LIVE UPDATES : ভোট শেষে বিজয় মিছিল করা যাবে ? জবাব দিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

LIVE UPDATES : ভোট শেষে বিজয় মিছিল করা যাবে ? জবাব দিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক
Published : May 4, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 7:56 AM IST
সব অর্থে নজিরবিহীন ভোট দেখেছে বাংলা । দু'দফায় প্রায় 93 শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়েছে । এবার গণনার পালা । ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আবারও ভোট নেওয়া হবে বলে সেখানে গণনা হচ্ছে না । বাকি কেন্দ্রগুলির গণনা শুরু হবে সোমবার সকাল ৮টা থেকে । তার আগে রবিরার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানান, গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করার আগে RO, ARO দের আন্ডারটেকিং বা মুচলেখায় সই করতে হবে। মূলত তাঁরা যে সব নিয়ম পড়েছেন এবং ভালোভাবে বুঝেছেন সেটা লেখা থাকবে। এছাড়াও যদি তাঁরা কোনও ভুল করেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারবে নির্বাচন কমিশন। মূলত এই বিষয়গুলি থাকবে সেই মুচলেখাতে যেটি তাঁদের সই করেই গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। অন্যদিকে গণনা কেন্দ্রে যে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে তা আগেই জানিয়েছে কমিশন । কিন্তু তারপরও যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় যেমন কেউ যদি অবৈধ ভাবে গণনা কেন্দ্রের ভেতরে পৌঁছে যায় সেই ক্ষেত্রে মূলত দায়ী থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।
এরইমধ্যে উত্তর 24 পরগনার নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ভিভিপ্যাটের স্লিপ। আর তা ঘিরে চূড়ান্ত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই সিল্পগুলি মকপোলের । এর সঙ্গে মূল ভোটের কোনও যোগ নেই ।
ভোট গণনার একদিন আগে আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্ট্রংরুম চত্বরে ঘটে যাওয়া একটি সন্দেহজনক ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হল তীব্র উত্তেজনা ৷ ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থিত স্ট্রংরুমে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিনগুলি সংরক্ষিত রয়েছে ৷ গণনার 24 ঘণ্টা আগে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নজরদারি চলছে ৷ এই পরিস্থিতির মধ্যে কলেজের ভিতরে একটি গাড়ির প্রবেশ করায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ৷
সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে শোরগোল !
রবিরাব রাত থেকে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ তৃণমূলের ৷ ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই একাধিকবার এই ধরনের অভিযোগ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷
জয় বাংলা-জয় শ্রীরাম
ব্যারাকপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে গননা কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের এজেন্টদের লম্বা লাইন। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা কাউন্টিং সেন্টার চত্বর। জয় বাংলা এবং জয় শ্রীরাম শ্লোগানের মুখরিত এলাকা।
মমতার বার্তা
রবিবার রাতে দলীয় কর্মীদের জন্য বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ফেসবুকে তিনি লেখেন, "সতর্ক থাকুন। পাহারা দিন। রাত জাগুন। অভিযোগ করুন। বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাচ্ছি, পরিকল্পিতভাবে লোডশেডিং করে দেওয়া হচ্ছে। হুগলির শ্রীরামপুর, নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে বর্ধমানের আউশগ্রাম, কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে এরকম ঘটনা সামনে এসেছে যেখানে দফায় দফায় লোডশেডিং করা হচ্ছে, সিসিটিভি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং স্ট্রং রুমে গাড়ি যাতায়াত করছে। আমি দলের কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছি, আমি যেভাবে রাত জেগে সমস্ত বিষয়ের ওপর নজর রাখছি আপনারাও রাত জেগে স্ট্রংরুমে জনগণের ভোট পাহারা দিন। কোথাও কোনো সন্দেহজনক পরিস্থিতি কেউ সৃষ্টি করলে, তাদের ঘিরে ধরুন , সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করুন এবং সিসিটিভি ফুটেজ দাবি করুন। এই সমস্তটাই বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে করা হচ্ছে।"
বনগাঁয় বিজেপি কর্মীকে মারধর, কাঠগড়ায় তৃণমূল
ভোটের ফল ঘোষণার আগেই শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক হিংসা। বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয়। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে বনগাঁ পুরসভার 20 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলর গীতার দাসের ছেলে শেখর দাস তৃণমূলের একটি কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অভিযোগ, ওই ওয়ার্ডের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা নারায়ণ ঘোষ ও তাঁর দলবল ওই যুবকের উপর চড়াও হয়। ওই যুবককে তাঁরা বেধড়ক মারধর করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
শুভেন্দুর অভিযোগ
সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের মোট পাঁচটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হতে চলেছে। সকাল 8টা থেকে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোটগণনার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু গণনার ঠিক আগেই এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিলেন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। গণনাকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ডিউটি সংক্রান্ত গোপন তথ্য নির্দিষ্ট কিছু সংগঠনের কাছে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করে সরাসরি জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি।