
মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এবং পূর্ব মেদিনপুরের নন্দীগ্রামের দিকে নজর রাজ্যের । পুজোর আগে ভোটের মেগা লড়াই । সকাল সাতটা থেকে শুরু ভোটগ্রহণ । তার আগে শুরু হল মক পোল ।