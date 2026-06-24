LIVE UPDATES: তারাতলা গোডাউন দুর্ঘটনা, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 31 জুলাই পর্যন্ত বন্ধ কলকাতায় সমস্ত নির্মাণ কাজ

LIVE UPDATES: তারাতলা গোডাউন দুর্ঘটনা, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 31 জুলাই পর্যন্ত বন্ধ কলকাতায় সমস্ত নির্মাণ কাজ
Published : June 24, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 6:27 PM IST
ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী কলকাতা ৷ তারতলায় ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ গোডাউনের শেড ৷ বেশ কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ ভেতর থেকে আটকে থাকা মানুষদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের নানা খুঁটিনাটি বিষয় তদারকি করতে বিকেল পৌনে 5টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগেই গিয়েছিলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল থেকে শুরু করে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান-সহ অন্যরা ৷ ঘটনাস্থল দেখে ফিরে গিয়ে নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখিও হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
LIVE FEED
আহতদের পরিচয়
দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুর্বাশা মল্লন, মণি চাঁদ কুমার, সাহিদ কুমার, রাজেশ রুইদাস, বিশ্ব প্রকাশ, বোদান মুন্ডা, রাজেন্দ্র রাও এবং এম প্রসাদ চৌধুরি ৷
কমিটিতে কারা কারা ?
শুভেন্দু জানান, বিভিন্ন ভবনের নকশা খতিয়ে দেখতে মুখ্যসচিবের নির্দেশে কমিটি তৈরি হবে ৷ সেখানে থাকবেন পিডব্লিউডি, সিভিল ডিফেন্স, দমকল, কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকরা ৷
হাওড়া ও বিধাননগরেও নির্মাণ কাজ বন্ধ !
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেএমডিএ'র কমিশনার এবং ইউডিএমএ'র উপস্থিতিতে আমরা জানিয়েছি, পরবর্তীকালে হাওড়া ও বিধাননগরেও আমরা যে সমস্ত নকশার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেগুলি খতিয়ে দেখব ৷ সেটা নগরোন্নয়ন দফতর করতে পারে ৷ আমি কলকাতা কর্পোরেশনকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছি- আগের সরকার বা পুরনিগমের আমলে অনুমোদন পাওয়া যত নির্মীয়মান কাজ হচ্ছে, বিশেষত কমার্শিয়াল বা যেখানে জলাশয় বুজিয়ে কাজ হচ্ছে, সেখানে 31 জুলাই পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে এবং অডিট হবে ৷"
মৃতদের পরিচয়
এখনও পর্যন্ত প্রাণ গিয়েছে তিনজনের ৷ তাঁদের মধ্যে আছেন রোহিত চৌধুরী এবং কৃষ্ণ চৌধুরী ৷ অন্যজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান ৷
নির্মাণ কাজ বন্ধ নিয়ে
শুভেন্দুু বলেন, "আমরা সরকারে আসার আগে যেসব প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে, সেগুলির অডিট করা হবে ৷ কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় নির্মীয়মাণ সব প্ল্যানের অডিট হবে, বিশেষত কমার্শিয়াল প্ল্যানগুলি ৷ 31 জুলাই পর্যন্ত নির্মীয়মান কাজগুলি বন্ধ থাকবে ৷"
বৃহস্পতিবার বিবৃতি
মুখ্যমন্ত্রী জানান, সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধারের কাজ চলবে ৷ মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিব ঘটনাস্থলে যাবেন ৷ কীভাবে উদ্ধারের কাজ চলছে সেটা খতিয়ে দেখবেন ৷ আমি ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব ৷ আগামিকাল সকাল 11টায় বিধানসভায় বিবৃতি দেবেন বলেও জানান বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷
মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারত, আশঙ্কা শুভেন্দুর
নবান্নে মুখ্য়মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, মৃত্যুর সংখ্যাটা অনেক বেশি হতে পারত ৷ কিন্ত উদ্ধারকারীরা তৎপর থাকায় সেই সমস্য়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে ৷ তার জন্য এনডিআরএফ থেকে শুরু করে অন্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন শুভেন্দু ৷ তাঁর কথায়, "পরিস্থিতি দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিই সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে হবে ৷ দুপুর 3টের কিছু পর থেকে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েথছে ৷ এখনও পর্যন্ত 21 জন উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ তার মধ্যে 18 জন জীবিত ৷
নকশায় ত্রুটি ছিল, দাবি শুভেন্দুর
মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেনা, এনডিআরএফ, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর সবাই একত্রে কাজ করছেন। খুব ভালোভাবে উদ্ধারের কাজ চলছে। 21 জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। তিনজন মারা গিয়েছেন এখনও পর্যন্ত। ভিতরে কমবেশি 18 জন আটকে আছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে উদ্ধারকারীরা যোগাযোগ করতে পেরেছেন ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে গোডাউনের নকশায় ত্রুটি ছিল ৷